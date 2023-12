Dolce Gelati : l’entreprise qui « uberise » la location de machine à glace à l’italienne

Alors que l’hiver s’annonce et que les premiers froids se font sentir, c’est le grand retour des raclettes, tartiflettes ou fondues savoyardes. Et après un repas gargantuesque, quoi de mieux qu’une crème glacée pour digérer tout cela ? Mais l’hiver, c’est aussi le retour des films de Noël que l’on regarde en connaissant déjà la fin de l’histoire, mais avec un bon chocolat chaud et le plaid sur les genoux évidemment. Et le chocolat chaud, c’est tout un art que maîtrisent à la perfection les Italiens. Si vous avez l’habitude de fréquenter certaines enseignes comme Cora, Les 3 Brasseurs ou encore Stratto, vous avez probablement déjà dégusté des produits de qualité issus de machines professionnelles fournies par l’entreprise Dolce Gelati, basée à Cadenet (84). Le gérant, Carmelo Nocera, est un Italien qui, après une carrière dans l’automobile, a décidé de réinventer les glaces et le chocolat chaud à l’italienne et de nous faire découvrir toutes les saveurs de son enfance. Découverte.

Dolce Gelati, retour sur l’origine de l’entreprise

Comme nous vous l’avons dit précédemment, Dolce Gelati, c’est d’abord l’histoire de Carmelo Nocera qui a été vendeur automobile pendant une dizaine d’années. Italien d’origine, les souvenirs des célèbres glaces à l’italienne et des chocolats chauds qu’il dégustait, enfant, lui ont donné l’envie de les faire découvrir au monde entier. Il s’est alors lancé dans l’aventure pour permettre à tous les professionnels désireux de proposer des glaces ou granités crémeux et des chocolats chauds « perfetti ». Depuis une dizaine d’années, il installe des machines à glace italienne, à granité ou à chocolat chez ses clients. Des clients qui viennent d’ailleurs d’élire les glaces de Carmelo : meilleure crème glacée de l’année.

Focus sur les machines à glaces et à granités

Pour proposer les meilleurs produits italiens possibles, c’est tout naturellement que Carmelo Nocera s’est tourné vers Gel Matic, une entreprise italienne, pour les machines qu’il fournit. Avec Dolce Gelati, vous allez redécouvrir le véritable goût, la profondeur des arômes et la subtile texture d’une crème glacée italienne qui saura ravir petits et grands. Toutes les crèmes glacées sont élaborées à partir de produits naturels tels que du lait et des crèmes fraîches en provenance de France et d’Italie, ainsi que des gommes et des conservateurs naturels d’origine végétale. Quant aux parfums, il faudra faire un choix, mais il sera difficile.

Vous pourrez, par exemple, vous laisser tenter par la fleur de lait et les six recettes authentiques, allant du classique café à la décadente pâte à tartiner saveur noisette. Si ce sont plutôt les arômes fruités qui éveillent vos papilles, là encore, le choix sera délicat : citron, cerise, fraise, pomme verte, passion-mangue, tous sont élaborés à partir de fruits frais, de sucre et d’eau, garantis sans conservateur artificiel ni additif chimique. De plus, les sorbets et crèmes glacées sont garantis sans gluten, végans et les cornets sont sans OGM. Il existe aussi une version Dolce Granité, qui fournit des granités constitués exclusivement de produits naturels et avec au moins 25 % de fruits, issus de l’agriculture biologique locale.

Focus sur le chocolat chaud, Dolce Cioccolato

Dolce Cioccolato est une invitation au plaisir d’un délicieux chocolat chaud à la texture fluide et aux qualités gustatives exceptionnelles. Le chocolat chaud fourni par la Dolce Cioccolato utilise la torréfaction des fèves de cacao, comme en Italie. De plus, les chocolats utilisés sont tous issus du commerce équitable et ont une teneur en cacao d’au moins 66 %. Tous les chocolats sont certifiés 100 % naturels et exempts de lécithine de soja. Sept variétés onctueuses, suaves et plus ou moins corsées sont disponibles. Cela va du São Tomé de Côte d’Ivoire aux arômes équilibrés et puissants, au Chacana, Cusco, Pablino du Pérou, combinant force et intensité, jusqu’au Porcelana, Occumare et Guasare.

Ajoutons à cette liste déjà bien fournie des chocolats haut de gamme, originaires du Venezuela, délicieusement parfumés et fruités. Si vous avez l’occasion de déguster un Dolce Cioccolato, c’est une gorgée d’Italie et une explosion de saveurs et de gourmandises que vous vivrez intensément ! Vous êtes propriétaire d’un restaurant, d’une boutique de souvenir ou d’un bar de plage et souhaitez faire appel à Dolce Gelati ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur dolcegelati.com. Et si vous êtes un particulier, sachez que les revendeurs proposent des contenants jusqu’à 5 l, qui se conservent jusqu’à 12 mois au congélateur. Pensez glace à l’italienne pour vos repas de Noël, c’est d’abord penser aux papilles de vos invités. Avez-vous déja gouté aux douceurs sucrées de cette entreprise ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .