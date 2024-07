Voici la liste des légumes que vous pouvez planter au mois de juillet

Cette année, je ne disposerai pas de belles tomates, ou de savoureux concombres, les limaces auront eu raison de ma persévérance ! Après trois tentatives en mai, et en juin, elles ont été plus fortes que moi et ont dû se régaler pendant quelques jours ! Pourtant, j’avais appliqué les conseils donnés par Méline, dans cet article. J’envisage, pour l’année prochaine, de m’équiper d’une petite serre de jardin, pour semer et planter des légumes que j’aurai vu grandir. J’ignore si cela portera ces fruits, mais j’ai envie de tenter l’aventure. D’ailleurs, je vais peut-être même investir dans une serre dans quelques jours. En effet, si je souhaite manger quelques salades bientôt, et avant de partir en vacances en septembre, c’est maintenant que je dois les planter. Mais, au fait, que peut-on planter sous serre, en pleine terre ou en pot en ce mois de juillet qui débute ? Petit tour d’horizon.

Quelles plantations réaliser sous serre ?

En juillet, dans une serre, c’est déjà le moment de planter certains légumes que l’on récoltera à l’automne ou cet hiver. C’est le cas des radis d’hiver qui vous croqueront sous la dent, agrémentés d’une tartine de pain frais et de beurre salé. Vous pouvez aussi d’ores et déjà, planter vos salades (laitues, chicorées, scaroles et frisées), ainsi que le persil. Sous serre, juillet est aussi le mois où il faut veiller sur vos pieds de pommes de terre, déjà poussés, afin qu’ils ne soient pas victimes du mildiou.

Quelles graines semer directement au potager ?

Si vous avez trouvé un moyen pour éloigner les limaces, faites-moi part de votre astuce en commentaires de mon article. Sinon, si vous êtes téméraires, vous pouvez tenter de multiples plantations en semis directs au potager. La liste est longue, et vous aurez juste l’embarras du choix. Ainsi, les légumes à planter en graines, directement en pleine terre, sont les carottes, les choux kales, les courgettes, les concombres, le fenouil, les haricots, la mâche, les navets, le persil, les laitues, les radis blancs et noirs, etc. Pour une plantation début juillet, les récoltes peuvent débuter 4 à 8 semaines après pour certaines plantations (radis, salades, mâche).

Vous avez la flemme de semer, voici les légumes à planter en juillet !

Si vous n’avez ni le temps ni la patience de réaliser vos semis, vous pouvez les acheter déjà poussés en jardinerie, en pépinière, ou auprès d’un voisin ayant la main verte ! Des plants semés en pépinière (ou achetés) sont à planter en juillet. Et, c’est le mois des « choux » ! Qu’ils soient verts, de Bruxelles, rouges ou chou-fleur, ces légumes se plantent en juillet pour de bons plats à l’automne. Les courgettes et les concombres peuvent aussi être achetés en plants, et mis en terre en juillet pour une récolte en toute fin d’été.

Enfin, et il est l’assurance de bons potages, de délicieuses quiches, ou de fondues savoureuses, c’est le moment de planter vos poireaux ! Je ne sais pas vous, mais, personnellement, le poireau, je le mange chaud, en vinaigrette, en fondue, dans une poêlée de légumes… Bref, j’adore ce légume pourtant souvent boudé, peut-être à cause de son odeur lorsqu’il est en cuisson ? Allez savoir ? Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .