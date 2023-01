Lasso : une start-up invente une poubelle qui trie les déchets à votre place

En ce début d’année, la grogne monte chez les Français et, cette fois-ci, ce n’est pas à cause de la réforme des retraites ! La raison de cette grogne, ce sont nos poubelles. Depuis le 1ᵉʳ janvier dernier, le tri change et le service se réduit avec un ramassage par semaine ou par quinzaine selon les régions. Certains s’improvisent même éboueurs, tant les poubelles s’accumulent comme le montre ce reportage de France 2. Le tri des emballages, lui, aurait tendance à se simplifier et le bac jaune les accueillerait désormais tous. Il reste le problème de savoir si l’on compacte, écrase ou l’on laisse intactes nos bouteilles en plastique. Pour cela, la poubelle du futur pourra peut-être vous aider. Pour les bouteilles plastiques, on vous explique ce qu’il faut faire ou ne pas faire !

Comment jeter vos bouteilles plastiques ?

Depuis l’année dernière, vous avez probablement remarqué que les bouchons plastiques deviennent solidaires des bouteilles. Ce n’est pas encore le cas de toutes les bouteilles, mais le processus est en marche. Cela répond déjà à la question de savoir si on laisse le bouchon : la réponse est oui ! Quant à la bouteille, on ignore toujours si l’on doit l’écraser dans la longueur, sur la hauteur, ou la laisser telle quelle dans le bac ! Cependant, nous ne pourrons pas vous donner une réponse universelle à cette question. Tout dépend des machines utilisées dans votre centre de recyclage. Plus sophistiqués que d’autres, certains appareils vont reconnaître une bouteille d’eau compactée, si des modèles plus simples travaillent « à la forme » de l’objet. Ne ressemblant plus à une bouteille, une bouteille compactée ne sera pas triée correctement. Inutile donc de se torturer les méninges, le mieux étant de laisser les bouteilles intactes, sauf si votre centre de tri vous indique explicitement la manière d’en réduire le volume !

Lasso loop, la poubelle du futur

La start-up anglaise Lasso loop invente la poubelle du futur pour nos emballages. Le principe de cette poubelle futuriste est simple puisqu’elle va trier, toute seule, les déchets que vous jetez. Mais elle ne s’arrête pas au tri, car elle va également refuser d’avaler tout ce qui n’est pas recyclable. Concrètement, si vous jetez des matières compostables telles des épluchures de légumes ou des coquilles de noix dans cette poubelle, la poubelle va vous envoyer le message suivant : « Ici, c’est réservé au recyclage. J’accepte uniquement des emballages ».

Le message est clair, le tri se fera de manière drastique avec Lasso loop. Une innovation bien intéressante, puisque le principal problème de la revalorisation des emballages provient d’un mauvais tri en amont. Si l’on en croit les déclarations de la start-up, la poubelle devrait reconnaître les déchets acceptés en fonction de la zone de tri, grâce à l’Intelligence Artificielle et aux nombreux algorithmes qui la composent. On peut alors imaginer qu’un système de QR Code, fourni par les centres de tri, pourrait faire office de référence.

Comment fonctionne-t-elle ?

Pour utiliser la Lasso loop, il faudra jeter vos déchets un par un, car si vous y mettez un sac entier, elle le rejettera. Pour vider votre sac, il faudra répandre son contenu dans le réceptacle, pour qu’elle puisse le trier. Mais elle fait encore plus que trier vos déchets. Effectivement, elle va pré-trier le métal, le verre, le plastique et le papier qui tombent chacun dans des bacs séparés. Elle va également nettoyer les pots de yaourts des étiquettes et les pots en verre des résidus en les passant dans des bains de vapeur. Les déchets seront donc triés ET nettoyés. Intelligente cette poubelle, non ? Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Lasso loop.