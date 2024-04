Shelfy, un purificateur d’air de frigo qui promet de « doubler » la durée de vie vos aliments

Dans certains pays du monde, plutôt pauvres, le gaspillage alimentaire n’est pas de mise ! Les restes se cuisinent, et faute de moyens suffisants, les familles gèrent au mieux leur budget alimentaire. C’est bien entendu le cas en France, mais dans notre pays, le gaspillage alimentaire est constamment présent, quelle que soit notre classe sociale. Saviez-vous qu’en 2020, le gaspillage alimentaire se chiffrait à 8,7 millions de tonnes, dont 46 % produit par les seuls ménages Français ? En réalité, chaque année, un Français jette 60 kilos de nourriture encore consommable à la poubelle, selon le ministère de l’Environnement. Pour tenter de diminuer cette quantité, une entreprise italienne, Vitesy, lance sur le marché le Shelfy, un assainisseur de réfrigérateur, qui prolonge la durée de vie de vos aliments. Une invention intéressante, que je vais vous présenter.

Réduire le gaspillage alimentaire

Vitesy est donc une entreprise italienne spécialisée dans l’amélioration de la vie quotidienne, par le biais d’appareils technologiques innovants et intelligents. Vitesy est déjà à l’origine de Natede, un purificateur d’air en forme de pots de fleurs. Et, ils sont aussi les inventeurs d’Eteria, un purificateur d’air intelligent, qui surveille la qualité de l’air. Avec le Shelfy, ils s’attaquent désormais à la purification de l’intérieur de nos réfrigérateurs, et par conséquent, au gaspillage alimentaire.

Une technologie photocatalytique

Ce purificateur de réfrigérateur utilise une technologie innovante : la photocatalyse. Grâce à l’utilisation de la technologie photocatalytique qui est un processus qui utilise la lumière pour déclencher des réactions chimiques sur une surface. Imaginez que la lumière du soleil agisse comme un déclencheur pour nettoyer l’air ou décomposer les saletés sur une surface. C’est un peu comme si la lumière aidait à nettoyer et à purifier les choses autour de vous. Les aliments exposés à la photocatalyse se conservent mieux, jusqu’à deux fois plus longtemps pour les légumes, par exemple. De plus, Shelfy élimine 98 % des bactéries et 80 % des odeurs dans votre réfrigérateur. Aucun filtre n’est nécessaire, et Shelfy peut être connecté à Alexa ou Google Home pour une surveillance de la qualité de l’air de votre réfrigérateur, à tout instant.

Améliorer la conservation de vos aliments

Chaque année, les personnes dépensent en moyenne près de 400 € en nourriture qui finit souvent par être jetée et gaspillée, ce qui pose un double problème. Non seulement cela entraîne un gaspillage alimentaire considérable, mais en plus, cela peut entraîner des conséquences sur la santé. Des études révèlent qu’un réfrigérateur sur deux présente un niveau élevé de moisissures et de bactéries, et ce n’est pas réellement rassurant. C’est là que Shelfy entre en jeu pour changer la donne. Avec Shelfy, vous pouvez améliorer la conservation de vos aliments et réduire le risque de contamination, mais également garder vos aliments frais plus longtemps et limiter le gaspillage alimentaire.

Le Shelfy coûte actuellement 159 € et est compatible avec tous les réfrigérateurs. De plus, ce purificateur étant mobile, il est possible de l’installer sur n’importe quelle étagère, au plus près des aliments risquant une dégradation rapide : légumes, fromages ou viandes crues, par exemple. En savoir plus, ou passer commande, rendez-vous sur vitesy.com. Cette invention vous semble-t-elle utile ou futile ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .