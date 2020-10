Faire du compost en appartement, c’est tout à fait possible et très facile !

Composter ! Une très bonne initiative qui séduit de plus en plus de français. Lorsque l’on a un jardin, il est facile d’installer un grand composteur et d’y verser les déchets compostables. Mais lorsque l’on vit en appartement, c’est parfois plus compliqué ! Pourtant, il existe plusieurs solutions pour composter vos déchets en appartement, en camping-car ou lors de déplacements estivaux ! Le compostage permet de récolter un engrais 100% naturel pour fertiliser la terre de vos plantes vertes ou jardinières en appartement. Si dans un compost de jardin, on peut y ajouter des vers de terre, c’est parfois plus compliqué en appartement ! Découvrez comment composter même sans jardin extérieur.

Comment réaliser votre compost ?

Dans un composteur de cuisine, il faudra réduire vos déchets en petits morceaux de manière à faciliter la décomposition. L’équilibrage de vos déchets est également un gage de réussite de votre compost. Alterner entre les déchets secs (carton, coquille d’œuf) et déchets humides (épluchures, fleurs) reste le meilleur compromis. Le mélange du compost devra être réalisé environ une fois par semaine. Votre compost est prêt dès qu’une odeur de forêt humide s’en dégage. Pour accélérer le compostage, on peut ajouter de l’ortie ou des activateurs de compost naturels comme ceux du Bokashi par exemple.

Quels déchets dans votre compost ?

Pour un compost rapide et de qualité, il faudra donc alterner des déchets secs et des déchets humides. Il faut environ 70% de déchets humides et 30% de secs.

Déchets humides : épluchures de légumes, sachets de thé, marc de café avec filtre papier, restes de repas. Pour les restes de repas, attention cependant à ne pas y verser de plats en sauces ou trop gras. Attention : les agrumes, ananas ou avocats ne vont jamais dans le compost !

: épluchures de légumes, sachets de thé, marc de café avec filtre papier, restes de repas. Pour les restes de repas, attention cependant à ne pas y verser de plats en sauces ou trop gras. Attention : les agrumes, ananas ou avocats ne vont jamais dans le compost ! Déchets secs : carton recyclés et non imprimés, coquilles d’œufs écrasées, serviettes en papier ou essuie-tout.

: carton recyclés et non imprimés, coquilles d’œufs écrasées, serviettes en papier ou essuie-tout. Déchets interdits : Litière animale, excréments, poussière d’aspirateur, mégot ou charbon de bois !

Quel composteur choisir pour un appartement ?

Evidemment, le choix du composteur se fera en fonction du nombre de personnes au foyer et de la quantité de vos déchets compostables. En cuisine, mieux vaudra choisir un composteur hermétique et disposant d’un filtre pour éviter les odeurs de décomposition. Elles sont naturelles mais pas très agréables ! Vous pouvez optez également pour des lombricomposteurs, et n’ayez pas peur les petits verres de terre resteront sagement au fond du composteur !

Si vous décidez de placer votre composteur sur votre balcon, il devra être à l’ombre, à l’abri du vent et de la pluie. Quant aux températures, si vous incluez des vers de terres, il ne faudra pas qu’elles descendent en dessous de 0° ou dépassent les 40° à l’intérieur du compost fermé. Nous utilisons un composteur de cuisine depuis quelques années, et en quelques mois, nous récoltons un fertilisant naturel. Vous pouvez également céder votre compost aux déchetteries ou municipalités si votre production est trop importante pour votre utilisation.