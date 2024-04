Dossier : 14 composteurs et poubelles dédiées pour réduire ses déchets alimentaires

La loi anti-gaspillage dite loi AGEC, adoptée en 2020, est entrée en vigueur pour les particuliers depuis le 1ᵉʳ janvier de cette année. Cette loi comprend une section sur la valorisation des biodéchets, qui oblige les particuliers à disposer d’un moyen pour composter leurs déchets alimentaires. Les biodéchets doivent être triés et collectés pour être transformés en compost ou en biogaz à travers des installations de méthanisation. Cette nouvelle habitude implique un changement dans la vie quotidienne des Français. Les déchets considérés comme des « biodéchets », tels que le marc de café, les épluchures de légumes et les coquilles d’œufs, ne peuvent plus être jetés avec les ordures ménagères. Voici quelques inventions et innovations autour du compostage en général, qui vous aideront à changer vos habitudes !

L’invention du Bokashi, un composteur pour la cuisine.

En japonais, le terme « Bokashi » signifie « matière organique fermentée ». Un docteur de l’université de Ryukyu, Teruo Higa, a découvert cette technique de compostage des biodéchets. Elle repose sur un processus de compostage utilisant un mélange de microorganismes aérobies et de bactéries anaérobiques. Il aura fallu cinq années à l’inventeur pour parvenir à cette invention. Il souhaitait surtout éviter, par ses expériences, la pollution des égouts d’Okinawa. Lors de ces expérimentations, l’inventeur a découvert par hasard que le « jus » produit par l’un de ses mélanges favorisait la croissance des plantes. Après plusieurs années, le professeur a finalement trouvé sa « poudre miracle », l’EM, issue d’un mélange de microorganismes et de blé fermenté, accélérant ainsi la décomposition des biodéchets.

Le Bokashi n'est pas simplement un « composteur de cuisine ». Les déchets alimentaires déposés dans le Bokashi, recouverts de la fameuse poudre EM, se décomposent, produisant un jus qui peut dégager une odeur désagréable, mais qui constitue un engrais naturel et gratuit. Les Bokashi sont de petits seaux compacts, faciles à intégrer partout, notamment dans la cuisine ou les petits appartements. Ils procurent une solution rapide et écologique pour composter les biodéchets en appartement.

Notre test du Bokashi, pour preuve de son efficacité

En 2019 déjà, lorsque la loi AGEC était en pourparlers, nous avions eu l’occasion de tester le Bokashi. Notre modèle, précurseur en 2019, se composait d’un bac en plastique totalement étanche et d’une grille de plastique sur laquelle déposer les déchets alimentaires. La poudre EM, dont nous vous parlions juste avant, est livrée avec le Bokashi, comme la petite plaquette en plastique qui sert à compresser les déchets au fur et à mesure. Son utilisation est très simple, il suffit d’ajouter vos déchets chaque fois que nécessaire, de tasser légèrement et de saupoudrer une cuillère mesure de son à chaque fois. Un sac de 2 kg dure environ 6 mois avec une utilisation régulière. Le gros avantage du Bokashi réside dans son petit robinet situé en bas, ce qui le rend écologique et responsable. La partie inférieure est séparée des déchets et recueille un liquide jaunâtre qui peut ensuite être utilisé comme un engrais entièrement biologique et plutôt efficace.

Il peut également être utilisé pour nettoyer les canalisations et purifier l'eau des bassins extérieurs, ce qui constitue un véritable atout pour ce composteur ! Un autre avantage est que vous pouvez y déposer des produits cuisinés tels que de la viande, du poisson et des œufs, car les microorganismes présents dans la poudre EM, les décomposent également. Nous avons, de notre côté, uniquement opter pour les déchets végétaux. Il ne dégage aucune odeur (à l'exception de l'ouverture du couvercle, ce qui est normal), car son couvercle en plastique est parfaitement hermétique. Dans un contexte dans lequel certaines municipalités appliquent une taxe sur les ordures ménagères en fonction du poids jeté, cela peut être une véritable bonne idée…

Hozelock Easymix 2 en 1 : le composteur rotatif innovant

Hozelock Easymix 2 en 1 est une invention révolutionnaire de composteur rotatif intégrant un système d’arrosage nourrissant. Ce composteur, nommé Easymix, se distingue des autres par son fonctionnement unique. En effet, il vous permet de recycler vos déchets de cuisine et de jardin de manière beaucoup plus rapide qu’avec un composteur traditionnel. Il prend la forme d’un gros tambour rotatif monté sur un axe. Celui-ci va permettre l’aération du compost lorsqu’on le fait tourner sur lui-même. De plus, il s’équipe d’un petit réservoir, appelé le Click & Spray, qui recueille le jus de compost.

