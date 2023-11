Ce broyeur Bosch (en promo) permet de transformer les feuilles mortes en paillis, compost et plus encore…

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle […] Et le vent du Nord les emporte, chantait Yves Montand, dans cette chanson que nous avons tous déjà entendue. Disons que nous sommes exactement à l’époque de l’année où les feuilles mortes envahissent nos jardins, nos cours, nos trottoirs ou nos allées. Dans l’espace public, la municipalité est dans l’obligation de les ôter afin de prévenir tout risque d’accident, et nous aussi, si un arrêté municipal nous y contraint. Dans nos propriétés, nous sommes libres de les laisser ou de les ramasser. Quel que soit le choix que vous ferez, il ne faut SURTOUT pas les envoyer à la déchetterie, si vous possédez un jardin ou un bac à compost. La meilleure solution est de les broyer pour les réutiliser. Si vous ne possédez pas encore de broyeur, Amazon casse littéralement les prix sur le broyeur de végétaux Bosch AXT 25, vendu au prix de 419 € au lieu de 799,99 €, soit une réduction de 44 %. Découvrez les pouvoirs magiques des feuilles mortes !

Le broyeur de végétaux Bosch, un outil indispensable

Le broyeur de végétaux Bosch AXT 25 TC est l’outil essentiel pour le jardinage. Pour réduire en copeaux tous vos déchets végétaux, il se dote d’un coupeur hélicoïdal de haute qualité. Et pour répondre aux besoins des grands jardins, il s’équipe d’un bac spacieux de 53 l. Pour le déplacer plus facilement, il intègre des roulettes et fonctionne via une source d’alimentation électrique par câble. Malgré sa puissance, cet appareil pèse seulement 30,5 kg, ce qui en fait un outil relativement léger pour son efficacité. Avec un moteur « High-Power » de 2 500 W, il est capable de broyer sans effort les matières végétales dures et tendres. Le système « Block release » permet de résoudre aisément les bourrages sans avoir à démonter l’entonnoir. De plus, il peut réduire les branches et les arbustes en morceaux, jusqu’à 45 mm de diamètre, grâce à son couple extrêmement élevé de 650 Nm. L’article est livré avec le broyeur AXT 25 TC, un poussoir pour les déchets et un bac de ramassage.

Pourquoi faut-il broyer vos déchets végétaux ?

La première raison pour laquelle il s’avère judicieux de broyer vos déchets végétaux est celle de « gagner de la place ». En effet, lorsque vous entamez la taille de vos haies, les déchets s’amoncellent rapidement et votre conteneur à végétaux se remplit à une vitesse vertigineuse. Si vous optez pour l’apport de vos déchets végétaux en déchetterie, alors il faudra prévoir plusieurs allers-retours pour venir à bout de votre tas de feuilles ou de branchages. En sachant que dans la plupart des déchetteries, les passages gratuits sont limités, vous pourriez rapidement utiliser tous vos « crédits ». La seconde raison de broyer vos déchets végétaux est utilitaire ! En effet, vos broyats de déchets végétaux avec feuilles mortes, branchages et résidus de tonte sont une véritable aubaine pour votre potager… Et si vous êtes équipé d’une presse à pellets, vos feuilles mortes pourraient même vous servir à fabriquer des granulés de feuilles mortes, donc, pour vous chauffer. Nous vous expliquions comment faire dans cet article dédié aux pellets de feuilles mortes.

Que faire du broyat de feuilles mortes ?

Les feuilles mortes peuvent être réutilisées de diverses manières, utiles au jardin et dans d’autres projets. Les feuilles mortes déchiquetées font un excellent paillis organique pour les parterres de fleurs, les plates-bandes et les zones de jardin. Elles aident à retenir l’humidité, à réguler la température du sol et à prévenir la croissance des mauvaises herbes. Elles sont également, broyées, une excellente source de matière brune pour le compost. En les ajoutant à votre tas de compost, vous équilibrez la proportion de matière brune et verte, favorisant ainsi le processus de décomposition. Les feuilles broyées peuvent être utilisées comme litière pour les animaux de compagnie, notamment les petits mammifères et les oiseaux. Enfin, même si vous avez décidé de passer au broyage, pensez à laisser quelques petits tas de feuilles mortes dans votre jardin : ils fourniront un abri naturel aux insectes et aux petits mammifères…

