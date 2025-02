Adieu la cocotte minute de ma grand mère, j’ai testé l’Autocuiseur Cooker de Cosori

Depuis quelque temps, je cherche à simplifier mes repas sans sacrifier la qualité ni le goût. La cuisine me passionne, mais les longues heures passées devant les fourneaux ne sont pas toujours compatibles avec un emploi du temps chargé. C’est là que j’ai découvert l’Autocuiseur Pressure Cooker Chef Edition, vendu 226,09 €* sur Darty.fr et 271,99 € à la Fnac. Une révolution culinaire avec un mijoteur polyvalent qui promet une cuisson rapide et efficace ? Curieux et impatient, j’ai décidé de le tester en conditions réelles. Voici mon retour d’expérience, entre premières impressions, fonctionnalités et aussi, quelques résultats concrets en cuisine. Et, je vous promets que je suis très loin du Bocuse d’Or, et pourtant j’ai fait des heureux, à commencer par moi-même !

Mes premières impressions au déballage

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rendre hommage aux bonnes vieilles cocottes minute de nos grands-mères. Vous savez, celles qui sifflaient comme une locomotive en cuisine et qui faisaient trembler la maison à chaque libération de vapeur. Elles ont fait leur temps ! Aujourd’hui, j’ai trouvé leur digne remplaçante : plus moderne, plus intelligente et surtout, bien plus silencieuse ! Passons au déballage de ce mijoteur que m’a proposé la marque Cosori, que je connais déjà pour utiliser leur Airfryer Twinfry dont je vous parlais dans cet article !

À peine le carton ouvert, j’ai immédiatement été séduit par le design de l’appareil. L’alliance du noir et de l’acier inoxydable lui confère un look à la fois moderne et robuste. À première vue, il respire la qualité avec des finitions soignées et des matériaux solides. L’emballage est plutôt bien pensé, chaque accessoire ayant sa place : la cuve de 5,7 litres, une grille vapeur, une louche, une cuillère à riz, un verre doseur, ainsi qu’un livre de recettes pour commencer sans tarder. Pour un appareil de ce style, il est plutôt léger avec seulement 5,4 kilos, néanmoins, une fois rempli de nourriture, le déplacement est plutôt déconseillé ! Voyons maintenant ce qu’il a dans le ventre, ce mijoteur Cosori Pressure Cooker Chef Edition !

14 programmes de cuisson, rien que cela pour me sustenter !

Le premier atout de ce mijoteur, c’est sa polyvalence. Avec 14 programmes intelligents, il s’adapte à toutes les envies culinaires. Pour mon premier test, j’ai choisi de préparer un bœuf bourguignon en utilisant la cuisson sous pression. Après avoir fait revenir la viande et les légumes directement dans la cuve (un vrai plus !), j’ai ajouté le vin, les aromates et activé le mode « Ragoût ». Résultat ? Une cuisson en moins d’une heure, contre trois heures en mijotage classique. La viande était fondante, les saveurs bien développées, et surtout, zéro surveillance nécessaire !

Un gain de temps considérable. Parce que le filet mignon au cidre est l’un de mes plats préférés, j’en ai profité pour le tester lui aussi dans le mijoteur. Ainsi, j’ai déposé une pièce de porc, puis lancé le mode dédié. En moins de 10 minutes, tout était parfaitement cuit, avec une texture moelleuse et un goût préservé. Une réussite totale et relativement bluffante, je ne pensais pas que le filet mignon serait cuit à cœur, parfaitement moelleux…

Un écran LED et une interface intuitive

Lorsque je dois acheter ce type d’appareil, il y a une chose que je redoute : les manuels d’utilisation peu clairs, et les commandes peu ou pas intuitives ! Je me suis déjà retrouvé devant un airfryer pour lequel il m’était impossible de comprendre son fonctionnement ! Avec le Cosori Pressure Cooker Chef Edition, vous ne rencontrerez jamais ce problème. En effet, il se dote d’un écran LED clair, avec des boutons bien agencés qui facilitent la navigation entre les différents modes. Même sans consulter le manuel, j’ai pu comprendre rapidement comment programmer l’appareil, et c’est un véritable atout, car avec un appareil incontrôlable, on le met rapidement au rebut ! Une autre fonctionnalité que j’utilise quasiment tous les jours ?

