Dès le 1ᵉʳ janvier 2024, les particuliers seront dans l’obligation de trier leurs biodéchets, à la suite de l’application de la loi anti-gaspillage qui est déjà entrée en vigueur pour les professionnels le 1ᵉʳ janvier dernier. Si l’on possède un jardin et que l’on veut trier ses biodéchets pour les revaloriser, la solution la plus simple est le compostage. En compostant vos biodéchets, non seulement vous obtiendrez un terreau naturel, utile pour vos plantations, mais vous serez également en règle avec cette nouvelle loi. Les composteurs de jardin risquent de voir leurs ventes exploser et connaissant désormais les habitudes des Français, il pourrait même en manquer dans les rayons. Pour le moment, ce n’est pas encore le cas, voici donc une sélection de cinq composteurs de jardin à prix raisonnables.

Le composteur sur pieds Outsunny

Celui-ci est notre coup de cœur, car il a la particularité d’être sur pieds et, par conséquent, n’est pas à la portée des rongeurs ! Monté sur un axe central, il tourne sur lui-même et facilite grandement le brassage du compost et l’aération. Il dispose de deux chambres avec deux trappes coulissantes, chacune ayant une capacité de 80 l. Ce qui vous permet de récupérer facilement le terreau en 8 à 12 semaines. Fabriqué en acier époxy anticorrosion, il s’assemble rapidement et offre une touche design à votre jardin.

Le composteur de jardin Vounot

Vounot est une marque française spécialisée dans les accessoires de jardin. Elle propose plusieurs modèles de composteurs, dont le modèle 300 l qui s’avère parfait pour une famille. Le modèle 300 l est en polypropylène, une matière qui résiste aux intempéries. Il se dote d’un couvercle à charnière qui facilite le dépôt de déchets et lui permet d’être aéré. De plus, il se monte en quelques minutes. Il dispose notamment d’une trappe pour récupérer le terreau et d’un bac de collecte pour le liquide de compostage. Son seul défaut est d’être un peu trop léger, lorsqu’il est vide. Pensez à le maintenir au sol, en attendant que les biodéchets viennent l’alourdir.

Le composteur en bois Burger

Si vous préférez un composteur en bois plus tendance et qui s’intègre plus facilement dans un jardin, le composteur en bois Burger de 800 l s’impose. Facile à monter et disposant d’une trappe de récupération du terreau, il est aussi doté d’un couvercle à charnière qui permet d’aérer le compost. En revanche, une fois en place, inutile de vouloir le déplacer, il sera vraiment très lourd. Bien entendu, le bois est traité (pin autoclavé) et ne craint pas les intempéries. Vous pourrez aussi le décorer, le vernir ou le peindre selon votre créativité du moment.

Le silo à compost Guillouard

Guillouard est également une entreprise française qui fabrique, depuis 1911, des articles en métal galvanisé ou inoxydable pour la cuisine, le jardin et l’élevage. Attention, ce modèle est ce que l’on appelle une « extension de composteur ou silo ». Il vous permet d’augmenter la capacité de votre composteur initial. Avec sa capacité de 200 l, il est parfait pour les familles de 3 ou 4 personnes et se dote d’un couvercle étanche qui permet de maintenir humidité et chaleur à l’intérieur de votre composteur. Puisque c’est une extension, il ne dispose pas de robinet pour la récupération du fertilisant naturel. Toutefois, il s’avère être une solution qui vous évitera de racheter un composteur complet si le vôtre est plein. Il est donc une extension du composteur Guillouard de 470 l, qui est déjà en rupture de stock sur le site de l’entreprise.

