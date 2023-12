L’étonnante astuce d’un jardinier pour conserver ses fruits et légumes plus longtemps au frigo

Nous possédons tous ou presque un réfrigérateur que nous utilisons pour conserver nos aliments. Et nous y conservons aussi certains fruits et légumes, une recommandation du ministère de l’Agriculture, excepté pour les pommes de terre, les poivrons et les cucurbitacées type potiron ou citrouille. Le problème des légumes, c’est qu’ils ont une fâcheuse tendance à périr rapidement, provoquant un gaspillage hebdomadaire. Rangés dans le tiroir prévu à cet effet, certains flétrissent rapidement ou pourrissent et ne sont plus consommables. Le saviez-vous qu’il existe quelques astuces pour éviter le gaspillage et consommer vos légumes, frais et disponibles comme le jour de l’achat ? Découverte.

L’astuce toute simple de l’éponge !

L’astuce consiste à installer une éponge humide, mais bien essorée, additionnée de bicarbonate de soude. Cette éponge va alors agir comme une réserve d’eau qui libérera progressivement de l’humidité aidant à maintenir celle des légumes. Cette astuce s’avère particulièrement efficace pour conserver les carottes, les tomates, les concombres ou les salades vertes. L’éponge humide aura aussi le pouvoir d’absorber les mauvaises odeurs qui peuvent régner dans votre réfrigérateur : oignons, fromages, poissons, etc.

Du côté de l’utilisation, il faudra juste veiller à ce que l’éponge ne soit ni trop humide ni trop sèche. Dans le premier cas, il suffira de l’essorer et, dans le second, de la réhumidifier. Contre les mauvaises odeurs, vous pouvez aussi ajouter du vinaigre blanc sur votre éponge. Nous avons tous quelques éponges en stock pour remplacer celle de l’évier, utilisez d’abord la neuve pour le frigo, puis pour l’évier par la suite et c’est une seconde vie qui s’offre à vos éponges.

Notre astuce pour conserver nos légumes

Nous ne sommes pas forcément végétariens ni vegan, mais nous consommons beaucoup de légumes frais et faisons nos achats une fois par semaine. Après avoir perdu des tomates ou des poireaux au bout de quelques jours seulement, nous avons cherché une solution pour éviter ce gaspillage non souhaité. Dans nos deux tiroirs à légumes, nous avons tapi les fonds avec des torchons repliés, 100 % coton.

Lors du rangement des courses, nous retirons la totalité des emballages (carton et plastique) et posons à même le torchon les légumes non lavés. La réussite la plus flagrante s’avère être pour les tomates qui ne bougent pas d’un iota même après dix jours. Depuis près d’un an que nous utilisons cette méthode de torchon dans nos tiroirs, nous ne déplorons plus aucune perte de végétaux comestibles ! Et cela ne nous a pas coûté un euro. Il faut juste penser à remplacer les torchons une fois par mois environ.

Et le déshumidificateur de frigo ?

Sur Amazon, nous avons déniché le déshumidificateur de réfrigérateur PEARL EF-66.K vendu au prix de 16 €, mais nous ignorons son efficacité. Selon le descriptif fourni par la marque, ce filtre serait idéal pour maintenir la fraîcheur, combattre les odeurs indésirables, contrôler l’humidité et prévenir la croissance des moisissures dans votre réfrigérateur. Un petit filtre au charbon actif qui assure l’absorption des odeurs et de l’humidité pendant 90 jours, se plaçant simplement à l’intérieur du réfrigérateur, sur l’étagère du haut. Rechargeable, le déshumidificateur améliorerait la qualité de l’air à l’intérieur de votre réfrigérateur. Avez-vous déjà essayé ces astuces ? En connaissez-vous d’autres que vous aimeriez partager ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez