Potager hivernal : quels sont les légumes à planter en hiver, ceux qui bravent le froid ?

Cette fois nous y sommes ! L’hiver s’est installé et les températures sont passées au-dessous de zéro degré. Dans certaines régions, la neige transforme déjà les paysages et la nature s’endort doucement. Ce n’est pas, à priori, une saison propice aux jardiniers qui, eux aussi, vont se reposer pendant quelques mois. Il existe tout de même quelques variétés qui ne craignent pas réellement le froid et qui peuvent, de ce fait, être cultivées en hiver. Pleine terre, voile d’hivernage ou serre non chauffée, quelques légumes sont si vigoureux que vous allez pouvoir les récolter en hiver. Mais quels sont les légumes qui résistent au froid ? Petit tour hivernal du potager.

Les poireaux

Il est difficile de passer à côté du principal légume d’hiver : le poireau. D’ailleurs, la variété qui continue de pousser durant cette saison s’appelle le « poireau d’hiver ». Les poireaux résistent parfaitement au gel et supportent des températures descendant jusqu’à – 20°C. Et même en hiver, ils ont besoin d’être arrosés régulièrement, d’une terre riche en humus et de matières organiques. Vous pouvez ajouter de l’engrais de temps à autre pour l’aider à se développer. Le poireau se mange en salade avec de la vinaigrette, chaud en fondue ou mouliné dans un potage avec pommes de terre et carotte. Notre recette préférée avec les poireaux : la tarte aux poireaux, accompagnée d’une salade d’hiver, justement !

Les salades d’hiver

Les salades d’hiver doivent être semées en pleine terre, mais recouverte d’un châssis, d’un tunnel d’hivernage ou plantées sous serre non chauffée. Il existe de nombreuses variétés comme la chicorée, la scarole, la mâche, le cresson, la roquette, la laitue pommée et la mizuna. Si vous ne possédez pas de jardin, vous pouvez aussi planter des salades d’hiver dans des pots de fleurs, sous abri. Nous avons un faible pour la salade de mâche, qui accompagne généralement notre tarte aux poireaux !

Les carottes

Ah les carottes, de véritables petites mines de vitamines qui, en hiver, devraient être consommées chaque jour ou presque. Elles poussent dans une terre limoneuse ou sableuse, mais vous pouvez aussi les planter en pots. Attention à la taille de votre pot, les carottes étant des légumes racines, elles doivent avoir de la place pour se développer ainsi qu’un arrosage régulier. Les carottes se mangent râpées, cuites à la vapeur ou en potage. De notre côté, nous adorons les carottes multicolores cuites vapeur et revenues avec du beurre, de l’ail et du persil, mais il existe mille et une façons de cuisiner les carottes !

Les brocolis

Cette espèce de chou à l’allure étrange peut être plantée toute l’année et consommée de diverses manières. Le brocoli doit être planté dans une terre calcaire, argileuse et riche en humus, puis il aura besoin de beaucoup d’eau également pour croître. Cuit à l’eau ou à la vapeur, il dégage une odeur qui peut déranger, à la cuisson, mais ce ne sera pas pire que les choux de Bruxelles. Pour la dégustation, chez nous, c’est à la vapeur avec un peu de sel et de beurre fondu pour que la saveur du légume nous explose en bouche !

Les échalotes grises

Pour accompagner vos carottes, brocolis ou poireaux, vous pouvez utiliser l’échalote grise, un condiment qui supporte parfaitement l’hiver. Il faut la planter sur une butte, de préférence en plein soleil et dans un sol plutôt sec. Cuites, les échalotes agrémenteront vos plats de viandes et crues, vos carottes râpées ou salades d’hiver. Et, vous ? Que cultivez-vous en hiver et quelles sont vos recettes secrètes ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .