Berger-World : un réservoir d’eau (solide) innovant pour vos plantes et potagers pour économiser de l’eau et récolter plus

L’eau est précieuse, il faut absolument la préserver, et l’économiser. Nous avons la chance d’avoir accès à l’eau potable en ouvrant simplement un robinet, mais nous utilisons parfois cette eau précieuse à mauvais escient… Bien sûr, l’une des utilisations inutiles serait celle de la chasse d’eau, mais tout le monde n’a pas les moyens d’installer un système de récupération d’eau pour alimenter ces dernières. En revanche, en ce qui concerne l’arrosage des plantes d’intérieur, tout le monde a les moyens d’investir dans le Berger-World. Vous vous demandez probablement ce qu’est cet objet ! En fait, c’est un système de réservoir d’eau solide qui va permettre d’arroser vos plantes sans surconsommer d’eau potable. On vous présente tout de suite cette géniale innovation européenne, qui se décline d’ailleurs en plusieurs versions.

Berger-World, c’est quoi ?

On sait que l’arrosage des plantes, des cultures et des espaces verts, est responsable d’une partie du gaspillage de l’eau. Environ 80% de l’eau utilisée pour les arrosages n’est pas exploitée par les plantes, mais disparaît dans la Nature, sans pour autant permettre de « regonfler » les nappes phréatiques explique l’entreprise via un communiqué de presse qu’elle nous a communiqué. Berger-World est un petit réservoir d’eau solide rempli de cristaux qui vont permettre à la plante de s’alimenter en eau lorsqu’elle en ressent le besoin. Avec ce dispositif intelligent et innovant, plus aucun risque de voir la plante mourir par un arrosage trop intensif, ou par manque d’eau. C’est donc la plante qui va gérer elle-même son alimentation en eau. Intelligent et économique non ?

Vers des plantes autonomes ?

Lorsqu’elles se trouvent dans la Nature, les plantes sont bien obligées de s’autogérer quant à leurs besoins en eau. Avec Berger-World, elles vont donc devenir autonomes dans votre salon ! Le réservoir est donc rempli “de petits cristaux hydro-rétenteur composés d’acide polyacrylique et de matière sèche à 95 %”. Berger-World se présente en sachets biodégradables dans lequel vous trouverez les fameux cristaux. A titre d’exemple, 5 grammes de cristaux peuvent retenir jusqu’à un litre d’eau. Et les cristaux sont réutilisables et opérationnels pendant 5 ans ! De quoi peut-être avoir enfin le jardin intérieur (ou extérieur) de vos rêves, sans voir vos plantes mourir de soif ? Si les cristaux sont écologiques, c’est tout simplement parce qu’ils ne contiennent pas d’acrylamide, ils ne présentent donc aucun danger pour le monde vivant du sol… Ni pour les nappes phréatiques d’ailleurs !

Pour les particuliers, mais également pour les professionnels

La solution innovante Berger-World se décline en quatre versions et s’adresse aux particuliers, mais également aux collectivités locales. Elle répond également parfaitement aux besoins des propriétaires de résidence secondaire, absents durant de longues périodes… Avouons également que c’est une véritable aubaine pour ceux qui rêvent de belles plantes, mais qui oublient de les arroser une fois sur deux. Avec Berger-World, à vous la jungle d’intérieur sans vous en occuper ou presque.

Les quatre produits Berger World :

Little Jungle se destine aux plantes d’intérieur, jardinière et balcon. On le trouve en sachet de 10 grammes (une plante), 40 grammes (3 à 5 plantes d’intérieur) ou 120 grammes (2 plantes + 2 jardinières)

Flower Power est le sachet pour les arbres, arbustes, plantes d’extérieur et gazon. Il est proposé en sachets de 240 et de 500 grammes.

Veget-Table se destine lui, aux potagers pour subvenir aux besoins en eau des légumes, fruits et plantes aromatiques. Le produit est vendu en sachets de 300 grammes.

Green Water est la solution proposée pour les professionnels, les agriculteurs, ou les collectivités locales désirant réduire leur consommation en eau.

Comment utiliser le produit Little Jungle

L’installation des cristaux est très simple. Pour un pot de 10 litres par exemple, il suffit de faire deux trous de chaque côté de la plante avec un stylo ou la pointe d’un tournevis. Les trous doivent aller jusqu’au fond du pot pour irriguer la totalité des racines. Puis, il faut verser l’équivalent d’une cuillère à café de cristaux dans chaque trou. Puis arroser votre plante… Ensuite, ce sera 60 jours d’autonomie avec deux trous ou 30 avec un seul trou. A vous de juger ! A titre d’exemple, nous avons choisi de vous expliquer le fonctionnement du Little Jungle, qui est destiné aux plantes d’intérieur. Grâce à Little Jungle et aux autres produits vous allez donc :

Réduire jusqu’à 80% les besoins en arrosage de votre plante en pot

Donner environ 60 jours d’autonomie en eau à votre plante

Pouvoir garder vos produits pendant 5 ans

Améliorer la richesse de votre terreau en lui apportant des nutriments essentiels

Ne plus risquer de voir pourrir les racines par un apport d’eau trop important ou les voir sécher à cause d’un apport insuffisant.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le tout petit prix du Little Jungle devrait finir de vous convaincre. Le kit pour un pot de fleurs de 10 litres ne coûte que 2.99€, et la version pour 4 pots, seulement 6.99€… On vous avait prévenu, vous allez vraiment faire de belles économies et avoir de magnifiques plantes. Nous avons choisi l’exemple du Little Jungle, mais les autres produits sont tous aussi accessibles, choisissez juste le produit adéquat à votre besoin, ou plutôt à celui de vos plantes, légumes, fruits etc…

Les produits Berger World sont également disponibles sur Amazon et éligibles à livraison Amazon Prime.