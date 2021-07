Comment réussir à coup sûr son compost de jardin ?

Amateurs du recyclage, cet article est pour vous ! L’un des éléments essentiels du zéro est le compost. Le compostage consiste à transformer biologiquement les déchets biodégradables. Dans les déchets biodégradables nous trouvons : les ordures ménagères organiques, les restes de fruits et légumes et les déchets verts. Le compost transforme vos déchets en « produit stabilisé » qui sera un excellent engrais pour vos plantes !

Dans un jardin, le compost peut être sous forme d’un tas dans un endroit cachés ou encore sous forme de bac a compost. Tandis que en appartement, le plus courant est le lombricompostage. Cette technique consiste à composter ses déchets grâce à des vers de terre. Dans tous les cas, quelque soit la technique utilisée, voici quelques conseils pour faire un bon compost !

Composter seulement les déchets biodégradables

Lorsque nous décidons d’installer un compost, il faut savoir que seuls les déchets biodégradables sont à composter. Dans son compost il ne faut pas mettre :

Les os

Les restes de soupe et de sauce

Les matières grasses

La terre et le sable

Le charbon de bois, les litières chimiques, le bois traité

Les magazines, mégots, sacs d’aspirateur et la poussière

Les couches bébé, les tissus synthétiques

Le verre et les produits chimiques

Varier les déchets du compost

Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), varié les déchets présents dans le compost est essentiel. De plus, l’ADEME conseille également de disposer les différents déchets en couches alternées. Voici une liste des déchets que l’on peut mélanger :

Les déchets carbonés (branches, paille, carton, sciure, copeaux, papiers, écorces…) et les déchets azotés (déchets de cuisine, pousses vertes et tontes de gazon)

(branches, paille, carton, sciure, copeaux, papiers, écorces…) et les déchets azotés (déchets de cuisine, pousses vertes et tontes de gazon) Les déchets humides (déchets de cuisine, tonte de gazon, pousses vertes) et les déchets secs (branches, paille, papier, sciure)

(déchets de cuisine, tonte de gazon, pousses vertes) et les déchets secs (branches, paille, papier, sciure) Et enfin, les déchets grossiers (tailles et déchets fibreux broyés) et les déchets fins (déchets de cuisine, tonte de gazon, sciure…).

L’aération et l’humidité du compost

Pour un bon compost, il faut trouver le juste milieu entre trop et pas assez d’humidité. Cela nécessite une surveillance régulière pour savoir quand faut-il l’arroser ou y rajouter des déchets plutôt humides. Il en va de même pour l’aération du compost !

Quand au lombricomposteur, celui-ci doit être également surveillé. Les vers présents dans celui-ci ont besoin de beaucoup d’oxygène. La température est tout aussi importante. Elle doit être comprise entre 15 et 25°C. Pour l’humidité, il faut faire attention à ce qu’elle ne soit pas trop excessive !

Le compost est il mûr ?

Afin de savoir si votre compost est mûr, il faut surveiller si sa couleur est presque noire et si l’on ne voit plus de résidus de déchets. Dans ce cas, mettez un peu de produit stabilisé dans un pot et plantez y des graines de cressons. Si celles-ci germent, votre engrais est prêt ! Dans le cas du lombricompostage, le compost mûri au bout de 2 à 3 mois.

Garder l’humidité du compost pour l’utiliser

Votre compost doit évidemment rester humide jusqu’à son utilisation. Dans le cas contraire, il sera déminéralisé et n’aura donc aucune utilité pour vos plantes. Vous voilà maintenant fin prêts a utiliser votre compost !Si vous ne voulez pas placer un compost chez vous, sachez que des sites de compostages existent ! Renseignez vous auprès de la mairie de votre ville qui vous guidera vers l’un d’eux !