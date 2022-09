Ils inventent le Koolice qui permet aux enfants (et aux plus grands) de manger une glace sans qu’elle ne coule partout !

L’été vient de se terminer, et nous avons connu des températures extrêmes pendant des semaines. Les canicules passées de cet été vous ont forcément donné envie de vous rafraîchir, de vous baigner, et de manger des glaces ! Si vos enfants, ou vous-même avez opté pour des bâtonnets à la crème ou à l’eau, vous n’avez pas pu éviter la glace qui coule le long du bâton, que l’on tente de retourner pour parer au plus pressé… Chez les enfants, cela se termine souvent en un t-shirt bariolé de crème glacée, et les mains collantes ! L’été prochain, vous adopterez peut-être le Koolice, une invention d’un couple vendéen qui va vous changer la vie. Découverte !

Qui sont les inventeurs du Koolice ?

Les inventeurs de cette petite merveille française sont Astrid, qui se présente comme inventive, travailleuse et passionnée, et Antony, qui lui, est enthousiaste, rêveur et fonceur. Un cocktail explosif qui leur a permis de réunir leurs énergies complémentaires pour tenter de résoudre un problème de « parents ». Dans l’Hérault, il fait chaud, et leur petite fille, comme tous les enfants, adore manger des glaces. Mais par définition, les glaces fondent et le couple en avait assez de voir les glaces de leur fille s’écraser et couler sur le canapé. Ils ont fabriqué Koolice, un petit socle qui s’installe sur le bâtonnet, et l’ont testé sur leur cobaye préféré : leur fille évidemment !

Le Koolice c’est quoi exactement ?

Cet accessoire est tout simplement un truc génial pour que vos enfants mangent des glaces proprement. Ou du moins qu’ils aient le temps de les manger avant qu’elles ne se liquéfient sous la chaleur. Le Koolice est un moule souple fabriqué à 100% en silicone alimentaire, ce qui permet l’étanchéité parfaite entre le bâtonnet de l’esquimau et la main qui le tient. Il s’adapte à tous les bâtonnets en bois, à condition que ceux-ci soient plats. Il ne mesure que quelques centimètres et ne pèse que 3 grammes. De plus, il est lavable et réutilisable à volonté et passe au lave-vaisselle. Il suffit de glisser le Koolice dans le bâtonnet pour qu’il vienne se caler sous l’esquimau; il récupèrera alors toutes les coulures de la glace ! Ingénieux non ? Le produit devrait être disponible dès le début de l’année 2023 et sera peut-être la star de l’été prochain sur les plages ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Koolice.

D’autres inventions autour des glaces…

Dans cette catégorie, les inventions sont nombreuses. Certaines comme le Koolice s’avèrent très intéressantes et utiles, d’autres existent pour le fun ou pour le goût. C’est le cas de la glace au Ricard* qui n’a pas été inventée à Marseille, ville d’origine de la boisson anisée, mais à Nîmes par deux frères glaciers… Vous avez aussi la glace au saucisson Justin Bridou, qui n’avait été qu’un joli coup de pub de la marque de charcuterie. Citons également le petit bol Host qui permet de conserver son sorbet au frais, même sur la terrasse quand il fait chaud. Ou encore l’invention chinoise, dont on ne sait pas grand-chose quant à sa fabrication, mais qui pourrait être la première glace qui ne fond pas…