Cette technologie innovante développée par Hozelock permet au jus fertilisant de s'écouler dans le récipient et de se connecter directement à votre tuyau d'arrosage lorsque le processus de compostage a lieu à l'intérieur. Ainsi, lorsque vous arrosez vos plantes, vous leur apportez un engrais naturel sans même avoir besoin de le mélanger. Enfin, pour terminer cette présentation, sachez que l'Easymix est fièrement fabriqué en France, avec une conception entièrement recyclable et une composition constituée à plus de 90 % de plastique recyclé. Afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, il est conseillé un apport de 60 % de matières humides (épluchures, marc de café) et de 60 % de matières sèches (mouchoirs en papier, copeaux de bois).

Le composteur Vounot, un composteur résistant aux chocs et aux UV

Le composteur de jardin de la marque Vounot est un choix idéal parmi les modèles disponibles sur le marché. Il allie un design attrayant à une grande résistance, offrant ainsi de nombreux avantages. L’un des principaux atouts du composteur Vounot réside dans son design bien pensé. Il est doté d’une ouverture pratique qui permet de récupérer facilement le compost mûr. Le composteur de jardin Vounot, dispose de plusieurs trous d’aération, sur ses parois, et cela favorise une décomposition plus rapide et de meilleure qualité.

Grâce au choix des couleurs de Vounot (noir et vert), il s'intégrera parfaitement dans votre jardin, tout en se faisant discret. Enfin, il est fabriqué en polypropylène, un matériau qui favorise le maintien d'une température plus élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ceci permet aussi d'accélérer considérablement le processus de décomposition. Grâce à sa construction résistante aux intempéries, y compris à l'humidité et aux rayons UV, il vous satisfera toute l'année. Avec une capacité de 300 litres, il convient parfaitement à une famille de quatre personnes.

Le potager composteur Ceercle

La start-up lyonnaise Ceercle, fondée en 2021 chez Foodshaker by Isara et l’Urban Lab de Paris & Co, par Charles Lambert, ingénieur agronome spécialisé en agriculture urbaine, et Marie de Conihout, experte en entrepreneuriat dans l’univers des start-up et jeune maman de deux enfants, propose une approche novatrice pour intégrer le compostage individuel dans votre quotidien. Le premier modèle proposé par Ceercle est le composteur table basse. Il se présente sous la forme d’un grand pot de fleurs, surmonté d’un plateau, et peut prendre place au centre de votre salon.

À l'intérieur, vous pourrez déposer vos biodéchets tels que des cartons découpés, du marc de café, des épluchures, etc. Une fois le processus de décomposition terminé, vous pourrez récolter un terreau riche pour vos plantations. Le second modèle, appelé Flower Composteur, fonctionne sur le même principe. Il dispose d'un pot de fleurs au sommet, dans lequel vous pouvez faire pousser des plantes florales. Enfin, le dernier modèle, le Potager Composteur, est constitué de plusieurs petits pots qui forment un potager vertical. Vous pouvez y faire pousser des fraisiers, des herbes aromatiques ou des plantes grasses, selon vos envies.

Le composteur de cuisine Greenzy

Avec Greenzy, un composteur de cuisine belge innovant, vous pouvez obtenir du terreau en seulement deux mois, sans aucune odeur désagréable ni la présence de vers de terre ! Trois ingénieures belges, Adélaïde Biebuyck, Laetitia Dupret et Fiona Milano, ont inventé ce composteur, en constatant que 80 % des déchets ménagers étaient des déchets organiques, et n’étaient donc pas revalorisés. La valorisation des déchets organiques est d’une importance cruciale pour notre planète, mais le compostage en appartement n’est pas toujours évident. La plupart des composteurs de cuisine génèrent des odeurs désagréables, et la seule façon de ventiler le compost est de le faire manuellement… ce qui est peu plaisant, avouons-le. Grâce à son système de broyage intégré, il vous suffit de garder le Greenzy fermé pour aérer le compost sans aucune odeur.

