Beaucarnea : l’invention d’une capsule innovante pour la conservation du vin récompensée au concours Lépine

Comme chaque année, le concours Lépine a récompensé de nombreuses inventions françaises, sur des thèmes divers et variés. Avec l’invention de Tegwen Naveos, un Morbihannais originaire de Larmor-Plage, nous entrons dans le domaine viticole. Médaillé d’or lors de la dernière édition, l’invention s’appelle Beaucarnea, et elle entend révolutionner la conservation du vin. L’invention se présente comme une capsule qui se scelle dans le culot des bouteilles de vin, pour permettre la traçabilité du breuvage, mais également connaître son millésime, sa température et sa provenance. Découverte de cette invention, qui pourrait aussi être un formidable outil de lutte contre la contrefaçon.

Beaucarnea, qu’est-ce que c’est ?

Beaucarnea est une capsule qui s’intègre sur les bouteilles de vin, et ce, dès la mise en bouteille au domaine viticole. Elle permettra de connaître de nombreuses informations concernant le vin contenu dans la bouteille. Lors de l’expédition de la bouteille, elle va notamment aider à mémoriser les variations de température subies par le vin, lors de son voyage. Beaucarnea va aussi pouvoir mesurer la température du vin à l’instant T. Par ailleurs, cette capsule se veut un remarquable outil pour lutter contre la contrefaçon. En effet, elle va permettre de certifier l’origine de la bouteille. Si la capsule est présente, cela veut dire que la bouteille a bien été scellée au domaine, et qu’elle est notamment un cru d’origine, mais non pas une contrefaçon.

Quels sont les points forts de cette invention ?

Beaucarnea présente plusieurs points forts qui en font une invention fiable destinée aux viticulteurs et amateurs de vin. Concrètement, chaque bouteille est équipée d’une capsule individuelle qui garantit des informations uniques, même après avoir parcouru le monde. Cette capsule est intégrée lors de la mise en bouteille et scellée de manière permanente, assurant ainsi une protection inattaquable. De plus, Beaucarnea est un produit purement mécanique, conçu pour accompagner la longévité des Grands Crus. Il est fabriqué en France, bénéficiant du savoir-faire de partenaires situés dans le Haut-Doubs. Ce système est également compatible avec différents modèles de bouteille déjà présents sur le marché, proposant une solution universelle. Enfin, les informations contenues dans Beaucarnea sont lisibles à l’œil nu, sans avoir besoin d’un Smartphone ni d’une technologie complexe, et sont affichées en degrés Celsius et Fahrenheit. Avec Beaucarnea, vous pouvez compter sur un dispositif fiable, durable et facile à utiliser pour apprécier pleinement vos vins préférés.

Pourquoi cette invention pourrait changer le monde viticole ?

Aujourd'hui, lorsqu'un vin est expédié, le destinataire n'a aucun moyen de vérifier ce qu'il a subi pendant son voyage, ni de connaître les variations de températures. Quant à l'origine du vin, il doit faire confiance à l'expéditeur, mais n'a jamais l'assurance totale que le vin soit bien un vin d'origine. Le vin est une matière vivante qui évolue avec le temps et est influencée par divers facteurs externes. Cependant, les conditions de transport et de conservation ne sont pas toujours optimales. Ce qui peut altérer la qualité du vin. Beaucarnea est une solution clé, tant pour les producteurs que pour les consommateurs, afin de préserver la qualité des Grands Vins. Grâce à ce dispositif, il devient possible de rendre compte précisément des conditions subies par une bouteille de vin pendant plusieurs décennies. Cela assure ainsi la préservation de sa qualité, de ses caractéristiques gustatives et sa traçabilité.