La fonction départ différé, qui permet de préparer un plat à l’avance et de le lancer au moment voulu. Un matin, j’ai préparé les ingrédients pour une soupe de légumes de la ferme, programmé l’appareil pour qu’il démarre deux heures avant que je lâche mon PC… et, une délicieuse soupe chaude m’attendait, juste à mettre les pieds sous la table : j’adore ! De plus, le mode maintient au chaud est aussi très appréciable : après la cuisson, l’appareil garde le plat à température idéale sans dessécher les aliments.

Une capacité idéale pour les repas en famille

L’autre inconvénient que je pourrais citer sur les appareils de cuisson, c’est leur faible capacité ! Dans un Airfryer, par exemple, cuire un repas pour quatre personnes dans un seul panier peut s’avérer impossible. Dans le cas du mijoteur Cosori Pressure Cooker Chef Edition, c’est tout à fait possible. En effet, avec ses 5,7 litres de capacité, ce mijoteur est un véritable allié pour les repas familiaux.

J’ai testé une recette de chili con carne en grande quantité, et il y avait largement de quoi nourrir quatre à six personnes. L’avantage, c’est qu’on peut préparer une grande quantité en une seule fois et conserver le reste au frais. Lorsque mes semaines sont plus chargées, je m’adonne le dimanche au batch cooking et élabore mes repas pour la semaine. Avec le mijoteur, je peux satisfaire mes besoins et concocter de grandes comme de petites quantités en variant les plaisirs !

Sécurité et qualité de fabrication : un sans-faute !

Reprenons l’exemple de la cocotte minute ! Niveau sécurité, on était assez loin du compte quand le chapeau se mettait à siffler, il valait mieux s’en éloigner ! Bien entendu, les technologies ont évolué, et sur le Cosori Pressure Cooker Chef Edition, la sécurité est assurée de plusieurs manières. Entre le bouton de libération de la vapeur, la protection contre la surchauffe et la fermeture sécurisée du couvercle, tout est conçu pour une utilisation sans souci.

De plus, la cuve en céramique antiadhésive est un vrai plaisir à utiliser et à nettoyer. Contrairement à certains modèles dans lesquels les aliments accrochent, ici, tout glisse sans effort. Un simple coup d’éponge suffit pour redonner à la cuve son éclat d’origine. Ce n’était pas non plus le cas de la cocotte minute qu’il fallait gratter à l’éponge ou laisser tremper pendant des heures !

Un rapport qualité/prix imbattable

Au vu de ses performances, je trouve que le Cosori Pressure Cooker Chef Edition affiche un excellent rapport qualité/prix. Pour un appareil polyvalent, intuitif et rapide, difficile de trouver mieux dans cette gamme, même si le prix de 226,09 €* chez Darty et 271,99 € chez la Fnac, peut sembler élevé. Je dois préciser qu’avec le mijoteur, mon four est quelque peu au chômage technique depuis que je l’utilise. J’économise ainsi de l’électricité, notamment sur le préchauffage bien plus rapide sur le mijoteur que sur mon four classique.

Les plus

Sa rapidité de cuisson (jusqu’à 70 % plus rapide que les méthodes classiques)

Sa grande capacité idéale pour les repas en famille

Sa facilité d’utilisation avec un écran LED clair et des programmes bien pensés

Sa qualité de fabrication et ses dispositifs de sécurité

Le peu d’entretien nécessaire grâce à sa cuve antiadhésive

Les moins

Quelques petits bémols ? Peut-être l’absence d’une fonction de saisie ultra-haute température pour griller directement certaines viandes, mais cela reste mineur au regard de tout ce qu’il propose. Et, sincèrement, pour moi, qui ne suis pas un cordon bleu, la facilité d’utilisation est vraiment déconcertante, je me suis étonné moi-même !

Mon verdict est sans appel !

Après plusieurs semaines d’utilisation, je peux dire sans hésiter que le Cosori Pressure Cooker Chef Edition a transformé ma manière de cuisiner. Il me permet de gagner du temps, de réaliser des plats savoureux sans surveillance, et de varier facilement les recettes grâce à ses nombreux modes de cuisson. Si vous cherchez un mijoteur intelligent, simple à utiliser et performant, je ne peux que vous le recommander. Et, vous, avez-vous déjà testé ce type d’appareil ? Quelle est votre recette favorite à réaliser avec un autocuiseur ?

*Le prix a été relevé le 3 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez