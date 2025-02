Titan, une poubelle avec compacteur pour économiser sur la taxe des ordures ménagères

Depuis la mise en place de la loi AGEC, qui vise notamment à réduire nos déchets et à encourager le recyclage, il devient crucial d’adopter de nouvelles habitudes pour mieux gérer nos ordures. Moins jeter, mieux trier, et surtout, optimiser l’espace dans nos poubelles sont devenus des priorités. C’est dans cette optique que le Titan de Joseph Joseph fait parler de lui. Affiché actuellement à 201,24 €* au lieu de 218,98 €, ce compacteur de déchets pourrait bien être l’allié parfait des foyers soucieux de leur impact environnemental. Nathalie en avait déjà parlé dans cet article en 2023, et aujourd’hui, plus que jamais, il mérite qu’on s’y attarde et pour une autre raison que celle de réduire nos déchets : réaliser des économies sur notre TEOM ! Présentation.

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) va peser plus lourd

Comme beaucoup d’entre nous, je vais bientôt voir ma Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) calculée en fonction du nombre de ramassages effectués. Autant dire que ce n’est pas une très bonne nouvelle ! Jusqu’à présent, je ne prêtais pas spécialement attention au volume de mes déchets, mais avec cette nouvelle tarification, chaque levée de poubelle risque de peser lourd sur la facture. Imaginez : plus je sors ma poubelle, plus je paie. Autant dire qu’il est grand temps de trouver une solution pour réduire le nombre de collectes tout en conservant une gestion des déchets efficace et hygiénique.

Moins de ramassages, plus d’économies : le compacteur de déchets à la rescousse

C’est là qu’un compacteur de déchets prend tout son sens. Plutôt que de multiplier les allers-retours vers la benne collective, pourquoi ne pas réduire le volume de mes déchets directement chez moi ? Grâce à un compacteur, mes sacs poubelles durent plus longtemps, et je peux considérablement espacer mes passages à la poubelle. Moins de sacs utilisés, moins de levées de conteneurs, et donc, une réduction significative de ma TEOM. Pour ma part, c’est tout bénéfice : non seulement je fais des économies sur ma taxe, mais en plus, je limite ma consommation de sacs plastiques, un bon point pour l’environnement.

Le Titan de Joseph Joseph : un allié puissant pour réduire ses déchets

Après quelques recherches, le Titan de Joseph Joseph s’est imposé comme une évidence. Ce compacteur de déchets de 30 L permet de tripler la capacité de stockage grâce à son mécanisme de compression intégré. En d’autres termes, là où je sortais ma poubelle trois fois, je ne la sors plus qu’une seule fois. Son système breveté garantit une compression efficace sans risque de déchirure des sacs, un vrai plus pour éviter les désagréments. De plus, il dispose d’un filtre anti-odeurs au charbon actif, qui neutralise les mauvaises odeurs et empêche la prolifération de bactéries. Même avec des déchets compactés, l’hygiène est irréprochable. Enfin, sa pédale d’ouverture robuste a été testée plus de 100 000 fois, assurant une durabilité optimale.

Ainsi, contrairement à certains modèles nécessitants des sacs spécifiques, le Titan accepte aussi bien des sacs standards que les sacs renforcés IW4, un avantage non négligeable pour la praticité et les coûts. Proposé au prix de 201,24 €* au lieu de 218,98 € en cochant la case coupon avant votre commande, le Titan de Joseph Joseph représente un investissement malin pour réduire ses déchets et économiser sur la TEOM. En espaçant mes sorties poubelles, je diminue mon impact écologique et je fais des économies sur ma facture d’ordures ménagères. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : josephjoseph.com. Et vous, avez-vous déjà envisagé un compacteur de déchets pour optimiser votre gestion des ordures ? On attend vos retours ! Avez-vous déjà testé ce type d’équipement ? N’hésitez pas à partager votre avis ou à signaler une erreur, cliquez ici pour publier un commentaire .

Joseph Joseph Titan Compacteur de Déchets, Poubelle de Cuisine avec filtre anti-odeurs, peut contenir jusqu'à 90L après compactage, Acier Inox, 30L Compactez vos déchets, gagnez de la place Contient 3 X plus qu'une poubelle de taille similaire (volume 30L) Meilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 10 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.