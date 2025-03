Thermomix d’occasion : où dénicher la perle rare sans se faire arnaquer ?

Ah, le Thermomix… Ce robot de cuisine qui fait rêver tant d’amateurs de bons petits plats ! Il pétrit, mixe, cuit, mijote et sait presque tout faire, sauf sortir la poubelle (un jour, peut-être ?). Néanmoins, il a un énorme défaut : il est très cher, avec 1 599 € pour le TM7 qui sera disponible dès le 7 avril prochain ! Il existe une solution pour se l’offrir sans exploser son budget : l’achat d’occasion, même s’il n’est pas réellement recommandé par notre contact, ex-conseillère Vorwerk. Personne ne peut vous en vouloir si vous envisagez de l’acheter d’occasion, en plus, vous lui donnez une seconde vie ! Allez, on vous donne toutes les astuces pour dénicher la perle rare sans vendre un rein au marché noir !

Où trouver un Thermomix d’occasion fiable et à bon prix ?

Première règle d’or : bien choisir sa plateforme. Plusieurs sites se partagent le marché des robots culinaires d’occasion, avec des avantages et des inconvénients. Leboncoin est souvent la première option à laquelle on pense, et pour cause : on y trouve des Thermomix TM5 et TM6 à des prix souvent attractifs. Mais prudence ! Exigez des photos détaillées, posez toutes les questions nécessaires et, si possible, demandez une vidéo de l’appareil en fonctionnement pour éviter les mauvaises surprises. Autre option intéressante, et plus récente : Vinted. Eh oui, la plateforme ne se limite plus aux vêtements ! Classée parmi les leaders de l’e-commerce en 2025, elle propose désormais des catégories d’électroménagers avec un système de paiement sécurisé. Et, si vous voulez une option plus sûre encore, pensez aux modèles reconditionnés. Back Market, Rakuten ou Cdiscount proposent des Thermomix remis à neuf, testés et vendus avec garantie.

Quels points vérifier avant d’acheter un Thermomix d’occasion ?

Acheter un Thermomix d’occasion, c’est bien. Acheter un Thermomix fonctionnel, c’est encore mieux ! Avant de craquer pour une offre alléchante, voici quelques points à vérifier absolument :

Le moteur : demandez une vidéo de test ou, encore mieux, essayez-le en direct. Il doit tourner sans bruits suspects, sans ralentissements ni odeurs de brûlé.

La balance intégrée : un Thermomix avec une balance défaillante perd une grande partie de son intérêt. Vérifiez qu’elle fonctionne précisément.

L’écran tactile et les boutons : aucun bouton ne doit être coincé, l’écran doit rapidement répondre.

Les accessoires : bol, couvercle, lames, fouet, panier vapeur… Manquer un seul élément peut vite devenir un casse-tête (et un coût supplémentaire !).

Si vous achetez à distance, n’hésitez pas à poser des questions précises au vendeur. Un bon vendeur sera toujours enclin à vous fournir toutes les informations et même des photos supplémentaires. Retrouvez d’autres astuces pour acheter un Thermomix d’occasion dans cet article dédié.

Faut-il vraiment craquer pour un Thermomix d’occasion ?

Acheter un Thermomix d’occasion, c’est faire le choix d’un robot ultra-performant à moindre coût et une réduction des déchets en achetant un appareil fonctionnel. Avec quelques précautions, c’est un bon plan à ne pas manquer pour profiter de cette merveille technologique sans exploser son budget. Et puis, soyons honnêtes : si on peut pétrir une brioche ou réaliser une crème glacée maison pour deux fois moins cher, pourquoi s’en priver ? Et vous, avez-vous déjà acheté un Thermomix d’occasion ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .