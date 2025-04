Le broyeur de végétaux Gardebruk (en promo) transforme vos déchets en or pour le jardin

Je ne sais pas vous, mais moi, après chaque session de taille de mes haies de thuyas dans le jardin, j’ai toujours cette pile de branches et de feuillages qui me promettent de nombreux allers-retours à la déchetterie. Et, franchement, ce n’est pas réellement ce que je préfère ! Pour vous éviter ces efforts surhumains, et les manipulations douloureuses pour vos muscles et votre dos, je vous propose de découvrir le broyeur de végétaux Gardebruk proposé à 179,99 €* au lieu de 214,99 €. Un appareil robuste, électrique, plutôt discret, et permet de réduire en miettes, vos déchets d’élagage. Avec lui, le volume des déchets est réduit, et vous déposez tout cela dans votre bac de ramassage de végétaux… Simple et efficace, je vous recommande un broyeur, je ne saurai plus m’en passer ! Découverte.

Un broyeur qui fait le boulot… et le fait bien

À première vue, le Gardebruk, vert et noir, ne paie pas forcément de mine. Mais, une fois branché et en action, il a de quoi impressionner. Avec ses 3 100 W de puissance maximale, il avale sans broncher les branches jusqu’à 4,4 cm de diamètre. D’après les données du fabricant et les retours des utilisateurs, il est plutôt silencieux et relativement facile à déplacer. En effet, il ne pèse « que » 17 kilos, et surtout, il est monté sur roulettes. Et puis, petit bonus : le bac de récupération de 60 litres, livré en double exemplaire. Plus besoin de mettre une bâche au sol pour récupérer les résidus. Il suffit de remplir le bac et de le vider dans le bac à végétaux, au compost, ou dans votre remorque, prête pour un aller-retour à la déchetterie. Oui, car si comme moi, vous avez des thuyas de 3 m à couper, le bac marron ne suffira pas !

Un outil efficace… mais à manier avec quelques précautions

D’après les retours des utilisateurs, il faut tout de même veiller à ne pas trop charger la bête. Si vous lui envoyez des branches trop vertes ou feuillues, elle a tendance à bourrer. Heureusement, le Gardebruk est équipé d’une fonction d’inversion de rotation. Un appui sur le bouton, et hop, la branche coincée est libérée. Pratique, surtout si vous avez une certaine passion pour bourrer un maximum de végétaux à la fois ! Côté sécurité, on est aussi bien servis : protection contre les surcharges, interrupteur de protection du moteur, démarrage sécurisé…

Un geste pour le jardin… et pour la planète

Ce broyeur, c’est aussi un allié précieux pour les jardiniers qui veulent passer au zéro déchet vert. Finis les sacs-poubelle remplis de tailles de haie. Maintenant, tout repasse par le jardin : les copeaux enrichissent le compost ou servent de paillage au pied des arbres. Résultat ? Moins d’arrosages, moins d’herbes indésirables, et une terre qui me dit merci. Et puis, au prix où il est proposé, 179,99 €* au lieu de 214,99 €, soit 16 % de réduction, c’est un investissement vite rentabilisé. Surtout si on pense à l’essence et au temps économisés en évitant les trajets à la déchetterie. Et, vous, vous êtes plutôt sécateur et sac-poubelle, ou prêt à passer au broyage maison ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 29 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.