Le compostage se fait de manière continue, ce qui vous autorise à jeter les déchets au fur et à mesure, vous n'avez donc pas besoin de bio seau, ou d'espace de stockage. Dans ce composteur de cuisine, vous pouvez y ajouter des déchets tels que les pelures d'agrumes, les épluchures de toutes sortes, ainsi que les restes de nourriture, les coquilles d'œufs, etc., tout ce que vous mettriez habituellement dans un composteur de jardin ! Pour utiliser Greenzy, le composteur de cuisine belge innovant, vous pouvez suivre quelques étapes simples. Tout d'abord, jetez vos déchets directement dans le composteur. Ensuite, utilisez la manivelle intégrée pour broyer, mélanger et aérer les déchets. Après seulement deux mois, vous pourrez récupérer un terreau naturel exceptionnel pour nourrir vos plantes ou votre potager. Comparé aux composteurs de jardin qui prennent environ six mois, Greenzy vous permet d'obtenir du terreau rapidement et efficacement.

Le composteur de cuisine Bokashi Organko

Le Bokashi Organko est un composteur de cuisine respectueux de l’environnement fabriqué à partir de matériaux recyclés. Il permet de réduire les déchets alimentaires de 25 %. Le Bokashi Organko 2 est un composteur de cuisine qui se compose d’un récipient de 9,6 litres avec un couvercle. Il facilite le compostage anaérobie, un processus sans oxygène. Une palette de pression est également incluse pour aider à compacter les déchets à l’intérieur et éliminer l’air. Avec sa capacité, cet équipement peut réduire vos déchets biodégradables de 25 %. Un activateur EM en poudre d’1 kg est également fourni avec le composteur. Cette poudre, inventée par le concepteur du Bokashi est un ferment qui renferme plusieurs dizaines de microorganismes. Ces derniers permettent de transformer les matières organiques en antioxydants.

Dans le Bokashi Organko 2, vous pouvez y glisser à peu près tous les biodéchets : épluchures, coquilles d'œufs, mais également restes de viandes ou de poissons, ce qui n'est pas le cas pour les autres composteurs de cuisine, en général. Lorsque le seau est vide, il suffit d'y verser de la poudre de fermentation. Lorsque vous jetez des déchets, saupoudrez-les de ferment avant de les comprimer avec la petite palette. Ensuite, refermez le récipient. Au bout de deux semaines, vous pouvez vider le composteur et obtenir une base pour un compost de haute qualité. Vous pouvez utiliser le produit obtenu immédiatement ou le placer dans un composteur traditionnel pour une décomposition supplémentaire. En plus de sa conception révolutionnaire, ce modèle se distingue par son apparence physique. Le Bokashi Organko 2 présente un design épuré et sobre, ce qui lui permet d'être placé directement sur le comptoir de la cuisine. De plus, il est disponible dans plusieurs coloris : beige, vert olive et blanc crème.

Le lombricomposteur à enterrer Bioclimakit

Bioclimakit est un dispositif innovant qui combine le jardinage et le compostage de manière ingénieuse. Il s’agit de bacs autofertiles permettant de composter les biodéchets tout en cultivant d’autres plantes simultanément. Adapté à tous les utilisateurs, même en appartement, Bioclimakit s’inspire des principes de permaculture pour créer ces bacs potagers. Le système fonctionne grâce à des « tubes lombricomposteurs » où vous déposez vos biodéchets. Les tubes sont, en réalité, le garde-mangers des vers lombricomposteurs.

Ils vont alors s'en nourrir puis rejeter leurs excréments sous forme de fantastique fertilisant pour vos plantes. Du côté de l'entretien, le lombricomposteur s'équipe d'un système d'arrosage par sub-irrigation, permettant aux plantes de s'auto-alimenter en eau à partir d'une réserve au fond du bac. Le composteur Bioclimakit est disponible au prix avec des prix allant de 532 € à 921 € pour les potagers et de 188 € à 250 € pour les « jardinettes autofertiles ».

