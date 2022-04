Cette serre pour balcon, toit et jardin, nourrit une famille de 4 personnes (400 kg de fruits et légumes) toute l’année

Avoir des légumes cultivés par nos soins toute l’année, et ne plus dépendre des grandes surfaces ou chaînes d’approvisionnements ? Le rêve pour beaucoup d’entre nous ! Nos anciens fabriquaient déjà de petites serres avec les moyens du bord, pour pouvoir faire germer les graines qui donneraient ensuite des fruits ou des légumes pour nourrir la famille… Aujourd’hui, les jardins potagers ne sont plus une évidence pour certains, mais avec les augmentations constantes des prix de ces denrées, nous nous penchons à nouveau sur l’éventualité de cultive nous-mêmes de bons produits. L’entreprise française myfood propose des serres connectées qui permettent à tous les citoyens de produire leur végétaux comestibles. Sur la terrasse, la balcon, dans le jardin, ou sur le toit, peu importe, elles peuvent s’adapter à toutes les configurations. Présentation.

Myfood c’est qui ?

Myfood est une entreprise française, actrice de ce que l’on appelle la Food Tech. Son idée est de proposer à ceux qui veulent œuvrer pour la transition écologique, des solutions pour changer nos habitudes de consommation. Mais tout le monde n’a pas la main verte et n’est pas capable d’entretenir un potager toute l’année… Les serres innovantes et connectées myfood s’adressent donc à celles et ceux qui souhaitent cultiver leur propre jardin, facilement et sans compétence particulière en la matière ! Mais la force de myfood c’est aussi de pouvoir compter sur des utilisateurs chevronnés ou agronomes, les Pionniers, qui aideront les débutants à se perfectionner. Une communauté grandissante qui sait répondre à chaque question par une réponse concrète et facile à mettre en œuvre !

Comment fonctionne une serre innovante myfood ?

Aujourd’hui, ce sont cinq modèles de serres différents qui sont proposés aux utilisateurs. La plus petite, l’Originale, permet de débuter avec l’essentiel… La plus grande, la Signature, offre la plus large gamme de possibilités et vous permet de cultiver toute l’année sans concession ! Les serres myfood sont livrées clés en main, c’est-à-dire qu’une fois montées, elles sont fonctionnelles et personnalisées en fonction des besoins de l’utilisateur. Il est ainsi possible d’adapter le nombre de bacs de permaculture, mais aussi d’ajouter un bassin d’aquaponie. De plus, elles sont fournies avec un kit « prêt à démarrer » qui comprend des graines, des plans, des engrais écologiques et des bactéries pour amorcer la pousse des cultures.

A l’intérieur des serres myfood, la production est optimisée grâce à un système d’agriculture verticale… Ce qui permet de fournir environ 400 kilos de fruits et légumes par an, soit 80% des besoins d’une famille de quatre personnes. Cela étant valable pour une serre de 22 m², alors qu’il faudrait beaucoup plus de mètres carrés cultivés en plein air, pour obtenir autant ! Pour fonctionner, les serres ne demandent qu’une à deux heures d’entretien hebdomadaire : une activité sympa à pratiquer le weekend ! Une production ultra-fraîche tout au long de l’année, plus de 50 espèces disponibles telles que les fraises, choux, tomates, poivrons, aubergines, courgettes, artichauts,…

Comment sont-elles connectées ?

Les serres myfood sont bardées de multiples capteurs et permettent de surveiller la serre dans sa totalité. Surveillance de l’évolution du Ph, de la qualité de l’eau, des bactéries, etc. La serre est reliée à une application et contrôlée par des algorithmes basés sur l’IA qui vous proposeront, tout au long de l’année, des recommandations pertinentes et des actions à mener pour que vos légumes et fruits poussent.

Combien ça coûte ?

Les prix varient de 9800€ (livrée) pour la plus petite à 27800€ (livrée et installée) pour la plus grande… Cela peut sembler excessif, mais au prix du kilo de certains légumes ou fruits, ce n’est finalement pas si onéreux que cela… C’est un investissement durable, qui, en plus, vous permettra de consommer des produits que vous aurez vous-mêmes cultivés, avec l’assurance qu’aucune bactérie ni pesticide ne viendront perturber votre système immunitaire ! Pour tous renseignements ou pour télécharger les fiches produits, rendez-vous sur le site myfood !