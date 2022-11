« Cultivée en laboratoire », une marque invente une glace au lait de vache… sans vache !

Novembre n’est pas vraiment le mois propice pour manger des crèmes glacées à l’extérieur, mais rien ne vous empêche de les déguster auprès d’un bon feu de cheminée… La glace, il n’y a pas vraiment de saison pour en manger, et elle est même l’une des stars des tables de fêtes avec les buches glacées qui se déclinent à l’infini ! En revanche, la plupart des crèmes glacées sont fabriquées à partir de lait de vache, qui n’a pas que des avantages… Unilever, l’un des plus gros industriels de l’agro-alimentaire vient d’annoncer une glace au lait de vache, mais sans vache… Une glace 2.0 en quelque sorte, puisque le « lait de vache » sera cultivé et produit en laboratoire ! On va tout vous expliquer…

Quelle est cette drôle de glace ?

L’idée peut paraître surprenante voire complètement saugrenue, mais elle possèderait, en fait, de nombreux avantages. Il faut rappeler que les Français consomment 360 millions de litres de glace par an, tous âges et sexes confondus, alors effectivement, il y a peut-être matière à innover dans ce domaine. Unilever, c’est Ben & Jerry, Carte d’Or, Cornetto, Grom, Magnum, Miko ou encore Viennetta, des marques ultra connues qui sont toutes fabriquées à base de lait de vache… Mais l’été prochain pourrait voir arriver sur le marché, des glaces fabriquées à partir de lait de vache issu de culture en laboratoire.

Comment sera-t-elle fabriquée ?

Dans cette nouvelle glace produite par Unilever, il n’y aura aucune trace de protéines animales, et donc aucune production via de vraies vaches laitières ! Les scientifiques des laboratoires Unilever vont fabriquer un lait de vache issu d’un procédé de fermentation avec de la levure et des champignons, pour fabriquer des protéines de lait. Vanille, chocolat, fraise ou tout autre parfum seront disponibles dès l’été prochain et cela pourrait permettre à de nombreuses personnes de découvrir le plaisir d’un Magnum aux amandes, ou d’une Viennetta Cappuccino !

Pourquoi ce concept est-il intéressant ?

On vous l’accorde, de la glace sans lait, c’est un peu comme du pain sans levure, ou une omelette sans œufs… Mais lorsque l’on sait qu’en France, 30 à 50% des adultes présentent une intolérance au lactose, on comprend mieux l’idée d’Unilever. De plus, cette glace au lait de vache sans vache serait aussi bénéfique pour l’environnement. On sait depuis longtemps que les bovins émettent du méthane, un gaz à effet de serre qui nuit à l’environnement et accélère le réchauffement climatique… Créer des protéines de lait « végétales » réduirait donc ces gaz. En revanche, du côté des producteurs laitiers, la nouvelle ne doit pas être accueillie avec enthousiasme, mais c’est un autre débat !

Quelques autres « drôles de glaces » ?

En 2020, si vous baladiez vers les arènes de Nîmes, vous avez peut-être pu déguster une glace au Ricard*, qui n’est pas une invention marseillaise ! Elle était disponible à « La Dolcezza » et avait apparemment séduit ceux qui l’avaient goûtée… En 2018, un glacier Ecossais, Hellmann’s nous proposait une glace à la mayonnaise Heinz qu’il servait avec des œufs durs par exemple… Des glaces qui se déclinent à tous les parfums, et maintenant une glace sans lait de vache… L’innovation a du bon, mais parfois, on préfère attendre le produit fini pour se prononcer, pas vous ?