L’électro-digesteur Eco Cleaner, pour les biodéchets du quotidien

L’Eco-Cleaner, aussi appelé électro-digesteur, est un appareil révolutionnaire pour digérer les déchets organiques, ou biodéchets alimentaires. Il est utilisé principalement dans les cuisines, ou pour traiter les déchets agricoles. Dans son principe de fonctionnement, il utilise, en réalité, un courant électrique pour accélérer la digestion des déchets organiques.

Ce courant électrique va stimuler la croissance des bactéries et faire qu'elles seront « digérées » plus vite pour être transformées en compost de grande qualité. De plus, l'invention de l'entreprise Get Innovation possède l'avantage de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter la production d'énergie verte.

Mill, l’invention qui transforme les déchets en nourriture pour les poules

La poubelle Mill est une invention révolutionnaire conçue par Matt Rogers, ancien ingénieur d’Apple et cofondateur de Google Nest. Cette poubelle innovante a pour objectif de transformer vos déchets alimentaires en nourriture pour les poules tout en évitant les mauvaises odeurs. Son fonctionnement est simple : il suffit de jeter vos déchets alimentaires dans la cuve étanche de la poubelle au fur et à mesure. Une fois la cuve pleine, vous activez le processus de transformation. Les déchets sont alors déshydratés et broyés pour former une poudre riche en nutriments et vitamines, idéale pour nourrir les poules. La poubelle Mill est également équipée d’un double filtre à charbon de bois de coco, qui élimine efficacement les mauvaises odeurs et empêche votre cuisine de sentir mauvais.

Le processus de déshydratation et de broyage des déchets a lieu pendant la nuit, évitant ainsi les odeurs désagréables dans votre cuisine. Disponible aux États-Unis via un abonnement, la poubelle Mill vous permet de programmer les ramassages de la poudre nutritive, qui est ensuite redistribuée à des éleveurs de poules. Si vous ne possédez pas de poulailler, vous pouvez également partager cette poudre avec vos voisins qui en ont un, favorisant ainsi une économie circulaire entre les foyers. La poubelle Mill offre ainsi une solution écologique et pratique pour réduire vos déchets alimentaires tout en contribuant à nourrir les animaux de votre environnement proche.

FoodCycler, l’invention d’un réducteur de biodéchets pour la maison

Ce FoodCycler est une invention remarquable si l’on souhaite réduire nos déchets alimentaires, éviter les mauvaises odeurs du compost, ou de la poubelle tout simplement. Il se présente comme un bac étanche, dans lequel vous jetez vos biodéchets comme les coquilles d’œufs, les restes de viande ou de poisson, ou encore vos épluchures de fruits ou légumes. Grâce à une technologie brevetée, cet appareil révolutionnaire transforme rapidement ces déchets en un compost riche en nutriments, sans nécessiter l’ajout d’eau, de produits chimiques ou d’additifs. À l’intérieur du bac, le processus breveté va chauffer vos déchets de manière à les réduire en une poudre brune, qui pourra ensuite être utilisée comme fertilisant naturel pour vos plantes ou votre potager.

En environ quatre heures, les déchets seront déshydratés, broyés et transformés en EcoChips, une poudre ocre sans odeur ni bactérie. Ce processus ne consomme que peu d'énergie et est totalement silencieux, ce qui permet de le mettre en marche pendant la nuit ou pendant les heures creuses. Avec le FoodCycler, vous pouvez réduire plus de 80 % de vos déchets alimentaires en seulement quelques heures, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement et à une gestion responsable des déchets. Cet appareil compact et innovant propose une solution pratique et durable pour transformer vos déchets en compost nutritif, favorisant ainsi une approche responsable et respectueuse de l'environnement.

WormBox Lombric, le vermicomposteur décoratif pour la maison

Le vermicompostage, également connu sous le nom de lombricompostage, est une méthode de compostage écologique qui utilise des vers de terre pour décomposer les déchets alimentaires et produire un terreau riche en nutriments. Les vers peuvent se nourrir de marc de café, de coquilles d’œufs concassées, de petits morceaux de carton et bien sûr, d’épluchures de fruits et légumes. Une fois les déchets digérés par les vers, ils sont transformés en un précieux compost, idéal pour fertiliser vos plantations. Parmi les nombreux modèles de vermicomposteurs disponibles sur le marché, le WormBox Lombric se distingue par son originalité et sa praticité.

