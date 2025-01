L’incontournable Air Fryer COSORI 10L est de nouveau en stock et en promotion à 199 €

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous n’êtes pas sans savoir que je teste de nombreux produits variés. Il y a quelques mois, j’ai eu la chance de recevoir la friteuse à air chaud COSORI Air Fryer 10 L Twinfry, je vous en avais parlé dans ce test. Si, vous aussi, vous recherchez une friteuse à air chaud, avec deux zones de cuisson, une application connectée, et surtout une promesse de repas plus sains et moins énergivores, j’ai un bon plan à vous proposer. En effet, et pour une durée que j’ignore, la COSORI Air Fryer 10 L Twinfry est au prix de 199,99 €* au lieu de 262,99 € (- 24 %). C’est le moment de passer à l’action et de la découvrir ou de la redécouvrir. C’est parti.

Une technologie au service de ma cuisine quotidienne

Puisque je l’utilise très fréquemment, je peux vous assurer que cette friteuse à air chaud, n’a rien à voir avec les modèles classiques. Avec ses 10 litres de capacité, elle est clairement conçue pour les familles nombreuses ou les amateurs de batch cooking. Le plus bluffant reste peut-être sa fonction « Dual Zone », qui permet de cuire deux aliments différents, à des températures différentes et sur des temps de cuisson indépendants, l’un de l’autre. Concrètement ? Je peux cuire du poulet mariné d’un côté et des légumes croquants de l’autre, sans avoir à jongler avec les temps de cuisson. Le bonus étant l’application VeSync, qui me permet de piloter ma friteuse depuis mon canapé… Lorsqu’il est temps de passer à table, j’en suis informé directement sur mon smartphone. Un détail important pour moi, qui suis sans cesse occupé ailleurs et qui déteste surveiller les cuissons !

Des avantages qui font toute la différence

Dans le descriptif de la friteuse à air chaud, promet une économie d’énergie de 45 % par rapport à un four traditionnel. Et, je vous en explique la raison. La cuisson est ultra rapide, et évite les longues cuissons qui consomment un maximum d’électricité. Grâce à un suivi de consommation avant et après l’arrivée de la friteuse à air chaud, j’ai effectivement pu constater une légère diminution, un bon présage pour ma future facture ! De plus, COSORI Air Fryer 10 L Twinfry n’a pas besoin de préchauffage, et les aliments ressortent parfaitement dorés, croustillants à l’extérieur et tendres à l’intérieur.

Enfin, je peux tout faire ou presque avec cet appareil de cuisson puisqu’elle intègre six fonctions préprogrammées : Air Fry, réchauffer, cuire, rôtir, griller, sécher. Ainsi, je peux tout préparer : des frites maison (sans une goutte d’huile, ou presque) aux muffins moelleux, en passant par des légumes grillés et même du saumon parfaitement cuit. Et, pour les jours où le timing est serré, la fonction SYNC est magique : elle synchronise les deux zones pour que tout soit prêt simultanément. Ah, et un dernier détail que j’adore : aucun besoin de retourner les aliments en cours de cuisson. Grâce à la circulation tridimensionnelle de l’air chaud, tout est uniforme.

Quelques petits bémols à connaître avant de craquer !

Évidemment, tout n’est pas parfait. Le premier point à noter, c’est la taille de l’appareil. Avec ses 51,8 × 33,8 × 31,3 cm, il faut clairement prévoir de la place sur votre plan de travail. Ce n’est pas un petit appareil discret qu’on range dans un tiroir après utilisation. Ensuite, il y a le bruit du ventilateur. Même s’il n’est pas assourdissant, il reste présent pendant la cuisson. Cela dit, c’est largement supportable et loin du bruit d’un mixeur ou d’une hotte à pleine puissance.

Le dernier inconvénient que j’aurais pu relever aurait été son prix initial de 269,99 €. En revanche, avec la promotion en cours, elle est vendue au prix de 199,99 €*, et là cela devient vraiment très intéressant ! Alors, dites-moi : avez-vous déjà testé une friteuse à air chaud ? Ou bien êtes-vous tenté par cette COSORI Air Fryer 10 L Twinfry ? Partagez vos impressions, je serais ravie de vous lire ! De plus, je vous remercie de me signaler toute erreur dans le texte, en cliquant ici pour publier un commentaire .

