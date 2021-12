5 plantes d’intérieur ayant des bienfaits sur votre santé

La période hivernale est propice aux petites maladies bénignes qui peuvent nous empoisonner la vie… En hiver, nous sortons moins car il fait froid et nous avons plus tendance à sortir les plaids et le chocolat chaud que le hamac et l’orangeade… Et ce n’est pas une très bonne idée pour limiter les contaminations aux maladies saisonnières. Nous ne parlons pas ici du Covid19 et de ses variants, mais de maladies telles que le simple rhume par exemple.

Saviez-vous qu’il existait des plantes d’intérieur qui pouvaient améliorer votre santé en hiver ? (en été aussi d’ailleurs !) Ces plantes d’intérieur bien spécifiques sont connues pour avoir des vertus sur votre santé. Encore faut-il savoir les choisir et les entretenir. Découverte !

L’Aloé Vera

C’est probablement notre coup de cœur de ce petit classement des plantes d’intérieur ayant des vertus pour la santé… L’Aloe Vera possède un look sympa et elle est hyper facile à garder… Elle a aussi une fonction dépurative puisqu’elle va retenir les particules dans l’air. Mais elle a un autre secret plus utile en été: en cassant le bout d’une feuille, elle apaise les coups de soleil ou une peau très déshydratée en hiver. Elle est d’ailleurs aussi comestible, si on sait l’utiliser correctement. Elle a juste besoin d’un endroit bien ensoleillé pour donner le meilleur d’elle-même !

Le lierre anglais ou lierre commun

Nous connaissons tous cette plante grimpante qui pousse comme du chiendent en intérieur ou en extérieur. Plusieurs études scientifiques ont montré les propriétés dépolluantes du lierre. Cette plante a la faculté d’absorber les moisissures dans l’air, qui peuvent être responsables d’allergies respiratoires. Le lierre ne demande que peu d’entretien, il a juste besoin de beaucoup de lumière, donc d’être près d’une fenêtre. Attention, il peut vite devenir envahissant, veillez à ne pas le laisser s’agripper sur vos murs en pierre. A moins que vous n’envisagiez un mur végétal ?

Le Pothos doré ou Liane du diable

Cette plante originaire de Polynésie Française et d’Asie du Sud-Est est particulièrement facile d’entretien. Inutile d’être un professionnel de l’horticulture pour faire pousser les lianes du diable. Cette plante possède la qualité d’être un purificateur d’air naturel. Elle va dépolluer votre intérieur en absorbant une grande quantité de dioxyde de carbone. De plus, vous pourrez la placer n’importe où dans la maison, elle n’est vraiment pas exigeante mais très utile !

Les langues de belle-mère

Etonnant nom pour ces plantes qui possèdent une grande capacité de photosynthèse… Toujours est-il que ces langues de belle-mère sont excellentes pour transformer l’air vicié en air « propre », donc dépourvu de dioxyde de carbone; elles en sont de grandes consommatrices. Vous pouvez parfaitement installer cette plante dans votre chambre, elle absorbera tous les éléments polluants en permanence. Côté entretien, c’est une plante vivace, donc elle ne demande qu’un arrosage par semaine et une bonne luminosité mais sans soleil direct. Ajoutez un peu de compost lorsque vous l’installez, elle ne s’en portera que mieux !

Le Lys de la paix

Ce sont les seules plantes fleuries de notre classement et elles sont les plus décoratives de toutes. Elles ont plusieurs cordes à leurs tiges puisque non seulement elles neutralisent le dioxyde de carbone, mais également le formaldéhyde, une substance toxique que l’on trouve dans les plastiques par exemple.

Pour les conserver, elles doivent être placées à l’ombre et permettent une petite touche fleurie même dans les pièces sombres. Elles n’aiment pas la lumière, et encore moins le soleil…

Ces végétaux qui sont par ailleurs financièrement très accessibles permettent de purifier l’air intérieur de manière naturelle… Ce qui ne doit pas vous empêcher d’aérer votre maison environ 15 minute chaque jour, même quand il fait un froid de canard.