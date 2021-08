Comment composter au jardin, sur votre balcon ou même dans votre cuisine ?

Pour cette rentrée, vous avez peut-être décidé de prendre quelques bonnes résolutions… Nous ne parlons pas d’arrêter le soda, le chocolat ou le tabac mais de faire un geste pour l’environnement, et accessoirement réduire votre empreinte carbone en compostant vos biodéchets.

Avec l’automne, viendra le temps des soupes de légumes, potages et velouté… Et si vous voulez obtenir un super fertilisant pour vos plantations du printemps 2022, c’est maintenant qu’il faut installer votre composteur! Jardin, balcon ou cuisine, il existe pléthore de composteurs qui s’installent partout. Encore faut-il savoir où trouver le bon.

Un composteur au jardin

C’est peut-être le plus simple, mais encore faut-il posséder un petit bout de jardin, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Si vous avez la chance de posséder un espace de verdure, voici de quoi vous aiguiller: il vous faudra choisir un endroit facilement accessible, c’est vite pénible de devoir traverser le jardin sous la pluie pour apporter ses déchets. Mais cet endroit ne devra pas être trop visible à moins que votre composteur ne devienne un objet de déco. Quant au sol, il faudra évidemment le poser sur de la terre et qu’il soit suffisamment drainé.

Placez-le à plus d’un mètre de vos fenêtres: même si normalement le compost ne sent rien, cela dépend tout de même de ce que vous y mettez. Retrouvez nos conseils sur le compostage de jardin. De plus, il faudra qu’il soit placé au soleil, mais pas trop; les déchets ont besoin de chaleur pour se décomposer plus vite. S’il est trop au soleil, vous devrez l’humidifier, et donc utiliser de l’eau potable pour cela, ce qui n’est absolument pas le but recherché. Retrouvez tous les composteurs de jardin sur Amazon.

Un composteur sur votre balcon

Si vous envisagez de composter sur votre balcon, mieux vaudra choisir un composteur de petite taille (entre 5 et 10 litres) et muni d’un robinet. En se décomposant, les biodéchets fabriquent un engrais liquide, qu’il faut pouvoir récupérer périodiquement. Un composteur de 10 litres permet d’accueillir les déchets alimentaires d’une famille de quatre personnes pendant 10 jours environ.

Sur un balcon, vous n’aurez peut-être pas vraiment le choix de l’emplacement. Ces composteurs possèdent tous un couvercle qui permet d’anéantir les éventuelles odeurs qui pourraient s’en dégager. Vous pourrez ensuite utiliser votre compost pour vos plantes d’intérieur en le mélangeant à du terreau, ou en faire profiter vos voisins qui possèdent un jardin. Retrouvez les composteurs de balcon sur Amazon.

Un composteur dans la cuisine

Avoir un composteur dans sa cuisine, c’est super pratique et cela réduit considérablement vos déchets incinérables. De plus en plus de mini-composteurs existent et ils sont d’une grande utilité. Pour réussir un compost en intérieur, il faudra en revanche passer par un activateur de compost naturel, de type son par exemple. Si, dans un composteur de jardin, il est possible de mettre des déchets de viande, ou de produits laitiers, nous vous les déconseillons dans un composteur de cuisine.

Nous utilisons depuis longtemps un composteur de cuisine qui recueille uniquement nos déchets comme les épluchures de légumes, les sachets de thé, les filtres à café et quelques coquilles d’œufs broyées. Même si certains déchets gras peuvent finir au compost, il est préférable de les mettre dans un composteur de jardin, plutôt que dans la cuisine. Le compostage permet de réduire ses déchets et de faire un geste pour l’environnement ! Et si vous vous y mettiez cette année ?