MagnetBac, une invention pyrénéenne pour stabiliser les poubelles et bacs à ordures, même par grand vent

Sortir les poubelles n’est pas la tâche la plus agréable qu’il soit ! Mais, ramasser son contenu sur le trottoir parce que celle-ci a été balayée par le vent, est encore pire. Coïncidence peut-être, mais ce sont toujours les mercredis, quand je sors ma poubelle à emballage, que le vent se décide à se lever. Et, je ne vis pas dans le sud de la France, je ne connais donc pas la force du mistral ou de la tramontane. À part déposer une pierre lourde sur le couvercle, je n’ai pas trouvé d’autres astuces pour que ma poubelle reste à sa place ! Je ne vous parle pas des jours de grands vents, lorsque les containers sont vides, je les retrouve chez le voisin ou au beau milieu de la route. C’est sans doute parce que je n’ai pas encore testé le MagnetBac, invention d’Olivier Silvestre, est ingénieur à Toulouges (66). Je vous présente immédiatement ce concept très intelligent. C’est parti.

Une invention simple et rapide à installer !

Souvent, lorsque j’écris au sujet d’invention, je me demande pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ! L’invention d’Olivier Silvestre fait partie de cette catégorie, il fallait « juste » quelqu’un pour la mettre en pratique. Pour défier les lois de la Nature, et des vents, l’ingénieur pyrénéen, a imaginé un système d’ancrage magnétique qui permet de maintenir les bacs à ordure en position verticale. Maintenus par le dessous, les containers, les plus légers, ne s’envolent plus, et ne se renversent plus. Plus qu’un simple confort pour l’utilisateur, c’est aussi un protecteur de la Nature, puisque le MagnetBac empêche les déchets de se disséminer aux alentours, après un renversement.

À qui s’adresse le MagnetBac ?

Dans l’absolu, il s’adresse à tout le monde, particulier comme entreprises ou collectivités. Néanmoins, pour les particuliers, et sauf si le trottoir vous appartient, ce qui n’est pas souvent le cas, il vous est interdit d’installer ce dispositif. En effet, la partie qui vient accueillir la poubelle aimantée par le fond, s’installe sur le lieu de collecte. C’est la raison pour laquelle, le MagnetBac cible plutôt les collectivités, qui pourraient équiper leurs administrés avec ce dispositif ingénieux. Il se présente comme une solution à la fois pratique et durable pour les communes soucieuses d’offrir un cadre de vie plus propre.

Conception et fonctionnement du MagnetBac

Pour installer le MagnetBac, il vous suffit d’installer les aimants aux coins de votre poubelle, en bas, puis de mesurer l’anthrax entre les deux pieds installés. La phase suivante consiste à installer les « aimants récepteurs » sur le trottoir en respectant la distance relevée entre les deux pieds. Simple, non ? Lorsque vous sortirez vos poubelles, il suffira de les positionner sur les aimants situés sur le trottoir. Adaptable à tous les containers, il pourrait s’imposer auprès des communes soucieuses de l’environnement.

Et, pour empêcher l’envol des poubelles, il ne restera plus qu’à compter sur les agents de propreté afin qu’ils la repositionnent sur ses aimants. Vous avez aimé cette invention ? Vous pouvez passer commande (30 €) et retrouver toutes les informations nécessaires sur le site officiel : magnetbac. De plus, vous pouvez aussi nous donner votre avis ou votre astuce. Enfin, nous vous remercions de bien vouloir nous signaler toute erreur dans le texte, en cliquant ici pour publier un commentaire .