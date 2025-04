Myfood pour cultiver 400 kg de légumes par an, sans pesticide ni corvée de désherbage

Depuis dix ans, les prix des fruits et légumes ont explosé, avec +70 % pour les légumes et +50 % pour les fruits selon Familles Rurales. Et, le pire ? Leur qualité nutritionnelle serait en baisse. C’est dans ce contexte que l’entreprise française Myfood dégaine une idée aussi ambitieuse qu’écologique : une serre intelligente, autonome, qui permettrait de cultiver jusqu’à 400 kg de fruits et légumes par an. Le tout se fait sans pesticides, avec 90 % d’économie d’eau et moins de deux heures d’entretien par semaine. Nous vous en parlions déjà en 2017 puis en 2022, mais c’est désormais du concret ! Ainsi, son modèle « FAMILY22 » (22 m²) coûte de 9 400 à 23 500 €, en fonction des options. Rentabilisée en 4,5 ans selon ses concepteurs. Révolution verte ou gadget high-tech pour bobos potagers ? Cela pousse la curiosité… Je vous embarque à la découverte de cette petite révolution nourricière.

Un potager tout-en-un (et sans bêcher)

Sous ses airs de serre de jardin classique, la Myfood cache une redoutable efficacité. À l’intérieur, tout est pensé pour fonctionner en circuit court, très court : aquaponie avec des poissons qui nourrissent les plantes, tours verticales pour optimiser l’espace, capteurs connectés et panneaux solaires pour l’autonomie énergétique. On y cultive plus de 50 variétés de fruits et légumes, même en hiver. Et, le bonus intéressant : l’application smartphone vous guide, vous alerte, et vous indique quand arroser, récolter ou corriger un pH. De plus, Myfood, c’est également une communauté que l’on peut rejoindre. Ainsi, on accède à un réseau de « pionniers » qui partagent leurs astuces et réussites. Pratique quand on débute. Car oui, même sans avoir la main verte, la serre est livrée clés en main : installation, formation, kit de démarrage. Il suffit de vouloir bien manger et de ne pas craindre quelques escargots récalcitrants.

Ce qu’il faut retenir avant de se lancer

Modèle Surface Production annuelle Prix TTC (livré) Temps d’entretien City 3,5 m² Jusqu’à 100 kg 9 800 € 1 h à 1 h 30 par semaine Family22 22 m² Jusqu’à 400 kg 9 400 € à 23 500 € 1 h 30 à 2 h par semaine

Jusqu’à 80 % d’autonomie alimentaire

Zéro pesticide, zéro engrais chimique

90 % d’économie d’eau grâce à l’aquaponie

Application connectée et communauté active

Rentabilisée en 4,5 ans (selon consommation moyenne)

Un investissement durable, mais pas à la portée de tous

Quelques inconvénients, mais surtout des avantages !

Alors, tout est parfait ? Presque. Côté bémol, il faut avoir un peu de place (au moins une terrasse ou un jardin), un budget départ important, et un peu de temps pour l’entretien régulier. La promesse d’une autonomie alimentaire est réaliste, néanmoins demande un minimum d’implication. Cependant, pour qui en a les moyens et l’envie, le pari est très sérieux. Et, dans un monde dans lequel le kilo de tomate frôle parfois les 5 euros, c’est aussi un acte militant et économique.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce concept, ou demander un devis pour votre famille ? Rendez-vous sur le site officiel myfood.eu. Et vous, seriez-vous prêt à investir dans une serre connectée comme Myfood pour nourrir votre famille ? Je trouve l'idée géniale, mais je dois avouer que je trouve aussi le prix, quelque peu exorbitant ! Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions !