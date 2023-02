Vounot : l’invention d’un composteur de jardin innovant et résistant aux chocs et aux UV

Un mode de vie plus responsable pousse souvent à s’intéresser au recyclage et au zéro déchet. Alors que certains déchets gagnent une seconde vie sous une nouvelle nature, les déchets organiques peuvent contribuer à la croissance des plantes en étant transformés en composts. Néanmoins, avant d’arriver à cette fin, l’utilisation d’un composteur s’avère utile. Cet appareil est un bac dont le rôle est d’accumuler les biodéchets afin de les transformer en terreau naturel riche en nutriments. Parmi les modèles disponibles sur le marché, retrouvez celui de la marque Vounot, un composteur de jardin à la fois design et résistant.

Un composteur à multiples avantages

Le principal intérêt du composteur Vounot est son design. Il est effectivement très commode grâce à la présence d’une ouverture permettant de récupérer facilement le compost mûr. Il est aussi muni de nombreux trous d’aération, conditionnant une meilleure décomposition des déchets. Peint en noir et vert, précisons également que l’équipement est fabriqué avec du polypropylène. Cela permet au composteur d’atteindre une température plus élevée à l’intérieur afin d’accélérer le processus de décomposition. De plus, ce modèle est conçu pour s’intégrer gracieusement dans un jardin en étant peu encombrant.

Le bac Vounot est vivement recommandé, car il a une capacité de 300 l, un volume suffisant pour assurer une utilisation quotidienne. Le composteur de jardin Vounot a par ailleurs l’avantage d’être facile à installer. Vous pouvez le monter vous-même en suivant la notice de montage fournie. Aucun outil ne sera nécessaire et le montage ne vous prendra que quelques petites minutes. Comme il sera installé à l’extérieur, ce composteur de jardin est fabriqué avec des matériaux résistants aux intempéries, notamment à l’humidité et aux rayons UV.

Composteur : bientôt obligatoire ?

D’ici quelques mois, le composteur sera bel et bien obligatoire aussi bien dans le milieu professionnel que chez les particuliers. Dicté par la loi anti-gaspillage, ce nouveau règlement sera effectif dès le 1ᵉʳ janvier 2024. L’idée est d’inciter les citoyens à trier leurs déchets ménagers et à les revaloriser, d’où la nécessité d’un composteur. Pour information, en plus des épluchures, du marc de café, des coquilles et de certaines boîtes en carton, le composteur peut aussi décomposer des mouchoirs en papier et des essuie-tout.

À cela s’ajoutent d’autres déchets organiques d’origines animale (ongles, poils d’animaux, etc.) et végétale (feuilles, fleurs fanées, etc.). Le non-respect des règlements relatifs au compostage sera passible d’une amende de 35 à 75 €. Vous avez encore plusieurs mois pour vous préparer afin de vous conformer à cette nouvelle loi. Pensez dès maintenant à vous équiper d’un composteur, car on risque bientôt de faire face à une rupture de stock. Le composteur Vounot est noté 4,3/5 sur plus de 1 488 évaluations, il est disponible sur Amazon à 59,99 €.