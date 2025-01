Vous pouvez recevoir une aide couvrant 50 % du prix d’achat d’un broyeur de végétaux

Que faire de vos déchets végétaux en hiver ? Cette question, nous sommes nombreux à nous la poser alors que les collectes en porte-à-porte sont pour la plupart, suspendues jusqu’en mars. De plus, de plus en plus de déchetteries refusent les déchets de tontes, arguant qu’ils sont réutilisables. Parmi les solutions intéressantes, le broyeur de végétaux s’impose et c’est désormais ainsi que je procède. Dans certaines régions, et ce n’est pas le cas de mon secteur, l’achat de broyeur de végétaux bénéficie d’aides communales ou de l’agglomération. Une aide qui peut être intéressante et vous permettre de réutiliser vos déchets végétaux, ou du moins, d’en réduire le volume. Je vous propose de découvrir quelques aides disponibles, mais la liste n’est pas exhaustive évidemment. C’est parti.

L’aide proposé par Nantes Métropole

Vous pouvez recevoir une aide couvrant 50 % du prix d’achat de votre broyeur, plafonnée à 500 € pour un groupement d’habitants ou à 1 250 € pour une association. Par exemple, pour un broyeur à 1 000 €, un groupement obtiendra 500 € d’aide. Cette subvention est accessible aux groupements d’au moins deux foyers, avec un mandataire ou aux associations. Les bénéficiaires doivent être résidents d’une des 24 communes de Nantes Métropole et s’engager à installer le broyeur chez l’un des membres du groupement. Retrouvez tous les détails de l’aide proposée par Nantes Métropole en cliquant ici.

L’aide proposée par le SMITOM Nord 77

Vous pouvez bénéficier d’une aide pour l’achat d’un broyeur neuf, couvrant 30 % du montant total de la facture (hors frais de transport et de livraison) et plafonnée à 120 € pour une famille. Pour un achat mutualisé entre plusieurs foyers, l’aide s’élève à 40 % de la facture, avec un maximum de 200 €, répartis équitablement entre les participants. Cette subvention est réservée aux particuliers habitant une commune dont le SMITOM gère les déchets. L’achat doit concerner un broyeur neuf de moins d’un an, et une seule aide est accordée par foyer. Retrouvez tous les détails de l’aide proposée par le SMITOM Nord 77 en cliquant ici.

L’aide proposée par le SYCODEM Sud-Vendée

Depuis le 1ᵉʳ avril 2023, vous pouvez bénéficier d’une subvention couvrant 20 % du prix d’achat TTC d’un broyeur de végétaux, avec un plafond fixé à 500 €. Cette aide est réservée aux particuliers dépendant de l’organisme cité et s’applique uniquement aux broyeurs d’une valeur minimale de 500 € TTC. Les locations de broyeurs ne sont pas éligibles à ce soutien proposé par le SYCODEM. Retrouvez tous les détails de l’aide proposée par le SYCODEM Sud-Vendée en cliquant ici.

L’aide proposée par la Métropole Nice Côte d’Azur

Une aide financière est disponible pour l’acquisition d’un broyeur à végétaux, couvrant jusqu’à 50 % du prix d’achat TTC, avec un plafond de 200 € par résidence principale ou secondaire située dans l’une des 51 communes de la Métropole. Cette subvention est limitée à une seule participation par bénéficiaire et est accordée sous réserve des crédits disponibles pour l’année en cours. Retrouvez tous les détails de l’aide proposée par la Métropole Nice Côte d’Azur en cliquant ici. Et, vous ? Votre commune, votre agglomération ou votre région proposent-ils des aides similaires ? Si, oui, indiquez-nous le lien en commentaire de cet article. Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .