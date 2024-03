Le composteur de maison « Bokashi Hozelock » est actuellement en promotion dans cette boutique

Les déchets alimentaires représentent environ 10 millions de tonnes chaque année, soit approximativement 150 kilos par an, et par habitant. Ces chiffres comprennent les biodéchets et le gaspillage alimentaire. La loi AGEC oblige pourtant, depuis le 1ᵉʳ janvier dernier, les collectivités de proposer une solution pour trier et revaloriser les déchets alimentaires des administrés. Le constat étant que deux mois après cette obligation, peu de communes respectent cette loi, et nos déchets alimentaires sont toujours jetés parmi nos ordures ménagères. Si vous avez l’intention de contribuer à cette diminution des déchets, pourquoi ne pas passer au Bokashi, une technique de compostage de cuisine, inventée par un Japonais. Spécialement conçu pour les petits espaces, le Bokashi Hozelock est en promotion actuellement au prix de 76,90 € au lieu de 87,89 € (-13 %). Découvrez ou redécouvrez comment fonctionne un Bokashi. C’est parti.

Présentation du Bokashi Hozelock

Le Bokashi Hozelock est un composteur de cuisine innovant conçu pour faciliter la réduction et le recyclage de vos déchets ménagers, y compris les résidus de poisson et de viande, tout en éliminant les mauvaises odeurs. Avec une capacité généreuse de 16 litres, ce composteur carré présente des dimensions compactes de 39 L × 33,5 l × 27,5 H centimètres. Grâce à son activateur de fermentation de 1 kg inclus, le Bokashi Hozelock vous permet de déshydrater efficacement vos déchets, réduisant ainsi les allées et venues entre votre cuisine et votre composteur. En effet, les résidus décomposés peuvent ensuite servir d’engrais, ou enrichir votre composteur de jardin. Quant au jus qui ressort de la fermentation, il doit être dilué à 10 % (1 volume de jus pour 10 volumes d’eau) pour être utilisé comme fertilisant pour vos plantes et massifs.

Que faut-il savoir de plus sur le Bokashi ?

Ce modèle, de taille moyenne, convient parfaitement pour une famille de quatre personnes, à condition tout de même que le gaspillage alimentaire ne soit pas trop conséquent. Pour un compostage efficace, il est conseillé de posséder deux Bokashis, car une fois plein, il faut environ 15 jours pour que le processus de compostage se réalise. Ainsi, vous aurez toujours un Bokashi à disposition pour jeter vos déchets. Sur le modèle que nous vous présentons, vous apprécierez également la fonctionnalité du robinet intégré qui permet de récupérer le jus nutritif produit pendant le processus de fermentation. Transformez vos déchets de cuisine en un engrais liquide précieux pour vos plantes grâce à ce composteur de cuisine compact et design.

Que peut-on jeter dans un Bokashi ?

Attention, le Bokashi n’est pas un composteur de jardin, mais de cuisine. Les déchets que l’on peut y jeter sont donc des restes alimentaires (y compris restes de viandes, de poissons, ou de plats en sauce). On peut aussi apporter des coquilles d’œufs concassées, du marc de café avec le filtre papier, du pain et des céréales. Dans l’absolu, il est par ailleurs possible de mettre les déchets de jardin (tonte, feuille morte, etc.). Cependant la taille d’un Bokashi ne permet pas d’y composter ce type de déchets, il vaut mieux se limiter au compostage des déchets alimentaires. Avez-vous déjà essayé le Bokashi ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

