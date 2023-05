BioShade invente un système d’ombrage hydroponique pour « climatiser » les îlots de chaleur urbains

La plupart des villes du monde se trouvent confrontées à des défis majeurs liés à la croissance intensive de l’activité humaine. Parmi ces défis, il existe un phénomène appelé ICU (Îlot de Chaleur Urbain). Ces ICU sont des zones, où la température urbaine est plus haute que dans l’environnement rural proche. Dans l’optique de pallier ce phénomène, de nombreuses villes tentent de créer des îlots de fraîcheur, en remplaçant des parties bétonnées en parties végétalisées, par exemple. Certaines villes optent pour une autre solution : repeindre les bâtiments en blanc, avec des peintures spéciales qui absorbent moins la chaleur. La start-up BioShade propose une autre solution : un système hydroponique modulaire et intelligent qui utilise la technologie biologique pour créer de l’ombre et améliorer la qualité de l’air. Découverte.

Le système BioShade, qu’est-ce que c’est ?

BioShade est un nouveau système d’ombrage biologique qui utilise un système hydroponique intelligent et personnalisé pour faire pousser des plantes d’ombrage. Ce système automatisé fonctionne avec l’énergie solaire photovoltaïque. Facile à installer, il s’adapte à tous les bâtiments et éléments urbains, quelle que soit leur architecture, les transformant en espaces verts.

Quels sont les avantages du système BioShade ?

Les intérêts apportés par les plantes dans les systèmes BioShade sont nombreux. Tout d’abord, les plantes cultivées dans ce système connaissent une croissance deux fois plus rapide que celles cultivées en pleine terre. Comme pour toute solution hydroponique, les plantes sont nourries par l’eau et les nutriments disposés à leurs racines. En plus de favoriser une croissance rapide, les systèmes BioShade permettent également de réaliser des économies d’eau importantes. En effet, comparé aux méthodes d’irrigation traditionnelles, les plantes dans les systèmes BioShade nécessitent jusqu’à 80 % d’eau en moins. Cela est dû à l’utilisation efficace de l’eau dans le système hydroponique, où l’eau est recyclée et réutilisée, évitant ainsi le gaspillage. Enfin, grâce au système BioShade, les plantes ont un meilleur taux de survie et ne sont pas gangrénées par des parasites ni de maladies. De plus, le système BioShade nécessite très peu d’entretien, car le système est automatisé. Cela veut dire qu’il gère l’apport en eau, en nutriments et en éclairage. La gestion des cultures se trouve facilité, et peut être réalisée par des agents qui n’ont que très peu de connaissance en jardinage.

Quels avantages pour l’environnement ?

En plus des avantages beneficiées par les plantes elles-mêmes, les systèmes BioShade offrent également des avantages pour l’environnement ainsi que pour l’économie d’énergie. Les plantes d’ombrage créent un microclimat plus frais et ombragé, réduisant ainsi la nécessité de recourir à la climatisation ou à la ventilation excessive. Cela permet des économies d’énergie significatives et contribue à la réduction de l’empreinte carbone. En réalité, le système BioShade va provoquer un microclimat ombragé, réduisant la température d’approximativement 10 °C par rapport à la température avant son installation. Cela revient à une économie de 27 % concernant les dépenses liées à la climatisation des bâtiments. Et pour finir, toujours par le biais des plantes, il permet de séquestrer le CO₂ présent dans l’air, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site bioshade.net.