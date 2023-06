Vous avez un potager, mais vous le trouvez un peu trop conventionnel ? Nous allons plonger dans un univers où les légumes prennent des formes disons… inattendues, et où les plantes succulentes rivalisent avec les animaux les plus mignons. Imaginez un jardin dans lequel les piments seraient plus que piquants et où ils prendraient des formes… surprenantes, pour le moins dire. Oubliez les piments banals et passez aux piments en forme de… euh, disons de pénis ! Et que dire des irrigateurs en forme de carottes ? Vous pourriez arroser votre jardin en déclenchant un véritable déluge de légumes racines. Enfin, n’oublions pas les plantes succulentes qui se transforment en adorables lapins. Découvrez quelques inventions qui transformeront votre jardin banal, en un jardin extraordinaire !

L’irrigateur en forme de carottes

Les oyats à planter, c’est désormais presque devenu classique ! Avec ce modèle vendu par Kikkerland, vos pots de fleurs ou vos plantations prendront des allures de champ de carottes ! L’oyat se présente sous la forme d’une carotte à planter, et son couvercle est en forme de fanes de carottes. Vous remplissez la carotte d’eau, refermez le couvercle et votre plante s’irriguera seule pendant une dizaine de jours. L’oyat en forme de carotte est vendu sur le site de Kikkerland, mais actuellement en rupture de stock.

Les graines de piments en forme de pénis

Pour épicer vos salades ou vos plats, ou si vous avez l’intention de surprendre vos invités en les conviant à la visite du jardin, les graines de piment en forme de pénis devraient faire sensation. Quelques pénis qui pousseraient dans votre jardin, en voilà une drôle d’idée non. Enfin, ce sera peut-être le moyen de stimuler vos autres plantes, allez savoir ! Toujours est-il que pour l’originalité, vous serez au summum. Les graines de piment en forme de pénis sont disponibles sur Amazon.

Les arrosoirs Pokémon

Arroser son jardin ou ses plantes avec un arrosoir est la meilleure des méthodes et elle ne date pas d’hier. Les arrosoirs ne sont généralement pas des produits décoratifs, même si la tendance à l’arrosoir déco est de plus en plus présente. En attendant, vous ne trouverez pas plus original que ces arrosoirs en forme de Carapuce ou Psykokwak, pour arroser vos plantations. Les deux arrosoirs imprimés en 3D sont disponibles sur le site Etsy.

Les succulentes en LEGO

Envie d’un petit jardin de succulentes originales ou d’une déco encore plus originale pour votre massif de succulentes ? Optez pour le modèle 10309 de LEGO. Un total de 771 pièces à encastrer pour former un petit bouquet de succulentes, qui sera du plus bel effet sur votre table basse ou dans vos jardinières. Neuf plantes succulentes inspirées de vraies plantes, disponibles sur le site officiel LEGO.

Des succulentes en forme d’oreilles de lapin

La Monilaria obconica, connue également sous le nom de plante lapin ou plante lapin succulente, est une petite merveille de la nature qui est tout simplement irrésistible. Imaginez un adorable lapin en peluche, mais remplacez-le par une plante succulente, et voilà. Vous obtenez la Monilaria obconica. Cette plante succulente est originaire d’Afrique du Sud et a été surnommée « plante lapin » en raison de ses feuilles charnues qui ressemblent à de petites oreilles de lapin dressées. Elle est généralement de couleur verte, mais certaines variétés peuvent présenter des teintes plus foncées ou des nuances de pourpre. La Monilaria obconica est une plante de petite taille, parfaite pour être placée sur une étagère, un rebord de fenêtre ou même sur votre bureau. Vous trouverez des graines de Monilaria obconica sur Amazon.