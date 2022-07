Un inventeur de 82 ans dévoile un arrosage innovant pour réduire de 70% l’utilisation d’eau pour les cultures

Depuis quelques jours, certains habitants des départements du sud de la France ne peuvent plus arroser leur jardin, remplir leur piscine ou laver leur voiture. En cause: le manque d’eau et l’assèchement des nappes phréatiques. Economiser l’eau est devenu un enjeu majeur pour de nombreux pays dans le monde. Et l’Espagne, où des chaleurs caniculaires s’abattent déjà, l’économie d’eau est devenue essentielle… De nombreux chercheurs et inventeurs se penchent sur le problème des systèmes d’irrigation des cultures et se demandent comment utiliser moins d’eau. La société Créacciona a inventé le dispositif DeepDrop, qui équipe déjà 70 fermes dans le pays, permettrait d’économiser jusqu’à 70% d’eau, et améliorerait la production des arbres en réduisant le stress hydrique. Découverte !

Quelle est cette invention ?

Pour une fois, cette invention ne nous vient pas d’une toute jeune start-up, mais d’un vieil homme qui a déjà à son actif 25 brevets d’invention déposés. Antonio Rico a 82 ans, et il a toujours inventé de nouveaux dispositifs pour améliorer les secteurs de l’agriculture et de la construction. En 2017, il invente le DeepDrop, l’une de ses inventions les plus réussies à ce jour… Et son système d’irrigation goutte à goutte souterrain permet d’économiser jusqu’à 70 % d’eau sur les champs agricoles et les plantations. Une aubaine pour l’environnement et pour les agriculteurs.

Pourquoi cette invention ?

La région espagnole de l’Axarquía est la partie orientale de la province de Malaga, et se situe au sud de l’Espagne. Dans cette région au climat subtropical, l’irrigation est assurée par le réservoir de La Viñuela qui depuis quelques années n’est qu’à 14 % de sa capacité, et le DeepDrop, désormais commercialisé par Ernesto, le fils de l’inventeur, reçoit chaque jour de nouvelles commandes. Le dirigeant de l’entreprise familiale affirme que pour les plantations d’avocatiers par exemple, le DeepDrop a permis de passer de 1200 litres d’eau par kilo de fruits à seulement 350 litres… Et il explique : “Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus car nous avons atteint une plus grande efficacité dans la consommation d’eau dans toutes les plantations qui utilisent cet appareil.”

Comment fonctionne le DeepDrop ?

Le système breveté fonctionne finalement assez simplement: au lieu d’apporter l’eau en surface, au pied de la plante, le système irrigue les cultures de manière souterraine, donc par les racines de la plante. Des petites bornes sont installées aux pieds de chaque arbre et alimentées par le réservoir. La plante pompe directement l’eau dont elle a besoin par les racines, et ne se trouve jamais en état de stress hydrique (manque ou trop d’eau). De plus, le DeepDrop possède un autre avantage: les différents engrais qui alimentent la plante ne sont plus déposées à la surface de la terre, ce qui limite grandement les dangers pour les oiseaux qui pouvaient, avant, ingérer les granules d’engrais déposés là.

150 000 DeepDrop ont déjà été installée en Espagne, au Mexique, au Qatar, au Chili ou dans les Emirats Arabes Unis. L’inventeur et son fils négocient actuellement pour que le concept fasse son apparition en France. Pour l’inventeur, “il ne s’agit pas seulement d’économiser l’eau dans les zones de sécheresse, mais aussi d’optimiser les performances des engrais utilisés dans l’agriculture, de réduire le stress hydrique dans les plantations etc”. Il précise encore que le DeepDrop peut s’adapter à tous les types de cultures ainsi qu’aux parcs et jardins publics… En voilà une excellente idée non ? Plus d’infos : deepdrop.es