En plus de ses ravissantes couleurs, il possède un plateau supérieur qui se transforme en pot de fleurs, idéal pour planter des herbes aromatiques ou des pieds de tomates. Les racines des plantes puiseront directement les nutriments du compost produit par les vers de terre. Fabriqué en France et bénéficiant d'une garantie de 15 ans, le WormBox Lombric allie esthétisme et efficacité pour vous accompagner dans votre démarche écoresponsable de vermicompostage.

Compostino, une invention qui transforme les jardinières en composteurs

Loïc Weinhard, déjà reconnu pour ses innovations en matière de jardinage et de compostage, est l’inventeur du Compostino, une invention en terre cuite qui vient compléter ses précédentes créations telles que Jardisy et Balcony, deux systèmes de potagers composteurs permettant de nourrir les plantes avec des déchets compostables. En collaboration avec l’artisan potier tourneur de Soufflenheim, Jean-Louis Schmitter, Loïc a développé le Compostino, un produit entièrement Made In Alsace ! Le Compostino est un lombricomposteur en terre cuite conçu pour être enterré dans vos jardinières et potagers, même les plus petits. Cette invention transforme ainsi vos espaces verts en de véritables potagers-composteurs.

Disponible en plusieurs tailles, de 2 à 8 litres, le Compostino peut s'adapter à différents types de jardins. Une fois enterré, il agit comme un système d'irrigation, mais cette fois-ci pour nourrir la plante avec du compost. Une fois rempli de déchets compostables tels que les épluchures et le marc de café, vous avez le choix d'attendre que le compost se tasse à nouveau ou de déterrer le Compostino pour récupérer le compost mûr grâce à l'ouverture prévue à cet effet en partie basse. Pour une expérience réussie, il est recommandé d'acquérir un lot de vers lombricomposteurs en même temps que le Compostino. Grâce à cette invention astucieuse, il est désormais possible de créer un jardin écologique et productif, tout en réduisant ses déchets organiques de manière responsable.

Bonus : le Brass’compost, le petit outil indispensable pour un compost réussi

À Quimper, dans le Finistère, l’ESAT de l’Odet a pris une longueur d’avance en matière de compostage de déchets alimentaires, bien avant l’instauration d’une loi sur l’obligation du compostage en France. En 2010, ils ont développé une invention ingénieuse appelée le Brass’compost, un outil de jardinage révolutionnaire destiné à faciliter l’aération des composteurs. À première vue, il ressemble à un gigantesque tire-bouchon ou à une œuvre d’art contemporain, mais en réalité, c’est un outil pratique conçu dans les ateliers de l’ESAT par des travailleurs en situation de handicap. Le Brass’compost est un brasseur de compost qui joue un rôle crucial dans l’apport d’oxygène et l’activation des micros et des macroorganismes présents dans le compost. Sa conception est simple et son utilisation est d’une facilité enfantine. Cet outil se présente sous la forme d’un grand ressort muni d’une poignée en forme de cercle à l’une de ses extrémités.

Pour l'aérer, il suffit de tenir la poignée et de faire tourner le ressort dans le bac à compost à chaque apport de déchets. Grâce à cette aération régulière, la décomposition des déchets est accélérée, ce qui permet d'obtenir un terreau de meilleure qualité. Le Brass'compost est un véritable atout pour tous ceux qui choisissent de composter leurs déchets alimentaires dans leur jardin. Grâce à cet outil pratique, non seulement vous favorisez une gestion écologique de vos déchets, mais vous obtenez également un compost de grande qualité qui enrichit naturellement votre sol. L'ESAT d'Odet a su innover avec cette idée simple, mais brillante, qui rend le compostage accessible à tous. Avec le Brass'compost, l'aération du compost devient une tâche facile et plaisante, ce qui encourage davantage de personnes à adopter cette pratique écoresponsable. Une belle preuve de l'engagement de l'ESAT en faveur de l'inclusion et du développement durable.

