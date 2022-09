Compostage obligatoire : comment obtenir un composteur gratuitement ?

Dans quelques mois, le compostage fera son apparition dans notre quotidien. Dès le 1er janvier prochain, il sera une obligation pour tous ceux qui produisent plus de 5 tonnes de biodéchets par an (restaurants, cantines scolaires, etc.). Puis, le 1er janvier 2024, il deviendra également obligatoire pour tous les particuliers, qu’ils produisent peu, ou beaucoup de biodéchets. Pour ces derniers, il y aura probablement plusieurs manières de composter même si cela reste encore flou. Le composteur de jardin, le composteur collectif ou le bac à compost collecté par le service de ramassage semblent les solutions les plus simples à envisager. Si vous envisagez l’option composteur de jardin, ou de cuisine, nous ne pouvons que vous conseiller de vous équiper dès maintenant. Il se pourrait bien que les prix flambent quand ils deviendront obligatoires !

Pourquoi le compostage deviendra-t-il obligatoire ?

Nous trions déjà nos ordures grâce aux différents bacs de tri que nous possédons. Les emballages et déchets verts sont depuis quelques années maintenant, séparés des ordures ménagères pour être recyclés. Le bac à ordures ménagères est celui qui accueille aujourd’hui, tout ce que l’on ne peut pas trier. Son contenu finit dans d’énormes incinérateurs ou rien n’est trié, mais brûlé, provoquant des gaz à effet de serre, et donc une pollution atmosphérique dont nous n’avons pas vraiment besoin. Aujourd’hui, dans ces ordures ménagères, faute de bac à compost, nous jetons tous les biodéchets qui pourraient être eux-aussi, transformés, ce qui réduirait de fait, les incinérations et les gaz à effet de serre évidemment… Nous devrons donc bientôt séparer nos biodéchets de nos ordures ménagères. Biodéchets qui seront alors dirigés vers des méthaniseurs ou des déchetteries spécialisées pour être transformés et réutilisés. Rappelons que le compostage des biodéchets permettrait de réduire de 30% environ l’incinération des déchets non recyclables.

Quels sont les déchets que nous devrons composter ?

Votre compost doit être un mélange de déchets humides et de déchets secs. Ainsi, vous pourrez y déposer les éléments suivants :

Marc de café (avec le filtre), dosettes type Senseo.

Sachets de thé sans agrafe.

Serviettes, essuie-tout, mouchoirs en papier, pailles en carton, carton coupé en morceaux.

Epluchures de fruits et légumes (hors agrumes)

Coques de fruits secs concassés.

Coquilles d’œufs.

Fleurs coupées.

Feuilles mortes, tailles de haies (attention aux résineux, déconseillés); ces déchets devront être broyés avant d’aller au compost.

Il est également possible d’ajouter des pelures d’agrumes, des laitages, l’ail, du pain humide ou des restes de viandes, mais en quantités infimes, car ils pourraient provoquer un changement du Ph et de mauvaises odeurs. A titre personnel, nous excluons ces déchets de notre bac à compost.

Quels sont les déchets à NE PAS mettre au compost ?

Certains déchets ne doivent pas être compostés, au risque de voir votre compost pourrir rapidement :

Huiles et graisses alimentaires.

Noyaux et pépins de fruits, qui pourraient repousser !

Litière et excréments de chats ou chiens (Hormis litière compostable).

Cendres de charbon de bois, souvent chargées de graisses.

mégots de cigarettes.

Sable, terre, poussière d’aspirateur.

Chiffons et textiles.

Mauvaises herbes, sauf si vous les faites tremper pendant 48 heures dans l’eau, avant de les intégrer.

Déchets de résineux, lierres, liserons et plantes envahissantes en général.

Concernant les « mauvaises herbes », pensez à ajouter de l’ortie ou de la consoude, deux activateurs naturels de compost.

Obtenir un composteur gratuit, c’est déjà possible ?

Depuis quelques années déjà, il est possible d’obtenir un composteur gratuitement, ou à moindre coût. Pour ce faire, il faut appeler votre centre de collecte des déchets, votre mairie, ou les services déchets de votre communauté d’agglomération. Certaines municipalités subventionnent en totalité ou en partie, l’achat de composteurs de jardin, tout comme certains conseils départementaux ou régionaux. Renseignez-vous avant d’acheter votre composteur, il y a forcément un moyen d’en obtenir un près de chez vous. Si vous ne possédez pas de jardin, vous pouvez tout de même apporter vos déchets dans un composteur collectif. Le site biodechets.org propose une carte des points de compostage collaboratifs. Il nous reste donc un peu plus d’un an pour nous « entraîner » à composter pour être au top dès le 1er janvier 2024 !

