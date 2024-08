Deux influenceurs partagent une étonnante astuce pour changer le sac poubelle en un seul geste

Chaque jour, nous n’avons pas réellement le choix, nous produisons des déchets ! Chaque année, nous produisons approximativement 525 kilos de déchets par habitant, dont 10 % de déchets ménagers, selon le ministère de l’Environnement. Nous utilisons des sacs poubelles pour évacuer les déchets ménagers, même si nous sommes dans une démarche de réduction, on ne peut pas se passer de sacs poubelles. Certes, depuis la loi AGEC, les biodéchets sont censés être récupérés par les communes en vue d’un recyclage. Ces derniers, dans l’absolu, ne devraient plus encombrer vos sacs poubelles, vendus en rouleaux ! Personnellement, avant de découvrir l’astuce que je vais vous partager, je rangeais mon rouleau dans un placard, mais ça, c’était avant ! Mais, alors, quelle est cette astuce futée pour économiser de l’espace et vous faciliter le changement de sac poubelle ? Découverte.

Retour sur l’invention du sac poubelle

Aujourd’hui, les sacs poubelles sont, pour la plupart, en plastique recyclé, et/ou recyclable, cependant cela n’a évidemment pas toujours été le cas. L’origine du sac poubelle remonte aux années 1950, lorsqu’un inventeur canadien, Harry Wasylyk Sr, imagine une solution pour contenir les déchets des commerces et des hôpitaux. Eh oui, le sac poubelle lors de sa naissance ne se destinait pas aux particuliers, mais uniquement à l’hôpital, et notamment pour celui de Winnipeg au Canada, qui fut le premier à les utiliser au quotidien. Dix ans plus tard, le brevet du sac poubelle a été racheté par Union Carbide, une multinationale américaine créée en 1898, produisant et distribuant des produits chimiques. Cette multinationale fut à l’origine des premiers sacs poubelles verts, baptisés Gland, à usage domestique ! Aujourd’hui, le sac poubelle se décline en version parfumée et de diverses contenances, mais son utilité première reste intacte : récupérer nos déchets.

Mon astuce pour changer votre sac poubelle ?

Pourquoi je vous donne cette astuce ? Eh bien tout simplement parce que je l’ai découverte il y a très peu de temps, en cherchant une manière de combattre les mauvaises odeurs ! Sur le compte Instagram jimmy_laura_astuces, Jimmy installe un rouleau d’essuie-tout vide dans le sens de la largeur de la poubelle, pour insérer le premier sac poubelle du rouleau. Ainsi, lorsque la poubelle est pleine, il n’est plus nécessaire de chercher le « bon sac » dans le placard, le rouleau se trouve déjà au fond de la poubelle. Je n’avais pas de rouleau d’essuie-tout vide à disposition, mais je me suis dit qu’avec le rouleau placé au fond, cela devrait fonctionner ! Bingo, je place mon rouleau au fond de la poubelle, puis tire le premier qui vient épouser les rondeurs de ma petite poubelle de salle de bains. Lorsque celle-ci est pleine, je ferme le sac, dans la poubelle, et l’ôte du contenant. Le second sac est déjà disponible au fond, prêt à être installé… Gain de temps pour ma part, car je ne cherche plus la bonne taille de sac poubelle et j’ai de la place dans mes placards !

Et, pour les mauvaises odeurs, qu’est qu’on fait ?

Une poubelle se remplit de déchets, qui restent en souffrance dans le sac poubelle, et forcément, cela ne sent pas la rose ! Deux solutions à tester pour éviter les mauvaises odeurs. La première consiste à déposer une couche de bicarbonate de soude au fond de la poubelle, qui va absorber les mauvaises odeurs. Et, la seconde est une petite astuce simple à mettre en œuvre. Prenez un petit patin de meuble autocollant, en mousse, et imbibez-le d'huile essentielle de votre choix… Collez-le sur le couvercle de votre poubelle, à l'intérieur évidemment ! Et, hop, terminées les mauvaises odeurs ! Ingénieux, non ? Connaissiez-vous déjà ces petites astuces ou sont-elles une découverte pour vous ?