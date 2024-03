La Ville de Strasbourg pérennise l’ordonnance verte en offrant des paniers de légumes bio aux futures mamans

La Ville de Strasbourg, connue pour être à l’avant-garde de procédés écologiques depuis l’arrivée de Jeanne Barseghian, maire de la ville, et issue du parti politique Europe Écologie Les Verts. Avant son arrivée, sous la houlette de Roland Ries, maire de la ville en 2018, Strasbourg avait rejoint la charte « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens ». Depuis cette date, la ville est donc chargée de mettre en place diverses actions dans la ville, ou dans ses bâtiments municipaux (crèches, écoles, etc.). La mise en place de jardins partagés cultivés en bio fait aussi partie de ce programme. Cette année verra la prolongation de trois ans de « l’ordonnance verte », qui s’adresse aux femmes enceintes résidentes de la ville de Strasbourg. L’ordonnance verte vise à rendre gratuit, l’accès au bio, pendant toute la durée de leur grossesse. Découverte.

L’ordonnance verte, qu’est-ce que c’est ?

Cette mesure s’adresse donc aux femmes enceintes qui résident dans la ville de Strasbourg uniquement. Elle n’est pas accessible aux villes de l’Eurométropole précise la ville sur son site internet. L’action aspire à protéger les femmes enceintes et leurs futurs enfants de l’exposition aux perturbateurs endocriniens. Concrètement, le dispositif prévoit la participation, pour 800 femmes, à deux ateliers de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens ainsi que la mise à disposition gratuite d’un panier de légumes issus de l’agriculture biologique et de circuit court, chaque semaine pendant sept mois. Pour s’inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription, téléphoner au 03 68 98 68 97 ou par mail sur ordonnanceverte@strasbourg.eu.

Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?

Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques qui peuvent être naturelles ou artificielles. Dans le cas de perturbateurs endocriniens artificiels, on les retrouve dans l’alimentation, les cosmétiques, les produits d’hygiène, les jouets, etc. Concrètement, il est donc possible d’éviter ceux-là. En revanche, il est plus difficile de ne pas être exposé à ceux que l’on pourrait considérer comme naturels et qui se trouvent dans l’air que l’on respire par exemple ! Ces perturbateurs endocriniens entraînent des conséquences sur la santé, et notamment sur les enfants qui y sont exposés dès le plus jeune âge. On appelle aussi le perturbateur endocrinien, un leurre hormonal, et il a pour répercussion de provoquer des troubles de la croissance, de la reproduction. Il serait également responsable de troubles du développement sexuel ou neurologique ainsi que de l’apparition de certaines maladies métaboliques comme le diabète, par exemple.

Succès pour l’ordonnance verte strasbourgeoise !

Dans un premier temps, 800 femmes enceintes ont bébéficié de cette ordonnance verte, mais devant le succès rencontré, il pourrait rapidement dépasser plusieurs milliers. Au départ, cette mesure était en test, mais le 19 septembre dernier, la ville a annoncé dans une vidéo récente qu’elle serait désormais pérenne. « C’est un succès », s’est réjoui Alexandre Feltz, élu Europe Écologie-Les Verts (EELV), médecin et adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la santé. Sur un dispositif de santé publique, il est généralement considéré comme un succès si nous parvenons à toucher de 10 à 15 % du public cible. Dans ce cas précis, il est estimé qu’un quart des femmes enceintes à Strasbourg ont pu bénéficier de ce dispositif sur une année, explique l’élu dans une interview.

Quant aux femmes enceintes qui en bénéficient, elles semblent également ravies d'avoir accès aux ateliers pour obtenir des informations scientifiques sur les perturbateurs endocriniens. Qui plus est, cette mesure, mise en place, dans les quartiers prioritaires, permet aux femmes enceintes d'accéder à une alimentation biologique, plus saine pour elles, et leurs futurs enfants. Une belle initiative de la ville de Strasbourg qui mériterait d'être élargie à toute la France, non ?