Host : un bol refrigéré pour conserver votre sorbet ou votre glace bien “fraiche”, même en plein soleil

Avec le retour prochain de l’été, les stars de cette saison feront aussi leur grand retour… Ces stars, ce sont les desserts glacés : sorbets, yaourts, crèmes, et vous adorerez les déguster en terrasse, en bord de mer ou ailleurs… Mais lorsque vous choisissez un chocolat liégeois ou un sorbet trois boules coco, mangue, citron vert, vous vous retrouvez souvent avec une tambouille au parfum douteux dans le fond de votre coupe à glace… Votre ami le soleil, devient alors l’ennemi de vos desserts glacés qu’il fait inlassablement fondre. Pour tenter de remédier à ce problème d’une importance capitale, la marque Host a inventé invente le iHost Ice Cream Freeze Bowl… Et vous allez l’adorer !

Le iHost Ice Cream Freeze Bowl, c’est quoi ?

Les inventeurs de ce bol un peu spécial le présentent comme la plus géniale invention depuis la roue… Nous n’irons peut-être pas jusque-là, mais nous trouvons, malgré tout, le concept assez intéressant. Le bol pour crème glacée promet de garder votre sorbet au frais plus longtemps voire pendant plusieurs heures… Ce serait donc le bol parfait pour déguster votre crème glacée vraiment glacée et non en une sorte de mélasse étrange !

Comment ça marche ?

Ce bol sans BPA se range tout simplement au congélateur et intègre dans ses parois, un gel de refroidissement actif qui permet de garder votre crème bien froide pendant 4 heures. Si l’on en croit les commentaires des internautes ayant franchi le pas d’acheter ce bol, il fonctionne vraiment, mais nous n’avons pas eu l’occasion de le tester ! Le fabricant précise qu’il peut tout aussi bien servir à conserver fraîche, une salade de fruit, une salade composée ou tout autre aliment sensible à la température extérieure…

Le silicone qui entoure le bol vous permettra de ne pas rester les mains collées au bol lors de la sortie du congélateur… Il faudra seulement le placer au congélateur pendant 4 heures pour qu’il révèle toute son efficacité ! Le iHost Ice Cream Freeze Bowl est en vente au prix de 24.99€ l’unité, sur Amazon. Un petit investissement s’il vous en faut plusieurs pour vos invités, mais à coup sûr, une belle surprise pour le dessert !

Une petite recette de crème glacée vite faite ?

Tout le monde ne possède pas une sorbetière, un Thermomix ou un Magimix pour réaliser des crèmes glacées, mais tout le monde aime les manger ! Pour une crème glacée vanille maison, sans aide de matériel culinaire :

150 grammes de sucre en poudre

6 jaunes d’œufs

75 cl de lait

2 gousses de vanilles

NDLR : Ne jetez pas les blancs, réalisez plutôt des meringues pour accompagner votre sorbet !

Faites bouillir le lait avec les gousses de vanille. Si vous souhaitez ajouter de la purée de fruits, attendez qu’elle refroidisse.

Battez les œufs avec le sucre

Versez le lait chaud (mais non bouillant) sur le mélange sucre/œufs en fouettant jusqu’à épaississement… Quand la mousse disparaît de la surface, votre crème est prête…

Transvasez votre mélange dans un autre récipient pour stopper la cuisson.

Placer là au congélateur puis au bout de 20 minutes, mixez le mélange… Répétez le mixage trois fois toutes les 20 minutes…

Dégustez !

Notre parfum préféré, la framboise! Et vous quel est votre parfum de glace préféré pour aborder cet été 2022 ?

