Comment économiser de l’eau d’arrosage grâce au potager vertical ou à la tour hydroponique ?

Cultiver son potager est le rêve de nombreuses personnes. Nous aimerions tous manger des légumes frais, des fraises juteuses directement cueillies sur leurs pieds, du basilic frais pour un pesto ou de la ciboulette pour une délicieuse omelette ! Le problème étant que nous n’avons pas tous des mètres carrés à consacrer à un potager, ni le courage de l’entretenir convenablement. Quant à ceux qui vivent en appartement, c’est mission impossible ! Depuis peu, nous voyons revenir les potagers verticaux ou tours hydroponiques, car leur invention ne date pas d’hier. Saviez ce que c’est une tour hydroponique ou un potager vertical ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de culture ? Et pourquoi pouvez-vous économiser sur l’arrosage avec ce type de potager ? On va tout vous expliquer.

Un potager vertical ou une tour hydroponique, c’est quoi ?

L’hydroponie, consistant à cultiver des plantes sans sol grâce à des solutions nutritives, remonte à l’Antiquité. Les Jardins suspendus de Babylone, considérés comme l’une des Sept Merveilles du monde, sont souvent cités comme exemple d’hydroponie. Cependant, le concept moderne de l’hydroponie a été développé au 19ᵉ siècle par des scientifiques tels que Julius von Sachs, William F. Gericke, et John W. Gowen. Le terme « hydroponie » a été inventé par William F. Gericke en 1937 pour décrire sa méthode de culture sans sol, se basant sur une solution nutritive. Concrètement, les plantes sont installées à la verticale, dans une solution d’eau complétée par des nutriments. Le système fonctionne en circuit fermé. Les plantes sont fixées dans un substrat qui peut être du gravier, du sable, des billes d’argiles, de la laine de roche, etc. Grâce à ce système, les plantes reçoivent les quatre éléments essentiels à leurs besoins : eau, substrat, lumière et nutriments. Une tour hydroponique peut être installée à l’intérieur, munie de lumières LED facilitant la croissance, ou à l’extérieur, où les plantes bénéficieront de la lumière naturelle.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’un potager vertical ?

Les bénéfices de l’hydroponie sont nombreux. Ils permettent d’abord de cultiver un potager dans un espace réduit (balcon, terrasse). De plus, les racines des plantes reçoivent une alimentation optimale. Un moyen qui leur permet de se développer sans rechercher de l’eau. L’hydroponie est également plus propre, car elle libère moins de particules de sable et aide à économiser jusqu’à 50 % d’eau et de nutriments par rapport à l’irrigation conventionnelle. En effet, l’eau renfermant les nutriments peut être réutilisée. Enfin, l’optimisation de l’eau, des nutriments et de l’espace aident à augmenter la production des cultures. Cependant, l’hydroponie a tout de même des inconvénients. Un contrôle plus strict de l’arrosage est nécessaire pour répondre aux besoins de la plante et doit être constant dans le temps. Bien que l’automatisation de l’arrosage facilite ce contrôle, elle nécessite l’utilisation d’énergie. Un facteur susceptible d’augmenter les coûts d’installation.

Quels légumes peut-on cultiver dans une tour hydroponique ?

Dans ce type de potager, il est possible de faire pousser la plupart des fruits et légumes. Néanmoins, certaines espèces s’adapteront beaucoup plus vite à ce type de potager. C’est notamment le cas des tomates, des poivrons, des courgettes, des potirons, des concombres et des piments. En termes de disposition, les légumes qui poussent sur le sol devront être plantés dans les pots les plus bas (courgettes, concombre, courges, etc.). Vous pouvez aussi y planter des salades, des pommes de terre, des herbes aromatiques, des épinards, des choux, des haricots, des pois, etc. Si votre tour hydroponique se trouve à l’extérieur, plantez quelques pieds d’œillet d’Inde ou de bégonias, des répulsifs naturels contre certains insectes et contre les chats aussi. Côté fruits, c’est évidemment la fraise qui se prête parfaitement à la culture verticale !

Où acheter un potager vertical ?