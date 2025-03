Salaire, avantages, inconvénients… Devenir conseiller Thermomix, bonne ou mauvaise idée ?

Le Thermomix, tout le monde en parle. Ce robot culinaire aux mille fonctions a conquis les cuisines du monde entier… et derrière lui, une armée de conseillères passionnées, prêtes à vanter ses mérites lors de démonstrations gourmandes. Personnellement, j’avoue que ce type de ventes me dérangent un peu, je trouve cela particulièrement intrusif, mais c’est ainsi que fonctionne Vorwerk depuis sa création. D’ailleurs, vous avez peut-être imaginé devenir conseiller (ou VDI), c’est un métier à la mode, surtout générateur d’un revenu complémentaire. Mais, que se cache-t-il vraiment derrière le métier de VDI Thermomix ? Combien peut-on réellement gagner ? Et surtout, comment trouver des clients ? J’ai mené mon enquête, et j’ai même eu droit aux confidences d’une ex-conseillère Thermomix. Décryptage.

Un métier accessible à tous, mais avec des objectifs ambitieux

Si vous rêvez d’indépendance et que la vente à domicile vous attire, devenir conseiller Thermomix peut sembler être une belle opportunité. Pas besoin d’investir au départ : Vorwerk vous prête un Thermomix pendant deux mois pour vous permettre de faire vos premières démonstrations. L’idée est simple : montrer, convaincre… et vendre ! L’objectif premier pour toute nouvelle conseillère est clair : écouler quatre robots en deux mois pour pouvoir garder le sien gratuitement. Facile ? Pas forcément. Comme me l’a confié mon contact, : « si tu as un bon réseau et que tu connais plein de fans de cuisine, c’est jouable… Sinon, ça peut vite devenir un vrai défi » ! En termes de statut, la plupart des conseillères sont sous le régime de VDI (Vendeur à Domicile Indépendant), ce qui signifie une grande liberté… Et, par ailleurs, l’obligation de se constituer sa propre clientèle. Et, c’est là que les choses deviennent intéressantes !

Combien gagne une conseillère Thermomix ?

Ah, la question qui fâche ! Contrairement à ce qu’on pourrait penser, devenir VDI Thermomix ne garantit pas des revenus mirobolants, ni même la gratuité d’un Thermomix ! Vorwerk annonce un revenu moyen de 324 € par mois en 2022, ce qui est correct pour un complément de revenu, mais loin d’un salaire à temps plein. La commission tourne autour de 10 % par vente, ce qui signifie qu’à chaque Thermomix vendu (environ 1 600 € pièce), le conseiller touche environ 150 €. Pour parvenir à dégager l’équivalent d’un SMIC, il faudrait donc en vendre au moins 10 par mois, ce qui est loin d’être facile ! Et, les impôts dans tout ça ? Bonne nouvelle : le statut de VDI procure un régime fiscal simplifié. Les revenus sont déclarés en Bénéfices Non Commerciaux (BNC) et bénéficient d’un abattement fiscal. Il est néanmoins recommandé de bien se renseigner auprès des impôts pour éviter les mauvaises surprises. Au-delà d’un certain montant, des cotisations supplémentaires peuvent s’appliquer.

Trouver des clients et réussir dans la vente à domicile

C’est LA grande question ! Contrairement à un commerce classique où les clients viennent d’eux-mêmes, un conseiller Thermomix doit aller les chercher. Et, c’est là que les talents de communication entrent en jeu. Mon contact m’a donné quelques astuces :

Le bouche-à-oreille : « une démonstration réussie, ce sont souvent plusieurs ventes potentielles derrière. Les clients convaincus parlent autour d’eux ! »

Les réseaux sociaux : un compte Instagram ou Facebook bien animé peut être un excellent levier pour toucher un large public.

Les événements culinaires : organiser des ateliers découverte, participer à des salons ou même proposer des démonstrations en entreprise sont des stratégies efficaces pour attirer du monde.

Les recommandations : Vorwerk encourage les ventes via parrainage, ce qui peut être un excellent moyen de se constituer une clientèle fidèle.

Cependant, comme me l’a précisé mon contact, ce métier demande une bonne dose d’organisation et d’énergie : « si tu veux juste vendre un robot par-ci par-là, ça peut fonctionner comme complément de revenu. Mais, si tu veux en faire une vraie activité rentable, il faut être proactive et ne pas craindre de prospecter ». Enfin, il faut disposer d’un lieu chez soi, ou chez des amis pour organiser ces fameuses réunions, ce qui peut impliquer, parfois, la contribution du conjoint notamment. Alors, seriez-vous tenté(e) par l’aventure VDI Thermomix ? Avez-vous déjà testé la vente à domicile ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .