Hozelock Easymix : l’invention d’un composteur rotatif innovant, intégrant un système d’arrosage nourrissant

Dans quelques mois, le tri des biodéchets deviendra obligatoire pour tous les foyers français. Cela devrait se traduire par le fait de pouvoir disposer d’une solution, mise à la disposition par les collectivités, pour composter ses biodéchets. Certains pratiquent déjà le compostage au jardin, qui est l’une des solutions pratiques pour trier ses biodéchets. L’entreprise Hozelock vient de lancer un composteur innovant, qui permet d’accélérer le processus de compostage, et d’utiliser directement le jus de compost pour fertiliser vos plantes. Son nom : Easymix ! Il est disponible chez Leroy Merlin au prix de 119 €. Découverte de cet ingénieux composteur.

Le composteur recycleur Easymix d’Hozelock

Le composteur Easymix ne ressemble à aucun autre composteur. Il va vous permettre de recycler vos déchets de cuisine et de jardin, beaucoup plus rapidement qu’avec un composteur traditionnel. Il se présente sous la forme d’un tambour rotatif monté sur un axe, qui va permettre d’aérer le compost, simplement en le faisant tourner sur lui-même. Et ce n’est pas tout ! De plus, il se dote d’un petit réservoir qui va recueillir le jus de compost. Son nom, le Click & Spray, une technologie innovante développée par Hozelock.

Lorsque le processus de compostage se fait à l’intérieur, le jus fertilisant coule dans le récipient et vient se brancher sur votre tuyau d’arrosage. Lorsque vous arrosez vos plantes, vous leur apportez un fertilisant naturel, sans même avoir à le mélanger. Enfin, il est monté sur roulettes, ce qui vous permet de le déplacer à l’épandage de votre terreau, évitant ainsi le déplacement du tas de compost. Avec une contenance de 100 l, il se destine à une famille de quatre personnes. Easymix est un composteur fabriqué en France, 100 % recyclable et fabriqué avec plus de 90 % de plastique recyclé.

Comment utiliser le composteur recycleur Easymix d’Hozelock ?

Pour un résultat optimal, il est recommandé d’apporter 60 % de déchets humides (épluchures, marc de café, thé, etc.) et 40 % de déchets secs (coquilles d’œufs, déchets déshydratés, copeaux de bois, etc.). Le principe de fonctionnement est simple. Il suffit de déposer vos déchets dans le bac, puis de tourner le tambour pour mélanger et aérer votre tas de déchets. Après une période de 6 à 8 semaines, vous pouvez déjà épandre votre compost sur vos plantations. Pour le fertilisant, il suffit de déclipser le réservoir “Click & Spray” situé sous le composteur, puis de le connecter à votre tuyau d’arrosage. Tous les 15 jours environ, vous pourrez enrichir vos plantes avec ce fertilisant naturel qu’est le jus de compost. Simple, non ?

À propos d’Hozelock

Hozelock est une entreprise britannique qui conçoit, développe et fabrique des produits de jardinage, d’arrosage et d’entretien pour les particuliers et les professionnels. L’entreprise a été fondée en 1959 et est devenue une marque leader sur le marché du jardinage. Elle propose toute une gamme de produits comprenant des tuyaux d’arrosage, des pistolets d’arrosage, des arroseurs, des programmateurs d’arrosage, des pompes et des pulvérisateurs.

Désormais, elle innove sur le marché récent des composteurs de jardin, nouvelle niche puisqu’en France, les foyers devront obligatoirement trier leurs biodéchets dès le 1ᵉʳ janvier prochain. Hozelock est connue pour son engagement en faveur de l’innovation et de la qualité. Cette entreprise propose des produits conçus pour faciliter l’arrosage et l’entretien des jardins, tout en réduisant la consommation d’eau. Le composteur rapide avec arroseur nourrissant EasyMix Hozelock 100L + activateur est proposé à seulement 119 € sur Leroy Merlin.