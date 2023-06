Trois méthodes simples pour créer une tour à fraisiers verticale dans le jardin (ou sur le balcon)

Si vous souhaitez cultiver des fraisiers tout en économisant de l’espace dans votre jardin, les tours à fraisiers sont une excellente solution. Dans cet article, nous vous présentons trois méthodes différentes pour fabriquer votre propre tour à fraisiers, adaptées à différents budgets et niveaux de compétence. Vous allez alors créer un jardin vertical ou jardin hydroponique, une méthode de culture qui possède quelques avantages. Cueillette de fruits sans nécessité de se baisser, protection assurée contre les amateurs de fraises (rongeurs, etc.), réduction de la consommation d’eau et du stress hydrique de la plante. Sans parler de l’esthétisme de ce potager décoratif sur votre terrasse, sur votre jardin ou même balcon. Découverte.

Méthode 1 : avec des tuyaux en PVC

Pour fabriquer une tour à fraisiers, vous aurez besoin d’un gros tuyau PVC d’assainissement d’un diamètre d’environ 25 cm, d’un tuyau PVC de 10 cm de diamètre, éventuellement d’une bouteille en plastique, d’une scie ou d’une meuleuse, d’un chalumeau ou d’un décapeur thermique, ainsi que d’une perceuse. Prenez le gros tuyau PVC et marquez quatre traits équidistants, le long de sa longueur. Sur chaque trait, tracez une ligne perpendiculaire de 7 cm tous les 20 cm. Utilisez une meuleuse ou une scie pour couper le long de ces traits. Ensuite, chauffez le plastique à l’aide d’un décapeur thermique ou d’un chalumeau au niveau d’une fente. Lorsque le plastique ramollit, insérez une canette en verre dans la fente de manière à ce que la partie supérieure soit à l’intérieur du tube et que la partie inférieure forme un bec dirigé vers l’extérieur.

Cela permettra de retenir la terre à l’intérieur du tube et de soutenir le plant de fraisier avec le bec vers le bas. Le petit tuyau en PVC vous permettra de réaliser un système d’arrosage. Pour ce faire, prenez le PVC de petit diamètre et bouchez l’une des extrémités. Percez-le de manière uniforme sur toute sa longueur. Ces trous assureront une diffusion d’eau homogène dans la tour. Il vous suffira de remplir le tuyau avec un arrosoir ou un tuyau d’arrosage pour arroser vos fraisiers. Ce système hydroponique a l’avantage d’hydrater vos plants en fonction de leurs besoins, et ainsi d’éviter un surplus ou un manque d’eau. Il vous suffit ensuite de remplir votre tour de terreau, puis de planter vos fraisiers dans les trous.

Méthode 2 : avec un fût alimentaire

Pour fabriquer une tour à fraisiers avec un budget réduit, vous aurez besoin d’un fût d’au moins 250 l, d’une meuleuse, d’un chalumeau (ou décapeur thermique) et de 18 bouteilles vides en verre (vin, champagne). La fabrication de la tour commence par le traçage des emplacements des trous. Il faut percer des trous de 15 cm de diamètre, disposés en quinconce et espacés de 30 cm. Ensuite, à l’aide d’une meuleuse équipée d’un disque fin, découpez une ligne parallèle au sommet du fût sur une largeur de 15 cm.

Chauffez ensuite le fût avec un chalumeau ou un décapeur thermique. Insérez une bouteille de verre dans la fente ainsi créée. Laissez l’ensemble refroidir pendant quelques heures, les bouteilles permettront au plastique de conserver sa forme. Ensuite, il vous suffit de remplir le fût avec du terreau, en privilégiant une terre riche en sable. Et voilà, vous obtenez votre tour à fraisiers à moindre coût. Vous pouvez également utiliser une grande poubelle ou des fûts de différentes couleurs selon vos préférences. Cette méthode simple et économique vous permettra de créer votre propre tour à fraisiers en recyclant des matériaux, tout en profitant d’un jardin vertical pratique et esthétique.

Méthode 3 : avec de simples pots de fleurs

C’est probablement la méthode la plus simple à réaliser, et celle qui vous demandera le moins de temps. De plus, vous n’aurez besoin d’aucun outil pour la fabriquer. Pour réaliser cette tour à fraisiers, il vous faudra simplement trois ou quatre pots de fleurs en terre cuite. Vous pouvez les choisir tous de la même taille ou de quatre tailles différentes. Votre tour sera plus jolie, si vous optez pour des pots de tailles différentes. Il suffit de remplir chaque pot de terreau, de les empiler les uns sur les autres, puis de planter vos fraisiers retombants sur le pourtour de chaque pot !