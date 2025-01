Viti-Tunnel, une invention pour protéger les vignes contre le mildiou et les intempéries

Le dérèglement climatique n’est plus une supposition, il est une réalité et affecte de nombreux domaines. Le secteur de l’agriculture est l’un des plus touchés, et notamment les viticulteurs, exposés aux canicules, aux tempêtes et aux pluies diluviennes qui saccagent les vignes. Un épisode cévenol sur une parcelle de vigne, c’est le travail de plusieurs années qui peut être réduit à néant. De plus, les viticulteurs au regard des réglementations européennes doivent également réduire l’utilisation de pesticide. Dans ce contexte, un dispositif baptisé Viti-Tunnel se présente comme une solution unique pour protéger les vignes tout en promouvant une agriculture plus respectueuse de l’environnement. Découverte du Viti-Tunnel.

Viti-Tunnel : qu’est-ce que c’est ?

Viti-Tunnel est un système de bâches amovibles développé par la société MO.DEL. Il est conçu pour se déployer temporairement au-dessus des rangs de vigne, ce dispositif garantit une protection contre les aléas climatiques (gel, grêle, échaudage) et les maladies telles que le mildiou, le black-rot ou l’excoriose. Deux modèles sont disponibles : Essential Protect, qui fonctionne manuellement, et Smart Protect, une version automatisée pour une gestion optimisée. Bien entendu, l’objectif de Viti-Tunnel est de protéger les cultures des intempéries, mais également des ravageurs et de réduire les pertes pour les viticulteurs. D’ailleurs, des vignobles de renom, comme le Château Lafite Rothschild ou le Château Cheval Blanc, testent déjà ce dispositif innovant.

Comment ça marche et quels avantages pour les viticulteurs ?

En réalité, le fonctionnement de Viti-Tunnel est très simple et on se demande presque pourquoi il n’existe pas encore partout en France. Certes, il engendre des coûts supplémentaires pour les viticulteurs, mais il leur évite une perte sèche certaines années. Concrètement, il s’agit d’un système à déploiement rapide, avec des bâches qui viennent recouvrir les rangs de vignes. Lors des pluies, ces bâches imperméables préviennent le développement de maladies pluviométries dépendantes comme le mildiou. Elles agissent par ailleurs comme une barrière contre le gel (jusqu’à -3 °C), la grêle (jusqu’à la taille d’une balle de ping-pong) et les épisodes de fortes chaleurs qui peuvent provoquer l’échaudage. Les avantages, pour les viticulteurs, sont les suivants :

Protection contre les pertes

Réduction des intrants chimiques de plus de 90 % des pesticides

Efficacité économique

Les viticulteurs testant déjà le Viti-Tunnel, dans le Bordelais, sont unanimes sur l’efficacité du dispositif. De plus, ils assurent que les raisins issus de rangs protégés ne montrent pas de différences significatives avec les raisins non protégés.

Quel avenir pour Viti-Tunnel ?

Grâce à une levée de fonds de 2 millions d’euros et l’autorisation de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), Viti-Tunnel entre dans une nouvelle phase de développement. Le dispositif a intégré le Dispositif d’évaluation des innovations (DEI), permettant son installation dans des parcelles en appellation d’origine contrôlée (AOC) pour une période d’essai de 10 ans. Pour en savoir plus sur ce système ingénieux, rendez-vous sur le site officiel : viti-tunnel.com. Et, vous ? Pensez-vous que les dispositifs comme Viti-Tunnel pourraient durablement transformer la viticulture tout en préservant la qualité des vins et des terroirs ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .