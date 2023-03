Château Palmer, un vin de garde et d’exception

Lorsque l’on évoque Bordeaux, on peut penser au pont d’Aquitaine, à la Garonne, ce qui nous vient à l’esprit en premier, c’est le vin*, les crus du vignoble bordelais, ces châteaux d’excellence, et les nombreux domaines viticoles disséminés du Haut-Médoc au Bordeaux supérieur, en passant par le Margaux, le Blaye, ou encore le Saint-Émilion. De grands vins appréciés dans le monde entier. Proche de l’estuaire de la Gironde, ce vin bénéficie d’un terroir exceptionnel. Partie intégrante du Médoc, il se compose de Merlot (47 %), de Cabernet sauvignon (47 %) et de petit Verdot (6 %). Du vin de ce producteur procure un bouquet aromatique d’exception, qui fera le bonheur des palais de vos convives. Mais, avec quels mets accorder ce vin et quelle est son histoire ? On vous explique tout !

Comment est né ce vin d’exception ?

Le nom de château Palmer provient de son « inventeur » : le lieutenant-Colonel Charles Palmer, qui, en 1814, épouse alors Marie Brunet de Ferrière, propriétaire du domaine de Gasq, dans le Médoc, dont elle a hérité. Elle lui vend ainsi son domaine et le militaire mettra toute son énergie et son cœur à faire naître un vin rare, dont la belle renommée débute dès le XVIIIᵉ siècle. La propriété prendra donc le nom de Palmer, en référence à son propriétaire, pourtant d’origine britannique. Plus tard, le château deviendra la propriété des frères Émile et Isaac Pereire, deux Bordelais, qui satisferont leur désir de Grands Crus en acquérant ce domaine. Ils lui donneront le style néo-renaissance que l’on connaît encore aujourd’hui. Depuis, et, malgré les aléas de la vie, tels que le mildiou (une maladie de la vigne), ou la Première Guerre mondiale, les vins du château Palmer, brillent toujours de mille feux dans le monde entier.

Avec quoi accorder le vin de ce producteur ?

Les vins du château Palme sont des vins veloutés et fruité, juste équilibre entre la puissance des tanins et la richesse de leurs arômes. Souvent considéré comme venant juste derrière l’appellation Château Margaux, l’une des plus prestigieuses pour les connaisseurs, il est l’un des meilleurs Grand Cru du vignoble bordelais. Ce vin est également un vin que l’on appelle de garde, et qui peut se conserver plus de 25 ans, se bonifiant avec le temps. Ce vin rouge devra être servi à une température de 16 à 18° C, pour qu’il délivre tous ses secrets, et peut accompagner divers mets, sucrés ou salés. Il est excellent, par exemple, avec des plats de gibiers, en sauce, de la viande rouge. Du côté des fromages, vous choisirez plutôt des fromages forts tels que brie, munster ou vieux Chavignol pour qu’il révèle toutes ses subtilités. Enfin, pour finir le repas, en conservant le vin accompagnant, il faudra opter pour des desserts aux saveurs de café ou de chocolat.

Comment lire une étiquette de vin ?

Avant de vous indiquer les mentions obligatoires qui doivent se trouver sur l’étiquette d’une bouteille de vin, intéressons-nous à sa capsule. Cette capsule est en réalité une vignette fiscale qui indique que le producteur est récoltant (vert) ou négociant (rouge). Un producteur négociant, comme c’est le cas du Château Palmer, fera appel à plusieurs cépages pour en tirer son Grand Cru. Quant à l’étiquette, elle doit faire apparaître, la catégorie du vin (rouge, pétillant, blanc, etc.), l’AOC ou AOP, le pourcentage d’alcool, la provenance, le volume nominal, la présence d’allergènes, et le pictogramme « interdit aux femmes enceintes ». (Source : ministère de l’Économie). En conclusion, choisir un vin du Château Palmer, c’est choisir un vin d’excellence avec lequel vous êtes certains de ne pas vous tromper, et de faire plaisir à vos invités, qu’ils soient de grands amateurs, ou simplement de bons vivants, épicuriens, aimant les bonnes choses de la vie !

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.

Article Partenaire