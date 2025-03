La peau de banane est très utile au jardin, à condition de ne pas faire n’importe quoi !

Chaque semaine, c’est le même rituel ! Je passe au rayon fruits et légumes de mon supermarché et j’achète des bananes à foison… Ce doit être le seul fruit qui est toujours disponible à la maison, pour un dessert, un petit creux, ou un besoin immédiat de sucres ! Deux kilos, c’est en moyenne la quantité de bananes que nous consommons par semaine à la maison… Mais, que faire de la peau épaisse de notre fruit préféré à part la jeter à la poubelle ? Parfois, je me pose cette question : « Mais est-ce que ça ne pourrait pas servir à quelque chose ? » Bonne nouvelle : au jardin, la peau de banane a la cote. Engrais, répulsif ou booster de semis, on vous dit tout sur ces astuces… et si elles fonctionnent vraiment ! Pour ma part, je les déshydrate avec un appareil spécifique pour les biodéchets, mais il existe d’autres solutions pour les réutiliser. Découverte.

Astuce n° 1 : un engrais naturel

Dès qu’il est question de fertilisation naturelle, la peau de banane arrive souvent dans les premières suggestions. Riche en potassium, calcium et phosphore, elle promet des merveilles pour les tomates, rosiers et autres plantes gourmandes en nutriments. Plusieurs techniques existent : la découper en morceaux et l’enterrer près des racines, la faire macérer dans de l’eau pour arroser ses plantes ou encore l’ajouter directement au compost. Mais, est-ce réellement efficace ? Disons que oui… et non ! Si la peau de banane se décompose bien et libère des nutriments dans le sol, il faut tout de même être patient. L’option la plus simple et efficace reste de la composter : une fois décomposée, elle enrichira le compost et boostera vos plantations sans risque de déséquilibrer votre sol.

Astuce n° 2 : un booster de semis ?

Une autre astuce est relativement populaire. Elle consiste à placer une peau de banane au fond d’un trou avant d’y déposer des graines. En se décomposant, elle libérerait progressivement des nutriments favorisant la croissance des jeunes pousses. Sur le papier, c’est une super idée. Concrètement, cela fonctionne, mais avec une mise en garde : la décomposition peut attirer des nuisibles (fourmis, rongeurs) qui viendront fouiller votre sol à la recherche de cette friandise enfouie. Il vaut mieux, donc, utiliser cette technique avec parcimonie, voire privilégier un apport progressif via le compost. La forte teneur en sucre peut aussi attirer les mouches, les frelons asiatiques ou les guêpes à la recherche de glucides, surtout en mars.

Astuce n° 3 : une barrière anti-nuisibles ?

Certains affirment que les peaux de banane éloignent les pucerons et fourmis grâce à leur odeur particulière. Il suffirait de déposer des morceaux de pelure autour des plantes sensibles pour les protéger. Alors, miracle ou intox ? Plutôt intox. Si certains nuisibles semblent ne pas apprécier l’odeur de la banane, d’autres, au contraire, y voient une invitation au festin. Cette méthode est donc très aléatoire. Une alternative plus efficace ? Le savon noir dilué ou les coccinelles, bien plus redoutables contre les pucerons.

Verdict : bonne ou fausse bonne idée ?

En résumé, oui, la peau de banane peut être utile au jardin, mais elle n’est pas l’ingrédient miracle qu’on veut nous vendre. Elle enrichit le compost, peut être utilisée comme fertilisant sous certaines conditions et booste les semis si elle est bien intégrée. Mais, comme tout bon engrais, elle doit être utilisée avec équilibre pour ne pas perturber votre sol. Attention cependant : si l’odeur de la peau de banane peut séduire certains animaux, elle peut aussi être nocive pour d’autres. Ne laissez pas vos chiens, surtout les chiots, grignoter ces pelures, car elles sont indigestes et peuvent provoquer des vomissements.

La petite chienne de ma fille, Kira, en a été quitte pour une indigestion d’anthologie après ingestion d’une peau de banane jetée dans la forêt. Et vous, avez-vous déjà testé ces astuces au jardin ? Plutôt convaincu ou sceptique ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé le recyclage des peaux de bananes ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .