Les Rennes du Compost : trois femmes récupèrent les déchets recyclables des restaurants en triporteur

Les biodéchets deviennent peu à peu un enjeu économique national. Récupérer et recycler ses déchets biodégradables et utiles au lieu de les incinérer peut sembler une évidence. Pourtant, la récupération n’est pas toujours simple, surtout lorsque l’on est un professionnel de la restauration.

A Rennes, trois jeunes femmes décident de leur venir en aide et de faire un geste pour la planète: elles viennent de créer la société « Rennes du compost », et se déplacent avec un triporteur pour récupérer et valoriser les déchets des restaurateurs de la ville. Une initiative écologique et solidaire à découvrir.

Les Rennes du Compost en action

Actuellement en campagne participative sur HelloAsso et donc en cours de création, la jeune entreprise a plusieurs objectifs:

Collecter en mobilité douce des biodéchets auprès des professionnels (commerçants, entreprises…) et des particuliers Rennais

Valoriser ces biodéchets en compost, en circuit-court sur le site de compostage de Rennes

Redistribuer ou vendre le compost sur le territoire rennais aux professionnels ou aux particuliers

Le compost produit possédera la norme NF U44-051, garantissant un usage autorisé en agriculture biologique. Les jeunes entrepreneuses souhaitent également créer des ateliers de sensibilisation au compostage et au tri des déchets. Les plus jeunes aujourd’hui deviendront les acteurs du tri de demain, en le faisant eux-mêmes. Mais ils seront aussi ceux qui le transmettront aux générations suivantes.

En deux mois et demi, Les Rennes du Compost comptent déjà quelques « clients » qui ont permis de récolter 3 tonnes de déchets compostables. Ce succès entraine cependant un problème de logistique pour les demoiselles: Rennes Métropole ne propose la collecte des biodéchets qu’une fois par semaine; elles doivent donc stocker leurs biodéchets dans de grands conteneurs. Ce qui n’est pas toujours évident en plein centre-ville…

En action, Les Rennes du Compost passent à la demande du restaurateur avec un véhicule totalement écologique et adapté aux conditions de circulation de la capitale bretonne. L’entreprise se rémunère en fonction de de la fréquence des demandes et des quantités collectées Une jeune pousse française à encourager !

Le compostage dans la cuisine, oui c’est possible

Composter soi-même ses déchet:, c’est tout à fait possible même lorsque l’on ne possède pas de jardin: il existe des petits composteurs de cuisine, qui, avec l’aide d’une poudre appelée « son », permettent d’obtenir un compost en 15 jours. Nous avions d’ailleurs testé le désormais célèbre Bokashi en 2019, pour l’adopter définitivement.

Pour rappel, les déchets de cuisine compostables sont les épluchures de fruits ou de légumes, mais également les coquilles d’œufs, laitages, restes de poissons ou de viandes, pain, marc de café avec filtre (ou dosettes papier). Les sachets de thé et mouchoirs en papier peuvent également finir dans le composteur de cuisine, mais vous pouvez opter pour un compost à déchets végétaux uniquement.

Même cela demande une certaine organisation et un peu plus d’espace pour placer le composteur, l’intérêt est réel: cela nous a permis de réduire considérablement nos déchets incinérables (de l’ordre de 10 à 15 litres par semaine), et d’avoir toujours sous la main un fertilisant naturel pour le jardin.