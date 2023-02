Ceercle : l’invention d’un potager composteur individuel, modulaire et design

À partir du 1ᵉʳ janvier 2024, le compostage deviendra obligatoire pour les particuliers, mise en pratique de la loi antigaspillage pour l’économie circulaire de 2020. Ce compostage impliquera donc, pour les particuliers, de ne plus jeter les biodéchets dans les ordures ménagères, mais de trouver un moyen de les revaloriser, et pourquoi pas de les utiliser eux-mêmes. La start-up Ceercle, par le biais d’un communiqué de presse, nous propose une solution design et pratique destiné aux personnes ne possédant pas de jardin, ni de bacs à compost. L’entreprise lyonnaise propose de vous accompagner dans ce changement avec trois composteurs originaux et design, en terre cuite, qui vous réduiront vos déchets, mais les revaloriseront aussi. Présentation.

Ceercle c’est qui ?

La start-up a été fondée en 2021, à Lyon, chez Foodshaker by Isara et l’Urban Lab de Paris & Co, par Charles Lambert, ingénieur agronome spécialisé en agriculture urbaine, et Marie de Conihout, experte en entrepreneuriat dans l’univers des start-up et jeune maman de deux enfants. Les deux fondateurs souhaitent proposer des solutions innovantes pour faire du compostage individuel, une habitude des consommateurs. La végétalisation des villes est également l’une de leurs priorités. En 2021, ils ont développé leur premier produit éco-conçu, le potager composteur Ceercle. En 2022, ils lancent le composteur d’appartement, un objet pensé pour l’habitat urbain. Une solution qui permettra de faciliter le passage au compostage obligatoire pour les particuliers dès le 1ᵉʳ janvier 2024.

Les différents composteurs Ceercle

Le premier des modèles proposés par la start-up est le composteur table basse. Il se présente sous la forme d’un gros pot de fleurs, surmonté d’un plateau et pourra trôner au milieu de votre salon. À l’intérieur, vous pourrez y déposer vos biodéchets (carton découpé, marc de café, épluchures, etc.). Une fois le processus de décomposition réalisé, vous pourrez récolter un terreau riche pour vos plantations. Grâce à sa conception unique, vous n’aurez ni odeurs, ni moucherons dans le salon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle ! Ce modèle coûte 159 € et est livré avec le socle du potager avec son récipient, l’étage composteur, les vers de compost et le guide du lombricompostage.

Le Flower Composteur est le second modèle proposé par Ceercle. Conçu sur le même principe que le premier, il accueille au sommet, un pot de fleurs dans lequel vous pourrez faire vos plantations fleuries. La plante ira directement pomper les nutriments et minéraux dans vos déchets, et vous n’aurez qu’à la regarder grandir. Ce modèle est disponible à partir de 234 €.

Le dernier modèle est le Potager Composteur, et il est tout simplement adorable, c’est probablement notre coup de cœur ! Le pot de fleurs est remplacé par un pot formé de plusieurs petits pots, qui vous permet de créer un potager vertical. Fraisiers, herbes aromatiques, ou petites plantes grasses, ce sera selon vos envies, et bien sûr, vos plantations puiseront leur engrais dans vos déchets. Le Potager composteur est disponible au prix de 359 €. En savoir plus ? Rendez-vous sur Ceercle.eu.

Que dit la loi anti-gaspillage ?

Cette loi se décompose en plusieurs chapitres, tous devront être appliqués à partir du 1er janvier prochain. Concernant la valorisation des biodéchets, elle explique que tous les Français devront disposer d’une solution de collecte des restes alimentaires pour valoriser leurs biodéchets en biogaz ou en compost utile pour l’économie circulaire des territoires. Il revient donc à chaque collectivité (mairie, agglomération), de proposer ces solutions. Le compostage individuel fait évidemment partie des solutions adéquates, et les composteurs Ceercle, apporteront, en plus, une touche design à vos intérieurs.