Broyer ses déchets verts, une astuce utile et très économique si vous avez un jardin

Ça y est, les beaux jours reviennent, et avec eux, l’envie irrésistible de remettre les mains dans la terre ! Mais, avant de profiter pleinement de notre petit coin de paradis, il va falloir retrousser les manches… Branches à tailler, feuilles mortes accumulées, massifs à rafraîchir : le grand nettoyage de printemps s’impose. Et, qui dit nettoyage, dit déchets verts en pagaille ! Vous le savez peut-être déjà, sinon je vous recommande de respecter cette loi : le brûlage des déchets verts est strictement interdit par la loi comme le rappelle l’ADEME. Heureusement, il existe une solution aussi pratique qu’efficace : le broyage des déchets verts. Une méthode que j’ai adoptée depuis longtemps et qui, croyez-moi, change la vie ! Découverte.

Broyer ses déchets verts pour en faire un paillage efficace

Pourquoi se débarrasser de ses déchets verts quand on peut leur donner une seconde vie ? Avec un broyeur, fini les tas de branches encombrants : on transforme tout ça en un paillis naturel ultra-bénéfique pour le jardin. Ce paillage garde l’humidité du sol, limite la pousse des mauvaises herbes et nourrit même les plantes en se décomposant. Pour broyer vos déchets, vous pouvez investir dans un petit broyeur électrique, c’est ce dont je dispose et c’est amplement suffisant. Vous pouvez aussi, pour des déchets importants, louer un gros broyeurs. De plus, renseignez-vous, car certaines communes proposent le « broyage collectif » comme ici dans l’Agglomération de Cergy Pontoise (95).

Un petit geste pour vous, un grand geste pour la planète

On ne va pas se mentir : aller et venir à la déchetterie avec une remorque remplie de branches, c’est loin d’être une partie de plaisir. Broyer ses déchets verts permet d’éliminer ces trajets et de réduire drastiquement la quantité de déchets évacués. Moins d’allers-retours, c’est aussi moins de carburant consommé, et donc un impact carbone réduit. Et, ce n’est pas tout ! En réutilisant les déchets verts sur place plutôt que de les faire incinérer ou composter à grande échelle, on limite aussi la production de gaz à effet de serre. C’est un cercle vertueux : moins de déchets, plus de biodiversité, un sol plus riche et moins d’entretiens au jardin. Une vraie victoire pour la planète !

Une astuce pour alléger la facture des ordures ménagères

Au-delà de son intérêt écologique, le broyage des déchets verts pourrait aussi avoir un effet… sur votre portefeuille ! Certaines communes réfléchissent à une tarification des ordures ménagères au volume ou au nombre d’enlèvements. En clair, plus on remplit ses bacs, plus on paiera. Et vous l’aurez deviné : broyer ses déchets verts, c’est réduire leur volume, et donc limiter le nombre de passages du camion-benne. Moins de sacs de déchets verts à sortir, moins d’encombrements dans les conteneurs et un jardin plus autonome… C’est tout bénéf’ !

De quoi transformer cette contrainte saisonnière en une astuce économique et durable. Et vous, avez-vous déjà testé le broyage des déchets verts ? Quelles sont vos solutions pour effectuer ces travaux de jardinage ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

