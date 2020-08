Le saviez-vous ? Ces 10 produits et déchets sont parfaitement compostables !

Le compostage est devenu en quelques années, un art de vivre… Ou plutôt un art de recycler les matières organiques. Vous avez peut-être décidé pour cette rentrée de passer en « mode compostage » ? Si vous avez un jardin, le composteur peut-être une excellente idée pour réduire ses déchets.

Si vous ne possédez pas d’extérieur, il existe désormais des composteurs de cuisine… Ils ne prennent pas de place et ne dégagent aucune odeur… Outre les produits compostables classiques comme les épluchures de légumes, il existe dix autres produits compostables que l’on ne soupçonnerait peut-être pas ! Ne le jetez plus, compostez-les avec le reste !

Les poils de vos animaux :

Les déjections canines ou félines ne sont pas recommandées pour le compost. En revanche, les poils perdus ou rasés de vos compagnons peuvent tout à fait terminer au compost, ou tissés…

Les cheveux et les ongles :

Ces matières organiques finissent souvent dans les canalisations d’eau… Pensez à mettre un filtre sur vos bondes de douches et de lavabo et récupérez vos ongles quand vous les couper… Ils iront enrichir votre compost de kératine notamment !

Les cartons d’emballage de vos repas :

Pizzas et sandwichs sont souvent livrés dans des boîtes en carton. Notre réflexe « tri sélectif » fait que nous mettons ces déchets dans le container « carton » … C’est presque une erreur ! En effet, ces emballages cartonnés sont souvent maculés de graisse… Les usines de traitement des déchets ne peuvent donc pas les recycler comme du « carton propre » … En revanche, pas de souci pour le bac à compost !

Les bouloches du sèche-linge :

Si vous utilisez un sèche-linge, vous devez fréquemment vider son filtre. Les déchets de tissus récupérés peuvent être compostés… Ou servir d’allume-feu pour le barbecue. Même si, écologiquement, il vaut mieux utiliser un séchoir à l’air libre, ce n’est pas toujours possible.

Le marc de café et son filtre papier :

Si vous utilisez des filtres en papier pour votre café matinal, vous pouvez jeter le filtre et le café sur votre tas de compost… Si vous utilisez un filtre réutilisable en inox, le marc de café permet aussi d’entretenir vos canalisations, vous pouvez donc le jeter dans l’évier ou dans les toilettes ! Le marc de café est également un excellent répulsif contre les limaces qui envahissent votre potager !

Les bouchons de liège :

Si vous êtes sûr que vos bouchons sont en liège et non en plastique, vous pouvez sans aucun souci les mettre au compost. Le liège est un matériau naturel et biodégradable.

Les serviettes en papier :

Si vous n’êtes pas encore venu aux essuie-tout lavables, vous pouvez composter les serviettes en papier. Ils se désintègreront très rapidement au contact de l’amas de compost souvent humide, déjà en place.

Les cotons-tiges ou boules de coton :

A condition que les tiges de vos coton-tige soient en bois, bambou ou papier, vous pouvez les mettre directement au compost. Tout comme les boules de coton utilisées pour se démaquiller. A moins que vous ne passiez aux lingettes démaquillantes lavables ?

Les sacs et poussière d’aspirateur :

Si vous êtes parfaitement sûr d’avoir aspiré uniquement de la poussière, des poils ou des résidus de terre ou de feuilles, vous pouvez composter votre sac et son contenant. Si, en revanche, vous avez aspiré des choses plastiques ou métalliques, il finira dans la poubelle des ordures ménagères et sera incinéré.

Photo de couverture De Evan Lorne / Shutterstock

