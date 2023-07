Trois poubelles innovantes pour trier facilement et rapidement ses déchets

Depuis de nombreuses années déjà, des millions de Français trient leurs déchets ménagers. Avec l’arrivée du tri des biodéchets en plus, au 1ᵉʳ janvier prochain, les poubelles risquent de prendre de la place dans la cuisine. Si nous sommes respectueux de l’environnement et avons conscience que le tri est important, nous avons trois bacs différents dans nos cuisines : un pour les ordures ménagères, un pour les emballages et un pour le verre. Et si vous recyclez vos capsules de café, c’est encore un bac supplémentaire. Dans quelques mois, il faudra donc ajouter un bac pour les biodéchets alimentaires. Au lieu d’essayer de pousser les murs de la cuisine pour caser tous vos bacs à déchets, pourquoi ne pas opter pour une poubelle de tri directement ? Découvrez trois modèles intéressants, qui vous feront gagner du temps et beaucoup de place. C’est parti.

Comment bien trier ses déchets quotidiens ?

Chaque année, chaque Français produit environ cinq tonnes de déchets ! Si l’on multiplie ce chiffre par le nombre de Français, 70 millions, cela donne 350 millions de tonnes par an ! En recyclant nos déchets, nous préservons l’environnement et offrons la possibilité de les revaloriser, notamment concernant les emballages, les cartons ou le verre. Nous réduisons ainsi la pollution et préservons les ressources de la planète. Pour nous aider dans cette tâche essentielle pour la planète, la poubelle de recyclage est une alliée précieuse. En effet, elles se composent généralement de 2 à 4 bacs différents, identifiés par un logo, qui vous permettent de tout trier « au même endroit ».

Comment trier correctement ses déchets ?

Contrairement à ce que peuvent penser ceux qui ne trient pas, et il y en a encore beaucoup malheureusement, ce n’est pas très compliqué de trier ses déchets ! Il suffit d’identifier le déchet et de le jeter dans la bonne poubelle : ce n’est pas sorcier, si ? Les bacs de recyclage disposent d’un code couleur, censé correspondre aux couleurs de vos bacs extérieurs. Cependant, il se peut que les couleurs ne correspondent pas, car ces codes couleurs peuvent différer d’une région à une autre.

En règle générale, le vert correspond aux déchets de verre, sans les bouchons et couvercles, qui iront dans le bac jaune correspondant aux emballages. Dans ce bac jaune, on retrouve aussi les bouteilles en plastique avec leurs bouchons, les barquettes alu, le carton et tous les emballages. Enfin, le bac noir accueille les déchets ménagers ou ceux que l’on ne peut pas mettre dans les autres bacs. Dans certaines régions, le bac noir devient vert et le verre est à apporter sur des points de collectes volontaires. Certaines régions disposent aussi de bacs bleus qui correspondent au tri des papiers, journaux et autres magazines.

Trois modèles de poubelles à compartiment à découvrir

Cette liste n’est pas exhaustive, il existe pléthore de modèles de poubelles de recyclage, des plus simples aux plus perfectionnées. Nous avons choisi trois modèles que nous vous invitons à découvrir.

La poubelle à double compartiment, Songmics, est une conception ingénieuse dotée de deux couvercles et de deux pédales, permettant ainsi l’ouverture et le vidage indépendants de chaque compartiment. Son design est élégant et elle est disponible en plusieurs coloris attrayants. Fabriquée en acier traité par poudrage électrostatique, cette poubelle offre à la fois robustesse et durabilité. De plus, elle est équipée d’une fermeture lente et silencieuse, évitant par conséquent tout bruit désagréable. Pour une manipulation aisée, elle est munie de deux poignées pratiques sur les côtés. Une solution pratique et esthétique pour la gestion efficace des déchets au quotidien. Vous pouvez la retrouver à la vente chez Conforama (109,99 €*), Cdiscount (109,99 €*) ou Amazon (135,99 €*).

La poubelle écologique triple tri sélectif, Klarstein, vous permet de recycler efficacement vos déchets. Dotée de trois compartiments indépendants, elle vous permet de séparer facilement les ordures ménagères, le verre et le carton avec une organisation pratique grâce à un code couleur intuitif. Les bacs sont munis de poignées, facilitant leur manipulation pour une vidange aisée. Vous pouvez choisir entre la poser ou l’accrocher selon vos préférences. Cependant, il est important de noter que les compartiments sont relativement petits et la poubelle ne dispose pas de pédale pour une ouverture mains libres. Cette poubelle de tri sélectif par Songmics est une solution pratique et écologique pour adopter une approche responsable dans la gestion de vos déchets. Cette poubelle est disponible chez Darty (169,99 €*) ou sur Amazon (174,99 €*).

La poubelle de recyclage rectangulaire, Amazon Basics, disponible en exclusivité sur le site Amazon, est une poubelle en métal dotée d’un revêtement anti-traces de doigts. La poubelle est équipée de deux poignées latérales pratiques qui facilitent son transport. Ses deux compartiments indépendants offrent une solution de vidage simple et efficace. Robuste et conçue avec une fermeture silencieuse, cette poubelle garantit une utilisation durable et sans bruit gênant. Cependant, il est à noter qu’elle ne possède qu’une seule pédale, ce qui signifie que les deux compartiments s’ouvrent simultanément à chaque pression. Malgré ce léger inconvénient, cette poubelle reste une option pratique et fonctionnelle pour gérer vos déchets de manière organisée et hygiénique.

*Les prix ont été relevés le 26 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

