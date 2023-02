Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons tous de petits problèmes avec nos déchets alimentaires. Pour éviter les mauvaises odeurs, nous pourrons composter nos déchets alimentaires si nous possédons un jardin. En appartement, c’est également possible, mais un peu plus compliqué, car il faut utiliser le compost par la suite. La seule solution pour éviter les mauvaises odeurs est d’éliminer les déchets au fur et à mesure, soit de descendre aux poubelles plusieurs fois par jour ! Avec l’invention de la poubelle futuriste, Mill, par un ancien ingénieur d’Apple, tout pourrait changer et vous faciliter cette tâche répétitive. On vous explique comment ça fonctionne.

La poubelle Mill, qu’est-ce que c’est ?

Mill est une poubelle qui va ainsi empêcher vos ordures de dégager de mauvaises odeurs, mais qui va aussi les transformer en nourriture pour les poules. Bon, on vous l’accorde, il faudra pouvoir céder votre nourriture pour poules, une fois le processus de transformation effectué. Inventée par Matt Rogers, ancien ingénieur d’Apple et cofondateur de Google Nest, la poubelle Mill transforme tous vos déchets alimentaires (poissons, viandes, pelures, os, épluchures, etc.). Elle réduit aussi les filtres à café ou serviettes en papier en nourriture pour les poules.

Comment fonctionne cette poubelle Mill ?

D’apparence, elle ressemble à une poubelle ordinaire et s’utilise comme une poubelle. Il suffit donc de jeter ses déchets au fur et à mesure et ceux-ci seront enfermés dans une cuve étanche. Une fois la cuve pleine, il suffira d’enclencher le processus. Les restes alimentaires vont en conséquence être séchés puis broyés et former une poudre riche en nutriments et vitamines. La déshydratation et le broyage des déchets se déroulent la nuit pour éviter les odeurs âcres. La poubelle Mill se dote d’un filtre à charbon de bois de coco, empêchant votre cuisine d’empester.

La poubelle Mill est déjà disponible avec un abonnement, aux États-Unis. Une fois inscrit, vous recevez votre poubelle et pourrez programmer les ramassages de la poudre qui est, par la suite, redistribuée à des éleveurs de poules. Mais si vous avez un voisin doté d’un poulailler, il sera ravi d’en profiter ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Mill.com.

En France, cela existe déjà et sans abonnement !

Depuis bientôt deux ans, nous utilisons un déshydrateur alimentaire et il est devenu un élément indispensable dans notre cuisine. Tous nos déchets alimentaires passent désormais par le FoodCycler. Notre poubelle ménagère ne reçoit finalement plus grand-chose puisque tous les emballages filent dans la poubelle jaune. Grâce au déshydrateur dans lequel nous jetons nos restes alimentaires, filtres à café rempli de marc et épluchures de légume, un sac-poubelle de 50 l nous suffit hebdomadairement. Et notons par ailleurs qu’il ne dégage aucune odeur. Aussi, nous réduisons notre volume d’ordures et notre impact carbone de 4. Mélangée avec du terreau, la poudre obtenue nous servira au jardin pour nourrir nos thuyas et plantes diverses. Nous avons pour habitude de lancer le processus durant la nuit afin de consommer moins d’énergie. Ce qui ne pose aucun problème puisqu’il s’avère très silencieux. C’est un investissement d’environ 500 €, mais qui s’avère très efficace. En effet, il nous permettra de réellement économiser lorsque les poubelles seront taxées au poids ou au volume.

