L’invention Koolice pour manger les glaces proprement est médaillée d’argent au Concours Lépine

Nous serons bientôt en été, du moins sur le papier puisque la saison sera lancée le 21 juin prochain ! Dans le nord de la France, et même du côté du Lyonnais, nous sommes plus prompts à consommer café et chocolat chaud que sorbet et glace à l’eau ! Les températures sont automnales, et personnellement, je n’ai pas encore quitté mes pyjamas en pilou hivernaux ! On nous annonce un été chaud et orageux, alors ne perdons pas espoir, le temps sera bientôt aux glaces dégustées sur la plage, qui, à cause du cagnard, vous couleront sur les doigts. Les glaces qui coulent : l’enfer des parents sur la plage, non ? Cette année, tout pourrait changer grâce à l’invention d’Astrid et Antony Goaslin : le Koolice ! Cet ingénieux système, médaillé d’argent au concours Lépine 2024, va sauver votre été et les mains collantes de vos enfants. Découverte.

Simple, mais redoutablement efficace !

Si vous nous suivez sur NeozOne, cette invention ne devrait pas vous être étrangère. En effet, je vous l’avais déjà présentée en septembre 2022 dans cet article. Deux ans plus tard, c’est donc la consécration pour ces deux vendéens originaires de Talmont-Saint-Hilaire, avec une médaille au prestigieux Concours Lépine. Reconnaissons que leur invention est simple et géniale. Le genre d’invention qui me fait souvent dire : pourquoi personne n’y a pensé plus tôt ? Le Koolice est une invention simple qui leur vient de leur histoire personnelle. Ils en avaient ras-le-bol de voir les glaces, mangées par leur fille, couler sur les mains, le canapé, le sol, etc. Les parents inventifs ont alors imaginé un petit socle en silicone, qui vient s’installer directement sur le bâtonnet…

Une coupelle qui récupère les « coulures »

Manger des glaces proprement, tel est l’objectif de cette invention, et ça fonctionne ! Pour l’utiliser, aucune compétence particulière évidemment, même un enfant peut l’installer seul. Concrètement, avant de manger une glace, il suffit d’insérer le bâtonnet dans l’interstice prévu à cet effet. Le « bas de la glace » se retrouve alors protégé par une petite coupelle qui va recueillir les « coulures » de la glace. Une fois la glace dégustée, il suffit de courber la coupelle pour boire, ou jeter le liquide récolté. En silicone, le Koolice est réutilisable et se lave à l’eau, prêt à accueillir la nouvelle gourmandise !

Une version pour les cornets

Lors de la dernière édition du Concours Lépine, le Koolice a grandement intéressé les visiteurs. Dans l’un des reportages qui lui avait été consacré, Antony Goaslin a livré un petit « scoop » ! Cet été, vous devriez aussi pouvoir déguster vos cornets de glace italienne sans accident de coulures ! Un modèle spécial cornet est apparemment prévu, cet été. Le Koolice, version bâtonnet, est déjà en vente sur le site de l’enseigne au prix de 5 € les deux coupelles !

Franchement, cela vaut-il le coup de s’en priver ? Vous verrez, cet été, sur la plage, vous ne regretterez pas votre achat, quand vos enfants n’auront plus les doigts collants de sorbets fraise, framboise ou de chocolat ! Promis le retour sur investissement est immédiat ! Avez-vous déjà testé le Koolice ? Et, le conseilleriez-vous à vos amis ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .