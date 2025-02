L’invention d’un compacteur de poubelle pour économiser sur la taxe des ordures ménagères

En observant vos feuilles d’impôts, ou vos quittances de loyer, vous devriez apercevoir une ligne appelée TEOM. Cette taxe est sur le devant de la scène puisqu’elle concerne les ordures ménagères, nos déchets, qu’il faut, par tous les moyens, réduire. Il y a quelques jours, un courrier de mon service de ramassage au sujet de la TEOM ne m’a pas réellement fait plaisir ! En effet, la fameuse Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères devient la TEOMI, avec incitative pour compléter l’acronyme !

Et, cette lettre ajoutée va tout changer : je paierai désormais en fonction du nombre de ramassages de mes poubelles jaunes et grises. Ni une ni deux, j’ai cherché un moyen de limiter le volume des emballages dans mon conteneur : cela me coutera moins cher en TEOMI, vous me suivez ? Après quelques minutes de recherches, j’ai déniché un truc génial : le compacteur de déchets, vendu entre 33 et 80 € sur Amazon. Présentation.

Pourquoi vais-je devoir compacter mes déchets dès maintenant ?

Depuis quelques mois et un changement dans le centre de tri de mon secteur, la poubelle jaune, celle des emballages se remplit à vue d’œil. Des emballages qui n’étaient pas autorisés avant (pot de crème fraîche, yaourts, barquette de viande ou de poissons), le sont dorénavant. Le résultat, ma poubelle jaune, se remplit très vite et je devais la sortir à chaque ramassage. J’ai pris l’habitude de tasser mes emballages, en grimpant dans la poubelle, mais j’avoue que ce n’est pas très glamour. Je m’épargne juste les allers-retours sur le trottoir et la poubelle qui déborde. Ce qui était, pour ma part, une question pratique va donc devenir une question économique. Plus mes déchets seront tassés, moins je paierai de TEOMI.

Que dit le courrier reçu en rapport avec ma TEOMI ?

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative se compose d’une part fixe (55 %) et d’une part variable (45 %). Je vais en conséquence pouvoir influencer la part variable. En effet, cette dernière est déterminée en fonction du volume de déchets généré sur une année civile. Son calcul prend en compte le nombre de fois où les bacs sont collectés ainsi que leur capacité, ou, dans le cas d’un conteneur collectif, le nombre d’ouvertures enregistrées pour les ordures ménagères. L’idée centrale étant de pratiquer le fameux « pollueur-payeur » … dont acte ! Le compacteur NEWTRY deviendra donc mon meilleur allié pour payer et polluer moins !

Présentation du compacteur de poubelle

C’est là qu’intervient le compacteur de déchets (j’ai opté pour un modèle NEWTRY), un accessoire ingénieux conçu pour optimiser l’espace dans les bacs à roulettes de 120 L à 360 L. Grâce à un système de levier astucieux, il permet de compresser efficacement les déchets ménagers, de cuisine ou de jardin, réduisant ainsi la fréquence des vidages et les coûts associés. Compatible avec la majorité des poubelles standards, ce compacteur se fixe facilement et garantit une manipulation sans effort et hygiénique, évitant tout contact direct avec les détritus.

Conçu en acier robuste, il promet une durabilité optimale, et est vendu de 33 à 80 € sur Amazon. Et si une solution aussi simple pouvait réellement révolutionner votre gestion des déchets et faire diminuer votre TEOMI ? Seriez-vous prêt à l’adopter pour alléger vos poubelles au quotidien ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

